Ключевые моменты:

Ночью 13 февраля Россия вновь атаковала Украину, есть погибшие и раненые.

ВСУ нанесли удары по важным объектам противника на временно оккупированных территориях.

Международные партнеры подтвердили новые пакеты помощи Украине на 38 млрд долларов, включая дроны, ПВО и артиллерию.

Последствия российских атак по регионам Украины – есть погибшие и раненые

Этой ночью российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», а также 154 ударными БпЛА. Горели жилые дома, есть погибшие и раненые.

Противовоздушной обороной сбито и подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Донецкая область

В Краматорске в результате удара БпЛА возник пожар в жилом доме. Погибли два человека. Из-под завалов спасатели достали тело ребенка, сообщает «Радио Свобода».

Запорожская область

Один человек погиб, еще один ранен из-за атаки рашистов на Пологовский район, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Харьковская область

Российские войска двумя БпЛА типа «Герань» нанесли удар по поселку Золочев. По словам главы поселковой военной администрации Виктора Коваленко, уничтожено неработающее здание автошколы, повреждены 9 домов, 4 автомобиля и энергосети.

Пострадали 8-летняя девочка и 67-летняя женщина – у обеих острая реакция на стресс.

Как сообщалось, в Одессе в результате массированной атаки и падения обломков БпЛА повреждены многоквартирный дом, объект отдыха и территория автосалона.

Повреждены жилая, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктура в Одесском районе.

Кроме того, в течение суток оккупанты били беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области. Зафиксированы повреждения, однако на движение поездов это не повлияло.

В Краматорске в результате атаки РФ погибли трое братьев, ранены их мама и бабушка, уточнила прокуратура Донецкой области.

Среди убитых российскими террористами – восьмилетний мальчик и двое 19-летних юношей. Также погиб мужчина 1962 года рождения.

Ответный удар: Силы обороны поразили военную инфраструктуру врага

По информации Генштаба ВСУ, в рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 13 февраля нанесли удары по ряду важных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, на временно оккупированной территории Запорожской области, в районах Сладководного и Любимовки, поражены места сосредоточения живой силы противника. А в районах Токмака и Михайловки – пункты дислокации операторов БпЛА врага.

На временно оккупированной территории Донецкой области, в районе населенного пункта Селидово, поражен склад материально-технических средств противника.

Кроме того, 12 февраля в районе населенного пункта Евпатория (временно оккупированная территория АР Крым) поражена радиолокационная станция 55Ж6У «Небо-У».

Также в районе Камышувахи (временно оккупированная территория Донецкой области) поражен район сосредоточения военной техники противника.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

«Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора», – добавили в Генштабе.

Военная помощь Украине: новые пакеты поддержки и срочные поставки ракет ПВО

По итогам встречи международной Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов поддержки Украины – 38 млрд долларов на 2026 год. Более 6 млрд долларов – в конкретных пакетах помощи, включая свыше 2,5 млрд – на украинские дроны, более 500 млн – на программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – перечень приоритетных требований для Украины), 2 млрд – на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские возможности и другие направления.

Об этом сообщил сегодня глава Минобороны Михаил Федоров.

«По поручению Президента договорились с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов. Количество финализируем после окончательного согласования руководством соответствующих стран-партнеров. Рассчитываем на максимально быстрые сроки поставки» – отметил министр.

По его словам, по итогам «Рамштайна» с партнерами были достигнуты следующие договоренности:

Великобритания выделяет 500 млн фунтов стерлингов на ПВО и делает взнос в размере 150 млн фунтов стерлингов в инициативу PURL. В целом предоставляет 3 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине в 2026 году.

выделяет 500 млн фунтов стерлингов на ПВО и делает взнос в размере 150 млн фунтов стерлингов в инициативу PURL. В целом предоставляет 3 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине в 2026 году. Германия выделяет не менее 1 млрд евро на закупку дронов для Украины, профинансирует проект «купола» ПВО над украинскими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в рамках своего бюджета помощи Украине в 11,5 млрд евро.

выделяет не менее 1 млрд евро на закупку дронов для Украины, профинансирует проект «купола» ПВО над украинскими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в рамках своего бюджета помощи Украине в 11,5 млрд евро. Норвегия выделила 7 млрд долларов в 2026 году, из которых 1,4 млрд – на дроны, 700 млн – на ПВО, 200 млн – на артиллерию и 125 млн – на PURL.

выделила 7 млрд долларов в 2026 году, из которых 1,4 млрд – на дроны, 700 млн – на ПВО, 200 млн – на артиллерию и 125 млн – на PURL. Нидерланды обязались выделять не менее 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали вклад 90 млн евро в PURL.

обязались выделять не менее 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали вклад 90 млн евро в PURL. Бельгия выделит в этом году 1 млрд евро на военную помощь.

выделит в этом году 1 млрд евро на военную помощь. Швеция анонсировала 24-й пакет помощи на 1,2 млрд евро и вклад 100 млн евро в PURL. В целом выделяет 3,7 млрд евро на этот год.

анонсировала 24-й пакет помощи на 1,2 млрд евро и вклад 100 млн евро в PURL. В целом выделяет 3,7 млрд евро на этот год. Дания объявила об увеличении бюджета военной помощи Украине на 425 млн долларов – до 2 млрд долларов в целом в 2026 году.

объявила об увеличении бюджета военной помощи Украине на 425 млн долларов – до 2 млрд долларов в целом в 2026 году. Испания предоставляет 1,2 млрд долларов в 2026 году.

предоставляет 1,2 млрд долларов в 2026 году. Канада выделяет 50 млн долларов на «датскую модель» и 45 млн долларов на медицинскую поддержку.

выделяет 50 млн долларов на «датскую модель» и 45 млн долларов на медицинскую поддержку. Исландия делает вклад 8 млн долларов в инициативу PURL и выделяет 2,4 млн долларов на закупку вооружения через NSATU trust fund.

делает вклад 8 млн долларов в инициативу PURL и выделяет 2,4 млн долларов на закупку вооружения через NSATU trust fund. Литва выделяет 265 млн долларов в этом году.

выделяет 265 млн долларов в этом году. Латвия направит не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины.

направит не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины. Эстония также направит не менее 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины.

также направит не менее 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины. Австралия анонсировала новый вклад в инициативу PURL.

анонсировала новый вклад в инициативу PURL. Португалия объявила о взносах в PURL и «чешскую инициативу», передаче бронетехники и дронов в рамках программы SAFE.

объявила о взносах в PURL и «чешскую инициативу», передаче бронетехники и дронов в рамках программы SAFE. Турция усилит нашу ПВО своим вкладом.

усилит нашу ПВО своим вкладом. Словения анонсировала пакет помощи в 5 млн долларов.

«Сегодня на заседании мы впервые представили партнерам наши оборонные цели на год, согласованные Президентом Украины и военными. Мы пришли с четким планом и конкретными решениями, которые планируем реализовать вместе с партнерами. Благодарен каждой стране, которая является частью формата «Рамштайн». Спасибо за новые мощные вклады в нашу оборону», – отметил глава Минобороны.

