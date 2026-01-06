Ключевые моменты:

В Одессе начал работу новый социальный маршрут «проспект Свободы – улица Архитекторская».

Автобус дублирует трамвайный маршрут №27, не работающий из-за проблем с электроснабжением.

На линии курсирует один бесплатный автобус.

Транспорт передан городу в рамках проекта «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».

Как сообщили сегодня, 6 января 2026 года, в пресс-службе Одесского горсовета, на новом социальном маршруте «проспект Свободы – улица Архитекторская» курсирует один автобус, который будет дублировать трамвайный маршрут №27.

Напомним, в Одессе продолжается работа существующих социальных маршрутов, которые дублируют схемы движения трамваев и троллейбусов.

По данным мэрии, в настоящее время Одесса уже получила 27 дополнительных автобусов из Кропивнцкого, Николаева, Львова и Мариупольской громады. Весь этот транспорт предоставлен городу в рамках проекта Минразвития «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».

Новый транспорт будет работать бесплатно на базе депо «Одесгорэлектротранса».

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что люди, проживающие в районах Черноморка, Совиньон, Бурлача Балка и Лиманка, устали ждать маршрутку по часу и просят власти срочно решить проблему с транспортом.