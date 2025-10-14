Ключевые моменты:

Во время стихии городские службы сработали быстро и слаженно: насосные станции и дорожные службы работали круглосуточно.

Проблемы — в зоне ответственности «Инфоксводоканала»: слабые участки ливневой системы в трёх районах города.

Город уже готовит проекты на миллионы гривен: запланированы капремонты и строительство новых ливнёвок.

Причина затопления улиц во время шторма

Прошло две недели после мощного ливня, который серьёзно испытал Одессу на прочность. Городская инфраструктура, как признали в мэрии, не справилась с масштабом осадков — системы были перегружены. Однако, несмотря на давление, все городские службы действовали оперативно.

Бригады коммунальных предприятий («Городские дороги», «Горсвет», «ОЭЭМП» и другие) работали без перерыва. Все дренажные станции работали с резервным питанием.

Как сообщила заместитель городского головы в Одесском горсовете Анна Позднякова, проблемы возникли на одном из объектов «Инфоксводоканала» — КНС-16. Один из насосов не запустился, пропало питание. После обращения предприятия город в течение двух часов доставил и подключил резервный генератор.

Сегодня в зоне ответственности «Инфоксводоканала» остаются три проблемных участка ливневой инфраструктуры — это Приморская, Балковская и Черноморского казачества. По словам заммэра, во всех трех случаях причина одна — перегрузка коллекторов и недостаточная мощность насосных станций.

«И хотя вопрос сложный и дорогостоящий, он критически важен для города. Мы рассчитываем, что предприятие найдет решение, а город готов содействовать», — говорит Анна Позднякова.

Подготовка к непогоде: что планирует город

Власти Одессы уже готовят масштабные проекты по обновлению ливневой системы. В систему DREAM внесены пять крупных проектов:

Капитальный ремонт коллектора на ул. Среднефонтанской — почти 371 млн грн.

Реконструкция выпуска в море на пер. Маячный — 37 млн грн.

Новый коллектор на ул. Южной и ул. Садовой — 375 млн грн.

Коллектор на ул. Промышленной — 1,3 млрд грн.

Дополнительный коллектор на Люстдорфской дороге — 1,35 млрд грн.

Отдельно ведётся работа по нормативному урегулированию подключения новых жилых массивов за пределами города к городской канализации. Часто эти дома не имеют своих очистных сооружений и сбрасывают воду в одесские сети, перегружая их. Город хочет ввести чёткие правила взаимодействия между громадами.

Ливень также обнажил другую большую проблему — отсутствие современной системы прогнозирования осадков. Сейчас на юге Украины всего 12 метеостанций, и они не дают точной информации. Городу нужен метеолокатор, как во Львове или Киевской области. Такой прибор может покрывать радиус до 300 км — и этого достаточно для всего юга страны. Одесса уже начала работу над его установкой.

После мощного дождя в последний день сентября одесситы до сих пор обсуждают, кто виноват в затоплении города: стихия, устаревшая ливневая канализация или бездействие властей. Жители дают противоречивые оценки: одни обвиняют природу, другие – коммунальные службы, а третьи возлагают ответственность на мэрию.

