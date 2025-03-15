Веганы или вегетарианцы. В чем разница?

Для начала разберемся, что такое веганское заведение. Веганы – это люди, которые не употребляют любую пищу животного происхождения, в частности, рыбу, молочные продукты, яйца, икру и даже мед. Кроме того, в пище не должно быть казеина, сыворотки, желатина, коллагена, кармина и других, на первый взгляд безобидных добавок.

Такой способ питания может быть обусловлен не только модой или идейными убеждениями, но, например, состоянием здоровья – аллергией, генетической непереносимостью животного белка и другим.

Веганов не нужно путать с вегетарианцами. Вегетарианцы употребляют молоко, яйца, рыбу и иногда – птицу. Следовательно, для поста эти блюда не подходят.

До полномасштабного вторжения в Одессе было около десятка заведений и доставок, где веганы имели возможность есть без опасения любые блюда из меню. Но сейчас работают всего три. Это ресторан True, кафе Wild Sandwich и кафе Vitary. Просмотрев меню этих заведений, выбрала последнее, расположенное на улице Караванского (бывшая Жуковского). Если я забыла какое-то вспомнить – пишите в комментариях.

Vitary – жизнь плюс вибрации

Кафе было открыто в 2019 году. Как отмечали тогда основатели, его название происходит от латинского Vita (жизнь) с усилением действенной вибрации в конце слова. Для приготовления блюд здесь не только используют продукты растительного происхождения, но и избегают интенсивной термической обработки, например, жарки во фритюре, а также добавления сахара.

Интерьер кафе легкий, не перенасыщен деталями, с акцентами на зелень, натуральные материалы и цвета. На первом этаже – зал со столиками разных форматов у окна с высокими барными стульями для быстрого перекуса, мягкие диванчики и стулья для тех, кто собирается задержаться подольше. Также здесь большой стол на компанию, за которым можно не только поесть, но и поиграть в настольные игры, которые предлагают здесь же. В теплое время года несколько столов выносят на улицу. В подвальном уровне находятся кухня, гардеробная и небольшая прихожая с диваном, где можно переждать воздушную тревогу. В зале тихо играет приятная музыка, есть немного зелени – здесь очень уютно и спокойно.

Единственное, что вызвало удивление, это логотип, похожий на лого известной сети автозаправок. Впрочем, может быть, это только мое восприятие.

Кстати, напомню: все, что здесь написано, отражает сугубо мое субъективное мнение и вкусы. Отмечу, что публикация не несет рекламного характера и имеет цель лишь познакомить одесситов и гостей города с интересными заведениями нашего города

А что в меню?

Меню Vitary может удивить человека, который не очень в теме веганского питания.

Пицца, шаурма, пельмени, суп с чечевицей и колбасками, «Наполеон»… Ну как, как все это может быть без животных белков и жиров?

Впрочем, оказывается, что тесто может прекрасно готовиться без молока и яиц, «мясо» будет растительного происхождения, а сливки – кокосовые. Но будет ли это вкусным? Именно такие мысли не давали мне покоя. Итак, рассмотрим меню подробнее.

В меню все, как в обычном ресторане: есть завтраки, салаты, первые и вторые блюда, десерты. На завтрак вам предложат тофники (189 грн) – альтернативу сырникам, овсянку с ягодами и тыквой (139 грн), авокадо тост, блины (179 грн) и другие любимые многими блюда. Среди салатов вы найдете оливье с икрой (149 грн). Правда, эта икра будет из ламинарии. Выбор первых блюд тоже широкий – от шпинатного крем-супа с растительным пармезаном (149 грн) до изысканного грибного крем-супа с трюфельной пастой (198 грн). Основной раздел состоит из итальянских, азиатских, украинских блюд: фетучини, лазанья, различные виды лапши с овощами и сосисками, вареников и пельменей.

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Также есть боулы – миски с набором продуктов. Здесь представлены три вида. Все они состоят из тофу и дополнением из различных наборов овощей, киноа или фалафеля.

Стрит-фуд представлен шаурмой, которая здесь называется шаVEGма, бургерами, пиццей. А еще здесь прекрасный выбор сладостей – от классического «Наполеона» до тортов и чизкейков. Также здесь пекут большие торты на заказ.

Среди напитков – чай, кофе, фреши, лимонады и безалкогольное вино. Да, в этом заведении алкоголь не продается.

«Взрывные овощи» и колбаса без мяса: неожиданные вкусы знакомых блюд

Чтобы попробовать различные оттенки вкуса, я заказала сыродский салат с зеленой гречкой (216 грн), солянку сборную со сливочным соусом (179 грн), пельмени (216 грн), кесадилью с veg-колбасой, овощами и перечным соусом (198 грн). Запивать решила гречишным чаем (89 грн). Жаль, не смогла попробовать безалкогольное вино, ведь оно продается целой бутылкой (790-890 грн).

Выбирать блюда помогал официант, мне нужна была помощь. Молодой и стройный парень пообещал, что блюда удивят, и был прав.

Салат – настоящая витаминная бомба. Все составляющие в нем зеленые: гречка, листья, брокколи, бобы и тоненькие ломтики яблока. Вместо соли в салат добавляется долька лимона. Салат был очень сочным, свежим. Каждый овощ в нем приятно хрустел, а благодаря зеленой подсушенной гречке все ингредиенты были сбалансированы и прекрасно сочетались между собой.

Солянка с четырьмя видами веганского мяса тоже удивила, но по-другому – абсолютно мясным вкусом, хотя внешне она выглядела слишком густой. К супу подается лимон, а вот маслин я там не нашла. Интересный вкус был у сливочного соуса – немного сладковатый, и его хотелось съесть отдельно, что я и сделала. Как мне объяснили – это сливки на кокосовой основе, очень густые.

Кесадилья с веганской колбасой. Кесадилья – популярное уличное блюдо мексиканской кухни. На родине ее готовят с разными, обычно овощными начинками или курицей. Я нашла нарезанную кубиками колбасу и попробовала отдельно. Эксперимент показал, что на вкус я не могу отличить ее от поджаренной докторской.

Пельмени внешне выглядели классически. А вот фарш, хоть и был обозначен как вегано-мясной, по вкусу и по своей структуре напоминал картофель. Следовательно, блюдо больше напоминало вареники с картошкой.

Общее впечатление

Признаюсь, я впервые была в таком заведении, и общее впечатление от него осталось положительным. Да, цены здесь не ниже, чем в «классических заведениях», но надо понимать, что овощи, заменители мяса, животного молока и яиц не могут стоить дешево.

Тем не менее, мне показалось, что у кафе есть много постоянных клиентов и поклонников, которые проводят здесь много времени. Это не просто заведение, это место встречи единомышленников. Здесь проводятся встречи, мастер-классы, люди приходят сюда поиграть в игры.

Вряд ли я перестану есть мясо, но рекомендовать и заходить в кафе теперь буду чаще, ведь тема веганских десертов осталась нераскрытой.

Фото автора и с соцсетей заведения