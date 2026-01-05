Ключевые моменты:
- Одесса: пасмурно, небольшой дождь, туман ночью и утром.
- Одесская область — умеренный снег, налипание, гололедица.
- Видимость 200-500 м через туман.
Погода Одесса
6 января облачная погода с небольшим дождем. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +4-6°C, днем +8-10°C.
Читайте также: Мирный план, «Миндич-гейт» и конец эпохи Ермака: как 2025-й изменил страну
Прогноз по Одесской области
Также будет облачно с небольшими осадками в регионе. Ночью на севере умеренные осадки, главным образом снег. Туман будет ночью и утром, а на севере налипание мокрого снега, гололедица и гололедица.
Юго-восточный ветер 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-17 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +2-7°C, на севере до -2°C;
- днем +8-13°C, на севере до +5°C.
Видимость на дорогах 200-500 м; на севере во время осадков — 500-1000 м.
Также читайте: В Одессе локации для купания не обнародовали, но правила безопасности напомнили.
Спросить AI: