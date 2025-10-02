Ольга Магазинская, журналистка «ОЖ»:

– Около 18 часов в первой парадной по улице Сегедской, 17а вода начала заполнять лестничную клетку. Частично это произошло из-за автоматической двери на кодовом замке. Ее заклинило, она не закрывались, и вода начала заполнять парадную. Жители ведрами вычерпывали воду и выливали ее в канализацию в собственных квартирах. Оставили голосовое сообщение на номер городской горячей линии 15-35. Однако, по понятным причинам, никто не перезвонил. Своими силами отключили двери от электропитания и вычерпали воду.

Конечно, парадная находится не в лучшем состоянии, осыпалась штукатурка и облупилась краска. Но главное, что вода не добралась до квартир.

Что касается обследования подвала, подождем, пока появится возможность привлечь к этому процессу работников ЖКС «Фонтанский», обслуживающих наш дом.

Виктория Кучурка, директор ИА «Центр-медиа»:

– Думала, что придется ночевать на работе, потому что вода прибывала и на многих улицах и перекрестках перекрывали движение. Но потом, когда вся работа была сделана, решилась все же попытаться уехать домой. Было тяжело, потому что приходилось все время искать какие-то пути, где хоть как-то можно было проехать. Дома была только в 12 ночи.

Вероника Полищук, журналистка «ОЖ»:

– Живу в 2-этажном доме на Адмиральском проспекте, на втором этаже. Его строили пленные немцы еще в 1954 году. Раньше с крыши снесло конька. Мы самостоятельно, не ожидая помощи от коммунальщиков, установили новый. Пожалуй, это и спасло нашу квартиру от потопа. Когда пришла домой, увидела, что лестница влажная, вода течет с чердака. Сосед прибежал в отчаянии: у него подвесной потолок не выдержал давления воды и прорвал. Пришлось отдать ему ведра, корыто, чтобы как-нибудь вычерпать воду. С чердака тоже вычерпывали воду ведрами. Но это не очень помогло, потому что со второго этажа вода дошла до первого.

Наталья Димчева, редактор газеты «ОЖ»:

– У нас на улице Житомирской дом имеет довольно высокий цокольный этаж, поэтому затопление ему не грозило. Мы больше волновались из-за наших придомовых кошек. Их домики затопило, поэтому мы следили за тем, чтобы была открыта дверь парадной, куда животные могли бы забежать, чтобы укрыться от дождя. Одна из кошек не могла перебраться через затопленную дорожку. Муж вышел и принес ее в парадную.

Светлана Комисаренко, журналистка «ОЖ»:

– По редакционному заданию находилась в школе, на улице Старопортофранковской. Где-то в 16 часов вышла и поняла, что добраться до поселка Котовского будет очень и очень сложно. Службы такси отвечали, что проехать невозможно, никто рисковать не хочет. Затем все же удалось договориться с одной из служб. Меня согласились отвезти за 650 гривен.

Интересно, что улицы в городе действительно были перегружены – по Колонтаевской ехали больше часа, не намного быстрее по Киевской трассе. А вот объездная дорога, которая обычно берет на себя все бремя доезда транспорта до поселка Котовского и бывает максимально перегружена, оказалась почти пустой.

Кажется, состоялся сговор компаний такси, которые не хотели ехать на Котовского через объездную, говоря, что она непроездная. К таксистам прислушивались и другие водители. Это привело к транспортному коллапсу в центре города, а также позволило значительно повысить цены на проезд. Потому что позже, где-то в 20 часов, за проезд на Котовского службы такси ставили тариф уже от тысячи до полутора тысяч гривен.

Елена Кудряшова, журналистка «ОЖ»:

– На полпути осталась без авто и 30 минут шла по колено в воде. На улице Добровольцев (Маршала Говорова) в воде застряла бабушка, самостоятельно подняться не могла. Мимо ехали автомобили, заливая ее волнами воды. Чтобы достать ее, я стала в грязь и чуть не осталась без нового кроссовка, но вытащила. И кроссовок, и бабушку. Люди, где наша человечность?

Юлия Котляр, заместитель главного редактора «ОЖ»:

– Мне нужно было успеть на поезд. Когда поняла, что транспорт стоит, на улице Базарной вышла из машины и побежала. Опасалась, что не смогу воспользоваться подземным переходом у железнодорожного вокзала, потому что он будет залит водой. Но оказалось, что там вода нормально отводится, и люди могут пользоваться переходом. С трудом, но за 10 минут до отхода поезда я заняла свое место в купе. Но думаю, что не всем так повезло. Так и ехала одна в купе до самого Львова.

Тамила Терзян, редактор социальных сетей «ОЖ»:

– Приходится думать еще и о том, что в такую ​​непогоду, когда лестница в парадной залита водой, нельзя вовремя вывести на прогулку большую собаку – ей приходится терпеть. Но поскольку в нашем доме ливневая канализация находится в нормальном состоянии – ее вовремя прочищают, – уже поздно вечером вода сошла и можно было выйти во двор и спокойно зайти в парадную.

