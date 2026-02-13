Ключевые моменты:

В Копенгагене появятся улицы Одессы, Киева, Мариуполя и других городов Украины.

Названия выбрали с учётом морской тематики района.

Решение называют символом поддержки и солидарности с Украиной.

Улица Одессы в Копенгагене: новые названия в честь Украины

В столице Дании семь новых улиц получат украинские названия. Среди них — Одессагаде (улица Одессы), Киевгаде, Мариупольгаде, Украинагаде, Севастопольгаде, Херсонгаде и Николаевгаде. Новые топонимы выбрали в том числе среди украинских портовых городов, чтобы они гармонично вписались в морскую атмосферу района.

Теперь улица Одессы официально появится в самом сердце Дании. Для Одессы, как морского города на юге Украины, такое решение стало особым знаком уважения и поддержки, отметили в Одесской ОВА.

Отдельно украинская община в Дании настояла на том, чтобы в список вошёл Мариуполь — как символ героизма украинских защитников и трагедии мирных жителей.

Таким образом, появление украинских названий на карте Копенгагена стало не только формальным решением, но и актом солидарности с Украиной.

Ранее в немецком городе-партнере Гейдельберге официально появилась улица в честь Одессы – Odessastraße.