В Одеській області знову запрацювали пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією

Ключевые моменты:

  • С 21 декабря возобновлена работа пунктов пропуска на границе Одесской области с Молдовой и Румынией.
  • Проезд к ПП осуществляется по трассе М-15 «Одесса – Рени».
  • В то же время из-за обстрелов ситуация может оперативно меняться.
  • Перевозчиков предупреждают о возможных задержках из-за ограниченной пропускной способности дороги.

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, проезд до пунктов пропуска осуществляется по трассе М-15 «Одесса – Рени».

В то же время в министерстве предостерегают: из-за постоянных обстрелов ситуация может меняться, поэтому следует следить за официальными сообщениями.

В настоящее время работают такие пункты пропуска:

  • Паланка – Маяки – Удобное;
  • Рени – Джурджулешты;
  • Табаки – Мирное;
  • Виноградовка – Вулканешты;
  • Малоярославец – Чадыр-Лунга 1;
  • Августовское – Бессарабянка;
  • Новые Трояне – Чадыр-Лунга;
  • Староказачье – Тудора;
  • Орловка – Исакча.

Для пересечения границы обязательна регистрация в системе «єЧерга» как для автобусов, так и для грузового транспорта.

В Минразвития также отмечают, что из-за ограниченной пропускной способности трассы М-15 перевозчикам следует закладывать дополнительное время на доезд в пункты пропуска.

Ранее МИД Украины сообщал, что после атак российских дронов декабря по мосту через реку Днестр в селе Маяки Молдова ввела особый режим работы на отдельных пунктах пропуска.

Читайте также: Впервые за годы войны восстановлено сообщение Одесса — Кишинев: по какому маршруту идет поезд.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме