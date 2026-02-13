Ключевые моменты:
- На Привозе уже появилась клубника, но большинство покупателей пока выбирают «зимние» овощи
- Базовые позиции остаются доступными, тогда как тепличные овощи формируют верхнюю границу цен
- Яйца имеют заметный разброс стоимости — цена зависит от категории и производителя
- Мясные и рыбные ряды работают стабильно: существенных скачков стоимости не зафиксировано
Середина февраля на Привозе — это особый период, когда город еще не готов проститься с зимой, но уже примеряет весеннее настроение. Покупатели осторожно обходят скользкие участки, продавцы шутят про погоду, а на прилавках рядом с капустой и свеклой появляется первая клубника. Рынок живет своим ритмом — и именно здесь точнее всего ощущается реальная покупательская ситуация.
Цены мы проверили непосредственно на Привозе — корреспондентка прошлась по торговым рядам, расспросила продавцов и зафиксировала стоимость продуктов в день съемки. Фото сделаны там же. Мы регулярно отслеживаем ситуацию на рынке, поэтому можем сравнивать, как меняются цены и что происходит с сезонным ассортиментом.
Цены в середине февраля на одесском Привозе: не спешите хоронить зиму
Привоз в середине февраля… Асфальт уже черный и мокрый, парит, как чайник, но местами — все еще коварный каток, такой, что делает из человека фигуриста без предупреждения.
Слышен небольшой спор:
— Да что вы мне говорите, уже весна! Смотрите: солнце светит, люди без шапок, голуби наглые — значит весна.
— Не спешите хоронить зиму. Я сегодня шел — чуть не поехал, как на лыжах. Это еще не весна, это пробная версия.
Покупательница с сумкой на колесах осторожно ставит ногу на подозрительную лужу:
— Ой… это вода или лед?
— Это характер города. С утра зима, днем весна, вечером — что Бог даст.
Подходит мужчина в легкой куртке:
— Дайте апельсины. Такие, чтобы пахли весной.
— О, вы по адресу. Эти апельсины еще вчера думали, что они зима, а сегодня уже весна. Переходный период…
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 30-45 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 25-80 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-100 грн;
- огурцы — 45-100 грн;
- сладкий перец — 45-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста — 25-100 грн;
- чеснок — 120-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 50-120 грн;
- мандарины — 35-120 грн;
- клубника — 180-250 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 55-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть — 250-300 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- ребра — 130-180 грн;
- антрекот — 180-250 грн;
Свинина
- задняя часть — 200-280 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- ребра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-300 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-380 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Фото автора