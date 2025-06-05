Управление капитального строительства Одесского городского совета планирует заключить соглашение с ООО «Ростдорстрой» на капитальный ремонт Новоаркадийского коллектора. Об этом “Одесская жизнь” узнала на сайте публичных закупок Prozorro.

Согласно проекту подрядчик проведет сложные водолазные и строительно-монтажные работы, в частности:

подводная резка,

укладка труб на глубине до 20 метров,

протяжка новых труб в старые,

сварка и установка колодцев.

Ожидаемая стоимость работ составляла 222,5 миллиона гривен.

Тендер проводили в формате открытых торгов с особенностями. Предложение на конкурс поступило только от одной фирмы — Ростдорстрой. Компания предложила выполнить работы за 221,6 миллиона гривен. Поскольку конкурентов у нее не было, то именно их система определила победителем торгов.

Отметим, что это уже четвертая попытка капремонта этого объекта. Ранее работы оценивали в 175 миллионов гривен.

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