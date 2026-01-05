Ключевые моменты:

Одесса: пасмурно, небольшой дождь, туман ночью и утром.

Одесская область — умеренный снег, налипание, гололедица.

Видимость 200-500 м через туман.

Погода Одесса

6 января облачная погода с небольшим дождем. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +4-6°C, днем ​​+8-10°C.

Прогноз по Одесской области

Также будет облачно с небольшими осадками в регионе. Ночью на севере умеренные осадки, главным образом снег. Туман будет ночью и утром, а на севере налипание мокрого снега, гололедица и гололедица.

Юго-восточный ветер 9-14 м/с, утром и днем ​​местами порывы до 15-17 м/с.

Температура воздуха:

ночью +2-7°C, на севере до -2°C;

днем +8-13°C, на севере до +5°C.

Видимость на дорогах 200-500 м; на севере во время осадков — 500-1000 м.

