Ключевые моменты:

Депутаты одобрили проект строительства инклюзивного туалета за 6 млн гривен.

Обычные модульные туалеты с инклюзивными кабинами стоят 500–600 тыс. грн, с дизайном и подключением — около 1 млн.

Проект является частью более крупного плана модернизации сети общественных туалетов с безбарьерным доступом для маломобильных групп в Одессе.

Планировали строительство 19 туалетов за 109 миллионов гривен

19 ноября 2025 года во время пленарного заседания Одесского городского совета был одобрен проект установки инклюзивных общественных туалетов. К слову, сначала хотели установить 19 туалетов на сумму 109 миллионов гривен, однако в итоге согласовали строительство только одного туалета. Добавим, что пилотный объект на Соборной площади обойдется местному бюджету в 6 миллионов гривен.

Если промониторить цены, то можно понять, что обычные модульные туалеты с инклюзивными кабинами обычно стоят около 500-600 тысяч гривен. Даже если добавить к туалету современный дизайн, подключение к городским коммуникациям, то общая смета редко превышает 1 миллион. Именно поэтому возникает логичное удивление, что городские власти оценили строительство туалета в 6 миллионов гривен. Добавим, что проект является частью более крупного плана модернизации сети общественных туалетов с безбарьерным доступом для маломобильных групп в Одессе.

Однако такая ситуация вызывает беспокойство среди горожан, ведь под видом поддержки ветеранов некоторые чиновники могут использовать такие проекты для личной выгоды. Сложная ситуация в стране, когда на фронте катастрофически не хватает техники и необходимых ресурсов, делает подобные чрезмерные расходы особенно болезненными.

Напомним, что ранее коммунальное предприятие «Сервисный центр» подписало контракт на закупку четырех автоматических туалетов почти за 18 миллионов гривен. Туалеты планировали установить до 1 декабря 2025 года в Городском саду, на Соборной площади, проспекте Украинских Героев и на Приморском бульваре.