Ключевые моменты:

ДИАМ не может провести проверку стройки «M1 Club Apartments» из-за ограничений военного времени.

Дом должен быть 8-этажным, но застройщик возводит 12 этажей.

Для остановки работ нужно разрешение Минрегиона на внеплановую проверку.

Незаконное строительство у моря — что мешает проверкам

Общественная организация «Спільна Мета» вместе с представителями Одесского городского совета обратились в Министерство регионального развития. Они требуют выдать разрешение ДИАМ на проведение внеплановой проверки возможных нарушений при строительстве комплекса «M1 Club Apartments» на пляже Ланжерон, которое перекрывает обзор на море с Аллеи Славы.

По словам активистов, военное положение стало формальным препятствием для контроля. Сейчас любые проверки на строительных объектах запрещены, поэтому инспекторы ДИАМ не могут попасть на стройплощадку. В то же время застройщик вместо разрешенных 8 этажей возводит 12, что уже в мэрии признали нарушением.

Единственный механизм реагирования — внеплановая проверка. Но ее можно провести только после официального разрешения Министерства регионального развития. Без этого документа невозможно остановить незаконные работы, выдать предписание или обязать привести высоту здания в соответствии с проектом.

Общественники ожидают решение Минрегиона и подчеркивают, что без проверки ситуация продолжит выходить из-под контроля.

Напомним, в центре Одессы, в знаменитом Доме Завадского, готовят помещение для нового ресторана «МакДональдс». Работы ведутся по официальным документам и без изменений внешнего облика исторического здания.

