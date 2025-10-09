В нашем опросе одесситы делятся своими впечатлениями от смертоносного потопа и предположениями о том, что могло бы уберечь город от катастрофы.

Людмила: «Пошёл дождь, люди надеялись, что не затопит. Всё. Надеялись, хотели переждать. Кто думал, что такое случится? Беда».

Василий: «Наверное, никто не виноват. Я так считаю. К этому не были готовы, такого не было. Я интересовался — подобное было где-то в 1909 году. То есть сейчас для всех это был шок. Дальше будем готовиться. Думаю, коммунальные предприятия должны установить дополнительные насосные системы, чтобы отводить воду».

Светлана: «Я считаю, что виновна администрация, потому что нужно было предупредить людей. Люди пошли на работу, дети пошли в школу. О метеорологических явлениях всегда предупреждали, писали “дождь”, а в этот раз предупреждения не было. Школы закрыли уже постфактум – вместо того, чтобы сделать это заранее. Так что, считаю, виновна администрация – должна была предупредить».

Пётр: «Природа – на первом месте. А потом уже всё остальное. Ливневая канализация просто не сработала. Она забита, её никто не чистит. Мы давно живём в Одессе, и такое происходит каждый год. Но такого, как в этом году, ещё не было. Грустно, тяжело, но… случайность такая. У местной власти есть все рычаги и возможности, чтобы что-то делать. Людей очень жалко. В такое время и так погибли».

Карина: «Я считаю, что нужно было привести город в порядок, наладить все коммуникации, чтобы не было затоплений. Я не смогла выехать домой. Наверное, виноват наш мэр».

Людмила: «Наверное, должны были предусмотреть – администрация, мэр – если такой ливень? Нужно было время, а они не обратили внимания. Халатно отнеслись».

Светлана: «Это очень сложный вопрос. В нашем городе дожди идут часто, и подобное случается всегда, но в этот раз трагедия была большой. Думаю, это не от нас зависит. Власть предупреждала. Конечно, можно было сделать что-то раньше, ведь проблемы такие давно».

Ирина: «Можно сказать, что стихия, но, наверное, нужно, чтобы у нас всё работало как следует. Это и ливневая канализация. Лично никого не хочу обвинять, это непросто, но думаю, что виновата не только стихия. Человеческий фактор, безусловно, есть».

Михаил: «Наверное, городские власти не уследили. Ливневую канализацию нужно обслуживать, каждое её ответвление, как положено и регулярно. Тогда бы этого не было».

Лилия: «Все службы справлялись как могли, как должны были. А природа берёт своё. Поэтому я не думаю, что стоит перекладывать ответственность на кого-то».

Александр: «К сожалению, никто. Нельзя сказать, кто именно виноват. Всё это – погода. Соболезную семьям погибших».

Кирилл: «Они не могли сразу предупредить о таком дожде. А люди недооценили сам дождь и пошли домой. И их просто затопило».

Людмила: «Власть мало что делает. Даже судя по тому, как рушатся старые дома. Ливневая канализация – уже устарела, её нужно ремонтировать. Но…»

Валерий: «Трудно сказать, потому что дождь шёл почти сутки. А нам нужно ещё посмотреть, что происходит с ливневой канализацией».

Любовь: «Такая погода. Но я считаю, что недостаточно люков, сливов, чтобы всё смывалось. Над этим нужно было поработать. Подготовиться к такой стихии. Было бы лучше, если бы этим занялись заранее».

Александр: «Думаю, виноваты сами люди. На Пересыпи заняли места, где нельзя было строить. Там должно быть чисто, чтобы вода быстро сходила, а они построили гаражи, стоянки — и всё это держало воду. У нас так: пока не случится беда, никто ничего не делает. Конечно, власть тоже немного виновата, что не проконтролировала, но в основном — люди сами. Думаю, это для нас большой урок, и власть всё-таки возьмётся за незаконные постройки. И больше такого не будет».

Светлана: «Прежде всего, это трагедия. Неожиданная трагедия. Сейчас по всему Черноморскому побережью — Болгария, Румыния — то же самое. Там ливни. Но людей предупреждают и рассказывают о последствиях. Наверное, у нас этого было недостаточно. Люди не поняли. Уведомления — это не только местная власть, община, должны работать службы. Гидрометцентр, оповещения на телефон. Это работает по всей Европе».

