Ключевые моменты:

В зоопарке завершилось голосование за самую романтичную пару 2026 года.

Победили овца Доча и кошка Массажик, набрав более 300 голосов.

14 февраля состоится показательное кормление победителей.

Фотоконкурс Пара года-2026 в Одесском зоопарке

В Одесский зоопарк официально объявили результаты ежегодного фотоконкурса «Пара года-2026». Больше всего голосов зрителей получила необычная дружба овцы Дочи и кошки по кличке Массажик.

За эту пару проголосовали более 300 человек. Именно они и получили почётный титул самой романтичной пары года.

В честь победы сотрудники зоопарка подготовили для Дочи и Массажика особые угощения. Показательное кормление состоится в субботу, 14 февраля, в 12:00.

В зоопарке поблагодарили всех посетителей, которые принимали участие в голосовании и поддерживали своих фаворитов.

Интересно, что Массажик становится «Парой года» уже во второй раз. В 2025 году её партнером по победе был баран Бублик. Похоже, у этой кошки есть особый талант выбирать самых обаятельных парнокопытных!