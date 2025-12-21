Ключевые моменты:

  • В Одессе появился формат кафе в книжной лавке, где можно не только купить книги, но и полноценно позавтракать.
  • Меню состоит из завтраков, которые готовят в течение всего дня, без мяса, с акцентом на простые и современные блюда.
  • Автор проверил работу кафе на собственном опыте, оценил меню, цены, атмосферу и время ожидания.
  • Впечатления от формата в целом положительные, хотя качество отдельных блюд и сервис имеют свои минусы.

Осторожно, эта статья вызывает аппетит!

Данный материал не является рекламным. Впечатления и мнения носят субъективный характер и отражают индивидуальные вкусы автора.

Когда книжная лавка становится кафе

Год назад на улице Греческой, на месте, где когда-то находилось довольно популярное кафе «Гречка», открылась книжная лавка «Бумажная жизнь» (кафе закрылось еще во время пандемии и переехало по другому адресу). А осенью этого года на странице магазина появился анонс завтраков. Почему это привлекло наше внимание? Потому что блюда здесь посвящены книжным героям.

Сама книжная лавка находится в подвальном помещении, поэтому атмосфера здесь уютная. Барная стойка с кофе и сладостями встречает посетителей и объединяет зону гостиной с малым залом, где стоят четыре небольших столика. Зал хоть и небольшой, но столики расположены довольно удобно — так, чтобы гости не мешали друг другу. Стеллажи с книгами на продажу находятся дальше, в большом зале.

Давайте присядем за один из столиков и посмотрим меню.

Мы недавно рассказывали о том, чем можно пообедать на книжном рынке.

Что такое литературная гастрономия?

Детали интерьера: тыква и книги
Литературная гастрономия добралась и до Одессы

Литературная гастрономия — явление довольно новое для украинского культурного пространства, но популярное в Западной Европе. Моду в этом направлении задала Великобритания еще в XIX веке.

В 1880-х годах появились сказочные кулинарные брошюры с персонажами популярных детских историй. В начале XX века традиция укрепилась: появились официальные кулинарные книги по мотивам произведений английской писательницы Беатрикс Поттер, историй о Питере Рэббите (1910–1916), а в межвоенный период — издания, связанные с миром Винни-Пуха.

Настоящий расцвет литературной гастрономии начался после Второй мировой войны. Популярность получили сборники, реконструирующие рецепты из классики — от блюд средневековых пиров в романах Вальтера Скотта до блюд, вдохновленных хоббитской кухней Толкина.

В 1970–1990-х годах сформировался отдельный жанр — кулинарные книги от имени героев с реконструкциями их гастрономического мира. Со временем литературная гастрономия стала полноценной частью фан-культуры: появились официальные и фанатские сборники по мотивам «Гарри Поттера», «Хроник Нарнии», комиксов и аниме.

В последние годы литературная гастрономия превратилась в направление, где пересекаются кулинария, литературоведение, антропология и иногда даже перформативное искусство, помогая по-новому прочувствовать любимые истории.

А что в меню «Бумажной жизни»

Меню кафе Бумажная жизнь
Меню завтраков

Сейчас в меню нового одесского заведения только завтраки, но есть нюанс: здесь их готовят целый день.

Еще один нюанс: здесь нет блюд с мясом, но в составе есть яйца, молочные продукты и грибы, так что кухня подходит вегетарианцам.

Меню кафе Паперове життя
Меню кафе Паперове життя
Меню кафе Паперове життя
Меню кафе Паперове життя
Меню кафе Паперове життя
Меню кафе Паперове життя
Меню кафе Паперове життя
Меню кафе Паперове життя

О веганском кафе, которое также можно посещать и в пост (то есть там готовят блюда без яиц и молока), мы рассказывали здесь.

Меню довольно компактное. Оно состоит из восьми блюд — салатов, боулов*, соленых и сладких вафель. Также можно заказать различные кофейные напитки и чай, при этом выбор кофе здесь значительно больше, чем чая. Впрочем, чайные дегустации в книжной лавке проводят отдельно.

Меню напитков в кафе Бумажная жизнь
Меню напитков

Цитаты из меню (цены на начало декабря 2025 года):

  • Завтрак Хоббита (тост, яйцо, грибы, зелень) — 230 грн
  • Греческие мифы (флетбред*, яйцо, зелень, соус) — 200 грн
  • Завтрак на Бейкер-стрит (тост, яйцо, авокадо) — 210 грн
  • Салат из Тайного сада (зелень, киноа, фета) — 260 грн
  • Вафли лесных героев (вафли, грибы, яйцо, зелень) — 220 грн
  • Книгарка из Парижа (бриошь, сгущенное молоко) — 205 грн
  • Американо — 55 грн
  • Сливочный кофе — 86 грн
  • Какао — 65–75 грн
  • Бейбичино (молоко с очень небольшим содержанием кофе) — 35 грн

И как на вкус?

Для знакомства с кухней книжной лавки мы заказали Боул из кухни Хаула (270 грн), Вафли Алисы из Страны чудес (200 грн) и маленький чайник чая (45 грн).

Подача блюд в кафе Бумажная жизнь
Подача блюд в кафе «Бумажная жизнь»

Боул был выбран из-за батата в его составе. Я очень люблю этот сладковатый вкус с детства. Да, сорок лет назад мы еще не знали о батате, но, как позже оказалось, он напоминает вкус слегка подмороженного картофеля, мешок с которым забыли занести с балкона в комнату с первыми заморозками.

Боул Хаула
Боул Хаула

Сейчас батат можно купить в обычном супермаркете, и не нужно для этого морозить картофель. Кстати, батат — это не картофель, а очень полезный корнеплод, известный в Европе со времен средневековья. Кроме батата, в составе боула заявлены киноа, зелень, помидоры — сплошная польза.

Название блюда — отсылка к популярному роману «Ходячий замок» английской писательницы Дианы Уинн Джонс. В 2004 году известный японский режиссер Миядзаки Хаяо снял полнометражный аниме-фильм с одноименным названием. Хаул — один из главных героев, молодой и привлекательный волшебник, который отдал свое сердце в обмен на замок.

Вафли Алисы в Бумажной жизни
Вафли Алисы из Страны чудес

Вафли Алисы из Страны чудес тоже были выбраны не случайно, ведь эта книга — одна из немногих, которая остается со мной с детства, но при этом не теряет своей привлекательности.

Заказ приняли быстро, а вот готовили очень долго — сорок минут. За это время можно понаблюдать за жизнью книжной лавки и ее посетителями, подслушать, о чем говорят в соседнем зале на заседании книжного клуба. А еще сходить в уборную, пролистать книги, которые есть в продаже и в библиотеке, и начать читать книгу, лежащую на подоконнике. Это оказались два тома из собрания произведений Михаила Стельмаха, которые выглядели скорее как часть интерьера.

Блюда принесли сразу оба. Боул выглядел аппетитно — листья салата были свежими и не вялыми, а глубокая тарелка — полной. На вкус все тоже было гармонично: салат хрустел, киноа было рассыпчатым, а помидоры — сочными. Но по-настоящему меня удивил батат. Кажется, его кусочки почти не подвергались термической обработке. Это было неожиданно, но вкусно.

Что касается вафель, то, к сожалению, их вкус и текстура разочаровали, несмотря на сливочное мороженое, с которым их подают. Дело в том, что они получились слишком тугими. Во вкусе ощущался яичный оттенок.

Вероятно, в тесто попало больше яиц, чем нужно, и из-за этого вафли вышли резиновыми, а не пышными или хрустящими, какими они должны быть. Кроме того, пока вафли ждали своей очереди, они полностью остыли, и это тоже повлияло на их вкус.

Общее впечатление

Счет за перекус в книжной лавке составил 515 гривен. Книжная лавка в целом понравилась — ее концепция и атмосфера. Нестандартный подход к меню, на мой взгляд, тоже сплошной плюс.

Из минусов — неудачное приготовление вафель и слишком долгое ожидание, хотя кроме меня других гостей, заказывавших еду, не было. Надеюсь, в этот день мне просто не повезло. Так что ждем новых гастролитературных открытий.

Словарик «ОЖ»

Боул (от англ. bowl — миска) — модное и полезное блюдо, которое состоит из основы (рис, крупы, зелень) и различных ингредиентов, выложенных в глубокой миске. Главная идея — сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов в одной тарелке, что делает блюдо сытным, полезным и красивым.

Флетбред (от англ. flatbread — плоский хлеб) — общее название для различных видов плоского хлеба (лаваш, фокачча, пита), который подают с разными добавками: сырами, мясом или овощами. Термин может обозначать как сам хлеб, так и блюдо из него.

Читайте также:

Фото автора

