Ключевые моменты:

Проезд по дорогам государственного значения Одесской области обеспечен по состоянию на 17:00 4 января.

Эпицентр снежной непогоды — север региона; центр и юг – дождь.

Продолжается патрулирование и обработка дорог противогололедными реагентами.

Проезд без помех

По информации пресс-службы Службы восстановления и развития инфраструктуры Одесской области, по состоянию на 17:00 4 января проезд по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения в регионе осуществляется беспрепятственно.

Стоит отметить, что эпицентр снежной непогоды сосредоточен на севере Одесской области. Однако в центральной части и на юге идет дождь.

В целом подрядчики и сотрудники Службы активно патрулируют дороги, применяя противогололедные реагенты. В настоящее время привлечены 45 единиц специальной техники и 64 работника.

Для уточнения состояния проезда на дорогах государственного значения звоните по круглосуточной горячей линии: +38 067 400 60 80.

Напомним, в южной Одесской области, в украинском Буджаке, массово зацвело редкое растение безвременник анкарский, известное местным как брандушка. Стоит отметить, что этот уязвимый вид занесен в Красную книгу Украины. К слову, цветение начинается значительно позже.

Также читайте: Огонь подбирается к домам: в Вилковской громаде из-за поджога полыхают плавни.