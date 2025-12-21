Ключевые моменты:

С 21 декабря возобновлена работа пунктов пропуска на границе Одесской области с Молдовой и Румынией.

Проезд к ПП осуществляется по трассе М-15 «Одесса – Рени».

В то же время из-за обстрелов ситуация может оперативно меняться.

Перевозчиков предупреждают о возможных задержках из-за ограниченной пропускной способности дороги.

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, проезд до пунктов пропуска осуществляется по трассе М-15 «Одесса – Рени».

В то же время в министерстве предостерегают: из-за постоянных обстрелов ситуация может меняться, поэтому следует следить за официальными сообщениями.

В настоящее время работают такие пункты пропуска:

Паланка – Маяки – Удобное;

Рени – Джурджулешты;

Табаки – Мирное;

Виноградовка – Вулканешты;

Малоярославец – Чадыр-Лунга 1;

Августовское – Бессарабянка;

Новые Трояне – Чадыр-Лунга;

Староказачье – Тудора;

Орловка – Исакча.

Для пересечения границы обязательна регистрация в системе «єЧерга» как для автобусов, так и для грузового транспорта.

В Минразвития также отмечают, что из-за ограниченной пропускной способности трассы М-15 перевозчикам следует закладывать дополнительное время на доезд в пункты пропуска.

Ранее МИД Украины сообщал, что после атак российских дронов декабря по мосту через реку Днестр в селе Маяки Молдова ввела особый режим работы на отдельных пунктах пропуска.

