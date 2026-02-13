Ключевые моменты:

На Привозе уже появилась клубника, но большинство покупателей пока выбирают «зимние» овощи

Базовые позиции остаются доступными, тогда как тепличные овощи формируют верхнюю границу цен

Яйца имеют заметный разброс стоимости — цена зависит от категории и производителя

Мясные и рыбные ряды работают стабильно: существенных скачков стоимости не зафиксировано

Середина февраля на Привозе — это особый период, когда город еще не готов проститься с зимой, но уже примеряет весеннее настроение. Покупатели осторожно обходят скользкие участки, продавцы шутят про погоду, а на прилавках рядом с капустой и свеклой появляется первая клубника. Рынок живет своим ритмом — и именно здесь точнее всего ощущается реальная покупательская ситуация.

Цены мы проверили непосредственно на Привозе — корреспондентка прошлась по торговым рядам, расспросила продавцов и зафиксировала стоимость продуктов в день съемки. Фото сделаны там же. Мы регулярно отслеживаем ситуацию на рынке, поэтому можем сравнивать, как меняются цены и что происходит с сезонным ассортиментом.

Привоз в середине февраля… Асфальт уже черный и мокрый, парит, как чайник, но местами — все еще коварный каток, такой, что делает из человека фигуриста без предупреждения.

Слышен небольшой спор:

— Да что вы мне говорите, уже весна! Смотрите: солнце светит, люди без шапок, голуби наглые — значит весна.

— Не спешите хоронить зиму. Я сегодня шел — чуть не поехал, как на лыжах. Это еще не весна, это пробная версия.

Покупательница с сумкой на колесах осторожно ставит ногу на подозрительную лужу:

— Ой… это вода или лед?

— Это характер города. С утра зима, днем весна, вечером — что Бог даст.

Подходит мужчина в легкой куртке:

— Дайте апельсины. Такие, чтобы пахли весной.

— О, вы по адресу. Эти апельсины еще вчера думали, что они зима, а сегодня уже весна. Переходный период…

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 30-45 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 25-80 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 45-100 грн;

огурцы — 45-100 грн;

сладкий перец — 45-100 грн;

баклажаны — 30-100 грн;

капуста — 25-100 грн;

чеснок — 120-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 50-120 грн;

мандарины — 35-120 грн;

клубника — 180-250 грн.

яйца (десяток) — 55-100 грн;





яйца (десяток) — 55-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть — 250-300 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

ребра — 130-180 грн;

антрекот — 180-250 грн;

Свинина

задняя часть — 200-280 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

ребра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-300 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-380 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

