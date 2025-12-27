Ключевые моменты:

  • «Куманець» — один из старейших ресторанов Одессы, который уже почти 25 лет сохраняет классический формат украинской национальной кухни без радикальных изменений.
  • Заведение отличается традиционным интерьером, праздничным декором и стабильным меню с борщами, варениками, дерунами и блюдами по старинным рецептам.
  • В праздничный сезон здесь подают специальное новогоднее меню, а фирменные блюда вроде капусняка в хлебе и вареников с маком остаются гастрономическими «якорями».
  • Ресторан и дальше остается популярным местом для семейных праздников и знакомства с аутентичными вкусами украинской кухни в Одессе.

Внимание, этот материал не является рекламным. Все впечатления передают исключительно субъективное мнение и вкусы автора.

Один из старейших ресторанов Одессы

В 2026 году «Куманцу» исполнится 25 лет. За это время в этом заведении почти ничего не изменилось — здесь не было капитальных ремонтов и перевоплощений, не проводили революционных изменений в меню. И в интерьере, и в меню — вечная классика: имитация тына с мальвами, рушники, официанты в традиционных костюмах, а в меню — борщ, вареники, деруны…

К праздникам заведение, как и каждый порядочный дом, — убрано. Фасад и залы щедро украшены хвоей, нарядными красными лентами и игрушками. А вязаные плафоны над столиками на террасе добавляют уюта и, кстати, были созданы задолго до «вязаного тренда» в соцсетях. Заглянем, что в меню.

А что в меню?

Еще несколько лет назад меню «Куманца» представляло собой довольно тяжелый альбом с десятком страниц. Сейчас заказать блюда можно только через QR-код. С одной стороны — это удобно, с другой — мне кажется, что в бумажном варианте состав блюд был прописан более подробно. Поэтому ты не знаешь, на каком бульоне приготовлен борщ или есть ли в блюде какие-то особенные ингредиенты.

Сейчас к основному меню здесь действует новогоднее меню, в которое вошли любимые блюда, но в праздничном исполнении: «Новогодний оливье» с семгой и королевскими креветками (385 грн), «Новогодняя шуба» (255 грн), тартар из семги с сливочным сыром на рисовых чипсах (255 грн), «Кумасики» (пирожки) с разными начинками, горячие алкогольные и безалкогольные напитки.

Все остальное осталось без изменений: с десяток видов вареников и галушек (210–295 грн), деруны (185 грн), блины с маком (185 грн), горячие сковородки (195–425 грн), все виды мяса, блюда в горшочках (295–385 грн) и большое количество сладостей (130–320 грн).

Цитаты из меню (на декабрь 2025 г.):

  • Дегустационный сет намазок — 275 грн
  • Салат с куриным рулетом с курагой, карамелизированной хурмой, томатами, зеленым миксом и вяленой клюквой — 335 грн
  • Холодец со свекольным хреном — 275 грн
  • Фаршированная рыба по-одесски — 350 грн
  • Борщ «Куманцовский» с пампушками — 256 грн
  • Уха с маленькими вареничками со щукой — 225 грн
  • Кумасик с телятиной и овощами — 85 грн
  • Утиная ножка в меду с хурмой-гриль и вишневым соусом — 485 грн
  • Котлета по-киевски с пюре — 325 грн
  • Жареные медальоны из свинины на большом деруне — 425 грн
  • Украинский сырник с маком, вишнями и мороженым — 225 грн
  • Узвар — 60 грн

Какие на вкус блюда в «Куманце»

Чтобы настроиться на праздничное настроение, мы заказали «Запорожский капусняк» (265 грн), сало как оно есть (195 грн), вареники с маком (любимое блюдо на протяжении многих лет — 235 грн) и ягодный морс (60 грн). «Запорожский капусняк» заинтересовал необычной подачей — его здесь наливают в хлебный горшочек. Интересно, будет ли он таким же эффектным, как на фото?

Закуска из сала перед подачей блюд
Закуска из молотого сала перед подачей блюд

Чтобы гостям было не так тяжело ждать заказ, им приносят небольшую порцию молотого сала с хлебом. Жаль, что официант не напомнил об этой традиции, ведь тогда вместо сала можно было бы заказать какую-то другую закуску, хотя и сало, которое принесли, было просто отличным — холодным, но не замороженным, нежным и по вкусу, и по консистенции. К нему подаются кусочки черного хлеба, острый перец, чеснок и соленые огурцы. Порция очень большая — на целую компанию и под сопровождение водки!

«Запорожский капусняк»

Капусняк в хлебе
Запорожский капусняк в ресторане «Куманець» подают в хлебе

Капусняк принесли довольно быстро. Горшочек из хлеба выглядел не только красиво, но и аппетитно. Сам капусняк по вкусу оказался не таким, как его готовят на западе страны.

Капуста в блюде была не соленая, а тушеная, свежая. Также в нем было хорошо разваренное пшено, кусочки мяса и грибы. К блюду подается сметана, которая добавляет немного кислинки, но в целом вкус капусняка получился более кремовым. А еще — он был настолько густым, что в нем стояла ложка!

Очень интересное блюдо с древним происхождением, которое у нас подают только в этом ресторане. По классическому рецепту туда также должна добавляться заправка из перетертого сала, зелени и чеснока. Мне кажется, что в этой версии ее не было.

Хлебная крышечка — хорошо пропеченное хлебное тесто, которое интересно лишь попробовать, ведь осилить такое количество хлеба физически невозможно даже вприкуску с салом.

Сало как оно есть
Сало как оно есть. К нему подаются кусочки черного хлеба, острого перца, чеснока и соленых огурцов.

Вареники с маком

Лично для меня это блюдо олицетворяет вкус Рождества. Именно в «Куманце» эти вареники были самыми вкусными. Когда-то давно их подавали в глиняном горшочке и настолько щедро заливали сливочным соусом, что они буквально в нем плавали.

Вареники с маком
Вареники с маком

Сейчас их подают в глубокой миске, и по размеру, кажется, они стали больше, а сливочного соуса стало заметно меньше. Впрочем, по вкусу они почти не изменились — могу и дальше их рекомендовать.

Общее впечатление от ресторана «Куманець»

«Куманець» продолжает удерживать статус главного центра украинской национальной кухни в Одессе. Здесь всегда много людей, и сюда приходят отмечать не только семейные праздники, но и главные праздники страны всей семьей. Радует и то, что здесь сохраняют фирменные фишки и блюда. И даже спустя много лет здесь можно найти вкусы, которые когда-то запомнились.

Капусняк в хлебе
Подача блюд в ресторане «Куманець»

