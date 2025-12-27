Ключевые моменты:

«Куманець» — один из старейших ресторанов Одессы, который уже почти 25 лет сохраняет классический формат украинской национальной кухни без радикальных изменений.

Заведение отличается традиционным интерьером, праздничным декором и стабильным меню с борщами, варениками, дерунами и блюдами по старинным рецептам.

В праздничный сезон здесь подают специальное новогоднее меню, а фирменные блюда вроде капусняка в хлебе и вареников с маком остаются гастрономическими «якорями».

Ресторан и дальше остается популярным местом для семейных праздников и знакомства с аутентичными вкусами украинской кухни в Одессе.

Один из старейших ресторанов Одессы

В 2026 году «Куманцу» исполнится 25 лет. За это время в этом заведении почти ничего не изменилось — здесь не было капитальных ремонтов и перевоплощений, не проводили революционных изменений в меню. И в интерьере, и в меню — вечная классика: имитация тына с мальвами, рушники, официанты в традиционных костюмах, а в меню — борщ, вареники, деруны…

К праздникам заведение, как и каждый порядочный дом, — убрано. Фасад и залы щедро украшены хвоей, нарядными красными лентами и игрушками. А вязаные плафоны над столиками на террасе добавляют уюта и, кстати, были созданы задолго до «вязаного тренда» в соцсетях. Заглянем, что в меню.

А что в меню?

Еще несколько лет назад меню «Куманца» представляло собой довольно тяжелый альбом с десятком страниц. Сейчас заказать блюда можно только через QR-код. С одной стороны — это удобно, с другой — мне кажется, что в бумажном варианте состав блюд был прописан более подробно. Поэтому ты не знаешь, на каком бульоне приготовлен борщ или есть ли в блюде какие-то особенные ингредиенты.

Сейчас к основному меню здесь действует новогоднее меню, в которое вошли любимые блюда, но в праздничном исполнении: «Новогодний оливье» с семгой и королевскими креветками (385 грн), «Новогодняя шуба» (255 грн), тартар из семги с сливочным сыром на рисовых чипсах (255 грн), «Кумасики» (пирожки) с разными начинками, горячие алкогольные и безалкогольные напитки.

Все остальное осталось без изменений: с десяток видов вареников и галушек (210–295 грн), деруны (185 грн), блины с маком (185 грн), горячие сковородки (195–425 грн), все виды мяса, блюда в горшочках (295–385 грн) и большое количество сладостей (130–320 грн).

Цитаты из меню (на декабрь 2025 г.):

Дегустационный сет намазок — 275 грн

Салат с куриным рулетом с курагой, карамелизированной хурмой, томатами, зеленым миксом и вяленой клюквой — 335 грн

Холодец со свекольным хреном — 275 грн

Фаршированная рыба по-одесски — 350 грн

Борщ «Куманцовский» с пампушками — 256 грн

Уха с маленькими вареничками со щукой — 225 грн

Кумасик с телятиной и овощами — 85 грн

Утиная ножка в меду с хурмой-гриль и вишневым соусом — 485 грн

Котлета по-киевски с пюре — 325 грн

Жареные медальоны из свинины на большом деруне — 425 грн

Украинский сырник с маком, вишнями и мороженым — 225 грн

Узвар — 60 грн

Какие на вкус блюда в «Куманце»

Чтобы настроиться на праздничное настроение, мы заказали «Запорожский капусняк» (265 грн), сало как оно есть (195 грн), вареники с маком (любимое блюдо на протяжении многих лет — 235 грн) и ягодный морс (60 грн). «Запорожский капусняк» заинтересовал необычной подачей — его здесь наливают в хлебный горшочек. Интересно, будет ли он таким же эффектным, как на фото?

Чтобы гостям было не так тяжело ждать заказ, им приносят небольшую порцию молотого сала с хлебом. Жаль, что официант не напомнил об этой традиции, ведь тогда вместо сала можно было бы заказать какую-то другую закуску, хотя и сало, которое принесли, было просто отличным — холодным, но не замороженным, нежным и по вкусу, и по консистенции. К нему подаются кусочки черного хлеба, острый перец, чеснок и соленые огурцы. Порция очень большая — на целую компанию и под сопровождение водки!

«Запорожский капусняк»

Капусняк принесли довольно быстро. Горшочек из хлеба выглядел не только красиво, но и аппетитно. Сам капусняк по вкусу оказался не таким, как его готовят на западе страны.

Капуста в блюде была не соленая, а тушеная, свежая. Также в нем было хорошо разваренное пшено, кусочки мяса и грибы. К блюду подается сметана, которая добавляет немного кислинки, но в целом вкус капусняка получился более кремовым. А еще — он был настолько густым, что в нем стояла ложка!

Очень интересное блюдо с древним происхождением, которое у нас подают только в этом ресторане. По классическому рецепту туда также должна добавляться заправка из перетертого сала, зелени и чеснока. Мне кажется, что в этой версии ее не было.

Хлебная крышечка — хорошо пропеченное хлебное тесто, которое интересно лишь попробовать, ведь осилить такое количество хлеба физически невозможно даже вприкуску с салом.

Вареники с маком

Лично для меня это блюдо олицетворяет вкус Рождества. Именно в «Куманце» эти вареники были самыми вкусными. Когда-то давно их подавали в глиняном горшочке и настолько щедро заливали сливочным соусом, что они буквально в нем плавали.

Сейчас их подают в глубокой миске, и по размеру, кажется, они стали больше, а сливочного соуса стало заметно меньше. Впрочем, по вкусу они почти не изменились — могу и дальше их рекомендовать.

Общее впечатление от ресторана «Куманець»

«Куманець» продолжает удерживать статус главного центра украинской национальной кухни в Одессе. Здесь всегда много людей, и сюда приходят отмечать не только семейные праздники, но и главные праздники страны всей семьей. Радует и то, что здесь сохраняют фирменные фишки и блюда. И даже спустя много лет здесь можно найти вкусы, которые когда-то запомнились.

