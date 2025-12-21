Ключевые моменты:
- С 21 декабря возобновлена работа пунктов пропуска на границе Одесской области с Молдовой и Румынией.
- Проезд к ПП осуществляется по трассе М-15 «Одесса – Рени».
- В то же время из-за обстрелов ситуация может оперативно меняться.
- Перевозчиков предупреждают о возможных задержках из-за ограниченной пропускной способности дороги.
Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, проезд до пунктов пропуска осуществляется по трассе М-15 «Одесса – Рени».
В то же время в министерстве предостерегают: из-за постоянных обстрелов ситуация может меняться, поэтому следует следить за официальными сообщениями.
В настоящее время работают такие пункты пропуска:
- Паланка – Маяки – Удобное;
- Рени – Джурджулешты;
- Табаки – Мирное;
- Виноградовка – Вулканешты;
- Малоярославец – Чадыр-Лунга 1;
- Августовское – Бессарабянка;
- Новые Трояне – Чадыр-Лунга;
- Староказачье – Тудора;
- Орловка – Исакча.
Для пересечения границы обязательна регистрация в системе «єЧерга» как для автобусов, так и для грузового транспорта.
В Минразвития также отмечают, что из-за ограниченной пропускной способности трассы М-15 перевозчикам следует закладывать дополнительное время на доезд в пункты пропуска.
Ранее МИД Украины сообщал, что после атак российских дронов декабря по мосту через реку Днестр в селе Маяки Молдова ввела особый режим работы на отдельных пунктах пропуска.
