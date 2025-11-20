Ключевые моменты:

После масштабного наводнения сентября 2025 года в Одессе продолжаются активные работы по предотвращению повторных затоплений.

Комунальные службы расчищает Румынский канал, который вместе с Буферным прудом и Куяльницкими канавами.

Очистку каналов проводят специальной техникой.

Расчищают Румынский канал

Коммунальное предприятие «Городские дороги» начало работу по расчистке Румынского канала для эффективного отвода дождевых и талых вод с городских улиц. Добавим, что Румынский канал, вместе с Буферным прудом и Куяльницкими канавами, являются важными гидросооружениями, которые предотвращают затопление городских территорий.

С помощью специальной техники коммунальщики очищают эти водоемы от зарослей травы, камыша, мусора и ила. Особое внимание уделяют участкам с наибольшим заилением, особенно рядом со стоками частных домов.

По информации городского совета, в Одессе регулярно проводят очистку дождеприемников и ливневых коллекторов по всему городу. Для этого КП «Городские дороги» использует тяжелую технику — экскаваторы с уникальными насадками, автогрейдеры, грузовики МАЗ и высоконапорные гидравлические установки на базе МАН, которые промывают перепускные трубы. К слову, аналогичные работы уже были выполнены на Куяльницких и Щелаковских канавах, а также на Буферном пруду.

Городские власти уверяют, что в случае сильных осадков такие работы проводятся внепланово, чтобы избежать проблем с подтоплением.

Затопление Одессы 30 сентября

Напомним, 30 сентября 2025 года Одессу затопило из-за рекордных 94 мм осадков за сутки, что составляет более 220% месячной нормы. Наш город подвергся серьезным подтоплениям, погибло не менее 9 человек.

Однако причиной катастрофы стали не только аномальные атмосферные явления, образовавшие локальный циклон над Черным морем, но и устаревшая и перегруженная система водоотведения. Перегруженные стоки, изношенная ливневая канализация существенно уменьшили естественные зоны поглощения воды. Все это привело к подтоплению улиц, парковок и жилых районов Одессы. В итоге система водоотведения не смогла справиться с таким объемом воды.

Но, как показало расследование нашего издания, действия власти по предотвращению подтоплений вызывают много вопросов. Особенно на тех улицах, где погибло больше всего людей. Подробности вы найдете здесь — Следующий ливень без человеческих жертв: что сделала одесская власть, чтобы трагедия 30 сентября не повторилась.