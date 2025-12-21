Бювет на Глушко в Одессе

Ключевые моменты:

  • Два бювета в Одессе временно закроют из-за техобслуживания.
  • Ограничения будут действовать с 21 по 22 декабря.
  • Остальные бюветные комплексы города продолжат работу в обычном режиме.

Какие бюветы в Одессе временно не работают

Как сообщили в КП «Сервисный центр», с 15:00 21 декабря до 14:00 22 декабря 2025 года не будут работать бюветные комплексы по следующим адресам:

  • улица Инглези;
  • улица Гераниевая.

Отключение связано с проведением технического обслуживания оборудования. После завершения работ бюветы возобновят работу в обычном режиме.

Напомним, в Пересыпском районе Одессы началось строительство бювета. Предполагается, что он будет обеспечивать жителей питьевой водой в условиях перебоев с электро- и водоснабжением.

Всего на территории Одессы функционируют 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вода в них подается свободно всем горожанам.

