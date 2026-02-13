Ключевые моменты:

  • На Привозе уже появилась клубника, но большинство покупателей пока выбирают «зимние» овощи
  • Базовые позиции остаются доступными, тогда как тепличные овощи формируют верхнюю границу цен
  • Яйца имеют заметный разброс стоимости — цена зависит от категории и производителя
  • Мясные и рыбные ряды работают стабильно: существенных скачков стоимости не зафиксировано

Середина февраля на Привозе — это особый период, когда город еще не готов проститься с зимой, но уже примеряет весеннее настроение. Покупатели осторожно обходят скользкие участки, продавцы шутят про погоду, а на прилавках рядом с капустой и свеклой появляется первая клубника. Рынок живет своим ритмом — и именно здесь точнее всего ощущается реальная покупательская ситуация.

Цены мы проверили непосредственно на Привозе — корреспондентка прошлась по торговым рядам, расспросила продавцов и зафиксировала стоимость продуктов в день съемки. Фото сделаны там же. Мы регулярно отслеживаем ситуацию на рынке, поэтому можем сравнивать, как меняются цены и что происходит с сезонным ассортиментом.

Цены в середине февраля на одесском Привозе: не спешите хоронить зиму

Привоз в середине февраля… Асфальт уже черный и мокрый, парит, как чайник, но местами — все еще коварный каток, такой, что делает из человека фигуриста без предупреждения.

Слышен небольшой спор:

— Да что вы мне говорите, уже весна! Смотрите: солнце светит, люди без шапок, голуби наглые — значит весна.

— Не спешите хоронить зиму. Я сегодня шел — чуть не поехал, как на лыжах. Это еще не весна, это пробная версия.

Покупательница с сумкой на колесах осторожно ставит ногу на подозрительную лужу:

— Ой… это вода или лед?

— Это характер города. С утра зима, днем весна, вечером — что Бог даст.

Подходит мужчина в легкой куртке:

— Дайте апельсины. Такие, чтобы пахли весной.

— О, вы по адресу. Эти апельсины еще вчера думали, что они зима, а сегодня уже весна. Переходный период…

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Одеський Привоз 12 лютого 2026 року
Одеський Привоз 12 лютого 2026 року
Одеський Привоз 12 лютого 2026 року
Одеський Привоз 12 лютого 2026 року
Одеський Привоз 12 лютого 2026 року
Одеський Привоз 12 лютого 2026 року
  • картофель — 30-45 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 25-80 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 45-100 грн;
  • огурцы — 45-100 грн;
  • сладкий перец — 45-100 грн;
  • баклажаны — 30-100 грн;
  • капуста — 25-100 грн;
  • чеснок — 120-140 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):

Одеський Привоз 12 лютого 2026 року
Одеський Привоз 12 лютого 2026 року
Одеський Привоз 12 лютого 2026 року
  • яблоки — 30-60 грн;
  • груши — 35-70 грн;
  • бананы — 60-70 грн;
  • грейпфруты — 60-100 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград — 50-100 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • апельсины — 50-120 грн;
  • мандарины — 35-120 грн;
  • клубника — 180-250 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Одесский Привоз 12 февраля 2026 года
Одесский Привоз 12 февраля 2026 года

  • яйца (десяток) — 55-100 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Одеський Привоз 12 лютого 2026 року
Одеський Привоз 12 лютого 2026 року
Одеський Привоз 12 лютого 2026 року

Говядина-телятина

  • задняя часть — 250-300 грн;
  • телячья шея — 200-250 грн;
  • ребра — 130-180 грн;
  • антрекот — 180-250 грн;

Свинина

  • задняя часть — 200-280 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-280 грн;
  • ребра — 210-260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-300 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-380 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-160 грн.

Читайте также и сравнивайте: Сколько стоят продукты на Привозе в начале февраля: яйца по 100 и дорогая морковь (фоторепортаж)

Фото автора

