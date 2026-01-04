Ключевые моменты:
- Проезд по дорогам государственного значения Одесской области обеспечен по состоянию на 17:00 4 января.
- Эпицентр снежной непогоды — север региона; центр и юг – дождь.
- Продолжается патрулирование и обработка дорог противогололедными реагентами.
Проезд без помех
По информации пресс-службы Службы восстановления и развития инфраструктуры Одесской области, по состоянию на 17:00 4 января проезд по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения в регионе осуществляется беспрепятственно.
Стоит отметить, что эпицентр снежной непогоды сосредоточен на севере Одесской области. Однако в центральной части и на юге идет дождь.
В целом подрядчики и сотрудники Службы активно патрулируют дороги, применяя противогололедные реагенты. В настоящее время привлечены 45 единиц специальной техники и 64 работника.
Для уточнения состояния проезда на дорогах государственного значения звоните по круглосуточной горячей линии: +38 067 400 60 80.
