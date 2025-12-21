Ключевые моменты:

Когда книжная лавка становится кафе

Год назад на улице Греческой, на месте, где когда-то находилось довольно популярное кафе «Гречка», открылась книжная лавка «Бумажная жизнь» (кафе закрылось еще во время пандемии и переехало по другому адресу). А осенью этого года на странице магазина появился анонс завтраков. Почему это привлекло наше внимание? Потому что блюда здесь посвящены книжным героям.

Сама книжная лавка находится в подвальном помещении, поэтому атмосфера здесь уютная. Барная стойка с кофе и сладостями встречает посетителей и объединяет зону гостиной с малым залом, где стоят четыре небольших столика. Зал хоть и небольшой, но столики расположены довольно удобно — так, чтобы гости не мешали друг другу. Стеллажи с книгами на продажу находятся дальше, в большом зале.

Давайте присядем за один из столиков и посмотрим меню.

Что такое литературная гастрономия?

Литературная гастрономия — явление довольно новое для украинского культурного пространства, но популярное в Западной Европе. Моду в этом направлении задала Великобритания еще в XIX веке.

В 1880-х годах появились сказочные кулинарные брошюры с персонажами популярных детских историй. В начале XX века традиция укрепилась: появились официальные кулинарные книги по мотивам произведений английской писательницы Беатрикс Поттер, историй о Питере Рэббите (1910–1916), а в межвоенный период — издания, связанные с миром Винни-Пуха.

Настоящий расцвет литературной гастрономии начался после Второй мировой войны. Популярность получили сборники, реконструирующие рецепты из классики — от блюд средневековых пиров в романах Вальтера Скотта до блюд, вдохновленных хоббитской кухней Толкина.

В 1970–1990-х годах сформировался отдельный жанр — кулинарные книги от имени героев с реконструкциями их гастрономического мира. Со временем литературная гастрономия стала полноценной частью фан-культуры: появились официальные и фанатские сборники по мотивам «Гарри Поттера», «Хроник Нарнии», комиксов и аниме.

В последние годы литературная гастрономия превратилась в направление, где пересекаются кулинария, литературоведение, антропология и иногда даже перформативное искусство, помогая по-новому прочувствовать любимые истории.

А что в меню «Бумажной жизни»

Сейчас в меню нового одесского заведения только завтраки, но есть нюанс: здесь их готовят целый день.

Еще один нюанс: здесь нет блюд с мясом, но в составе есть яйца, молочные продукты и грибы, так что кухня подходит вегетарианцам.

Меню довольно компактное. Оно состоит из восьми блюд — салатов, боулов*, соленых и сладких вафель. Также можно заказать различные кофейные напитки и чай, при этом выбор кофе здесь значительно больше, чем чая. Впрочем, чайные дегустации в книжной лавке проводят отдельно.

Цитаты из меню (цены на начало декабря 2025 года):

Завтрак Хоббита (тост, яйцо, грибы, зелень) — 230 грн

Греческие мифы (флетбред*, яйцо, зелень, соус) — 200 грн

Завтрак на Бейкер-стрит (тост, яйцо, авокадо) — 210 грн

Салат из Тайного сада (зелень, киноа, фета) — 260 грн

Вафли лесных героев (вафли, грибы, яйцо, зелень) — 220 грн

Книгарка из Парижа (бриошь, сгущенное молоко) — 205 грн

Американо — 55 грн

Сливочный кофе — 86 грн

Какао — 65–75 грн

Бейбичино (молоко с очень небольшим содержанием кофе) — 35 грн

И как на вкус?

Для знакомства с кухней книжной лавки мы заказали Боул из кухни Хаула (270 грн), Вафли Алисы из Страны чудес (200 грн) и маленький чайник чая (45 грн).

Боул был выбран из-за батата в его составе. Я очень люблю этот сладковатый вкус с детства. Да, сорок лет назад мы еще не знали о батате, но, как позже оказалось, он напоминает вкус слегка подмороженного картофеля, мешок с которым забыли занести с балкона в комнату с первыми заморозками.

Сейчас батат можно купить в обычном супермаркете, и не нужно для этого морозить картофель. Кстати, батат — это не картофель, а очень полезный корнеплод, известный в Европе со времен средневековья. Кроме батата, в составе боула заявлены киноа, зелень, помидоры — сплошная польза.

Название блюда — отсылка к популярному роману «Ходячий замок» английской писательницы Дианы Уинн Джонс. В 2004 году известный японский режиссер Миядзаки Хаяо снял полнометражный аниме-фильм с одноименным названием. Хаул — один из главных героев, молодой и привлекательный волшебник, который отдал свое сердце в обмен на замок.

Вафли Алисы из Страны чудес тоже были выбраны не случайно, ведь эта книга — одна из немногих, которая остается со мной с детства, но при этом не теряет своей привлекательности.

Заказ приняли быстро, а вот готовили очень долго — сорок минут. За это время можно понаблюдать за жизнью книжной лавки и ее посетителями, подслушать, о чем говорят в соседнем зале на заседании книжного клуба. А еще сходить в уборную, пролистать книги, которые есть в продаже и в библиотеке, и начать читать книгу, лежащую на подоконнике. Это оказались два тома из собрания произведений Михаила Стельмаха, которые выглядели скорее как часть интерьера.

Блюда принесли сразу оба. Боул выглядел аппетитно — листья салата были свежими и не вялыми, а глубокая тарелка — полной. На вкус все тоже было гармонично: салат хрустел, киноа было рассыпчатым, а помидоры — сочными. Но по-настоящему меня удивил батат. Кажется, его кусочки почти не подвергались термической обработке. Это было неожиданно, но вкусно.

Что касается вафель, то, к сожалению, их вкус и текстура разочаровали, несмотря на сливочное мороженое, с которым их подают. Дело в том, что они получились слишком тугими. Во вкусе ощущался яичный оттенок.

Вероятно, в тесто попало больше яиц, чем нужно, и из-за этого вафли вышли резиновыми, а не пышными или хрустящими, какими они должны быть. Кроме того, пока вафли ждали своей очереди, они полностью остыли, и это тоже повлияло на их вкус.

Общее впечатление

Счет за перекус в книжной лавке составил 515 гривен. Книжная лавка в целом понравилась — ее концепция и атмосфера. Нестандартный подход к меню, на мой взгляд, тоже сплошной плюс.

Из минусов — неудачное приготовление вафель и слишком долгое ожидание, хотя кроме меня других гостей, заказывавших еду, не было. Надеюсь, в этот день мне просто не повезло. Так что ждем новых гастролитературных открытий.

Словарик «ОЖ»

Боул (от англ. bowl — миска) — модное и полезное блюдо, которое состоит из основы (рис, крупы, зелень) и различных ингредиентов, выложенных в глубокой миске. Главная идея — сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов в одной тарелке, что делает блюдо сытным, полезным и красивым.

Флетбред (от англ. flatbread — плоский хлеб) — общее название для различных видов плоского хлеба (лаваш, фокачча, пита), который подают с разными добавками: сырами, мясом или овощами. Термин может обозначать как сам хлеб, так и блюдо из него.

