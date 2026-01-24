Ключевые моменты:

В центре Одессы открылось котокафе CATmosphere, созданное зоозащитниками как социальный проект.

В кафе живут стерилизованные и вакцинированные коты-переселенцы, которые ищут новые семьи.

В заведении действуют строгие правила для посетителей, направленные на защиту животных.

Проект работает по модели кафе, а не приюта, чтобы оставаться финансово независимым.

Гастрономический обозреватель нашего издания Алексей Овчинников лично посетил заведение, пообщался с персоналом и на собственном опыте проверил условия пребывания животных и атмосферу в котокафе. Все, о чем идет речь в статье, — его личные наблюдения и дегустация меню.

CATmosphere открыли люди, которые уже имеют опыт в зоозащитной деятельности. Все коты, живущие в кафе, стерилизованы, вакцинированы и имеют задокументированную историю спасения.

Материал не является рекламным. Все оценки и впечатления — субъективное мнение автора. Заведение не влияло на содержание публикации и не оплачивало ее создание, что соответствует редакционным стандартам «Одесской жизни».

Ответственное котокафе

Честно говоря, после скандала с пространством, где котов сдавали в аренду и один котенок погиб, было немного неловко идти в подобное кафе. Успокаивало то, что заведение открыли зоозащитники, а главная цель — находить для животных новых хозяев.

CATmosphere (Кетмосфера) открылась в начале января. И это место прежде всего не про бизнес, а про социальную ответственность. Почему именно кафе, а не приют? Вероятно, для того, чтобы не зависеть от сборов и иметь устойчивую, независимую финансовую модель.

А что в меню?





Меню в заведении небольшое — кухни здесь нет. В ассортименте кофейные напитки, чай, готовые бургеры и сэндвичи, соленые круассаны и несколько видов выпечки. В кафе можно заказать мяуспрессо, америCATо, мяуглясе, Рафмуркотун и кофе без кофеина.

Сладости привозят из цеха, каждое утро — свежие. В витрине — вся одесская кондитерская классика: торты «Красный бархат», вафельный торт, орешки со сгущенкой и, конечно, «Наполеон». Пока я жду имбирный чай, которым можно согреться, и «Наполеон», осматриваюсь вокруг.

Десять столиков расположились в трех небольших залах. Интерьер кафе полностью посвящен домашним любимцам — стены расписаны одесскими художниками, меню тоже тематическое.

В каждом зале есть уголок и для хвостатых — домики, аттракционы, игрушки. Сейчас здесь живут четыре кота. Все они — «переселенцы» из зоны боевых действий и ждут новую семью. У каждого кота — своя непростая история, о которой можно прочитать на странице в Instagram или на специальном стенде. Важно, что все коты стерилизованы и вакцинированы.

К слову, в кафе действуют довольно строгие правила для посетителей. Здесь нельзя шуметь, использовать вспышку, брать котов на руки, кормить их, тянуть или делать что-либо против их воли. Также сюда нельзя приходить с маленькими детьми — только с семи лет, и родители должны за ними следить. Каждый посетитель обязан надеть бахилы, как в больнице. Благодаря этому внутри очень чисто, даже в слякоть.

Мяуспрессо — 50 грн,

АмериCATо — 60 грн,

CATпучино — 65–80 грн,

Мяуглясе — 110 грн,

Мяуматча — 100 грн,

Пряный усань — 150 грн,

КиСик — 50 грн,

Бургер или сэндвич — 120 грн,

Круассан — 240 грн,

Вафельный торт со сгущенкой — 100 грн,

Орешки — 25 грн за штуку,

Торт — 180 грн за кусочек.

Пока я осматривался вокруг, мне принесли большую чашку имбирного чая (60 грн) и кусочек «Наполеона». Торт был вкусным и, главное, свежим. Особенно порадовал крем — не классический заварной, а больше похожий на «пломбир» на молоке со сливками и маслом. Он был очень нежным и не слишком сладким, как это часто бывает. По словам бариста, торты в кафе привозят из кондитерского цеха «где-то на Маловского».

Общее впечатление

Счет за чай и кусочек торта составил 240 гривен. Общее впечатление от котокафе очень позитивное. Здесь чисто, тихо и нет запаха котов. Кроме того, социальная миссия заведения не вызывает сомнений. Понравилось и уважительное отношение к животным — в отличие от мест, где коты являются просто развлечением. Здесь много молодых людей, которые общаются за чашкой чая или кофе и гладят котов, которые иногда сами подходят знакомиться с новыми посетителями.

Хочется пожелать такому бизнесу только успеха, а котам — как можно скорее найти свой дом.

Фото автора