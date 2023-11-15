Где в Одессе можно встретить Пушкина: прогулка по «народной тропе» (фоторепортаж)

Нет-нет, включать в список изображения Пушкина, хранящиеся в музеях и других заведениях (библиотеках и т.п.), мы не будем. Потому что никогда этот список не закончим. Учитываем только те, что встречаются на улицах и известных одесских дворах.

Два памятника, одна тень

Конечно, начнем с «главного» — памятника-фонтана на Приморском бульваре. Это бронзовый бюст, посвященный поэту. Открыли его в 1889 году. К этому месту мы еще вернемся, а пока пойдем дальше.

Второй памятник Пушкину находится рядом с Литературно-мемориальным музеем А.Пушкина на одноименной улице. Появился в 1999 году (скульптор А. Токарев). Известен этот памятник тем, что у поэта время от времени воровали трость.

А вот во время рашистского полномасштабного вторжения активисты «украшали» памятник надписями, а затем совсем его «превратили» в пленного оккупанта. В настоящее время памятник находится в саркофаге.

Есть еще одно творение в честь Пушкина. Это уже не памятник, а скорее арт-объект работы А.Князика. Называется он «Тень Пушкина», находится на пересечении улиц Ришельевской и Дерибасовской. Убедились: тень в прекрасном состоянии.

А вот памятник Пушкину на Слободке не сохранился. Этот бюст поэту, как отмечается в альбоме Е.Волокина и А.Палариева «История Одессы в памятниках и скульптурах», умудрились установить прямо на крыше тогдашнего Пушкинского училища…

Названо именем Пушкина

Что у нас названо именем Пушкина? Конечно, бывшая Итальянская улица, протянувшаяся от Думской площади до пересечения ул. Пантелеймоновской и Привокзальной площади.

На Пушкинской — одноименный музей. Работает. Музей занимает здание бывшей гостиницы «Норд», в которой один месяц прожил поэт. Конечно, изменил внешнюю картину памятник в саркофаге и закрытая фанерой мемориальная табличка поэту…

Еще есть сквер им. Пушкина, который «в народе» называют Круглым сквером, Привокзальным сквером.

Это тот самый сквер рядом с Железнодорожным вокзалом, в который можно попасть только через подземный переход. Знаменит тем, что здесь были львы, незадолго до войны «сбежавшие» на обновление. До сих пор не вернулись. Еще здесь часто отдыхают маргиналы.

Имя Пушкина носит и одесский лицей №90 на Большой Арнаутской. Там и музей поэта есть.

Бюсты и барельефы Пушкина в Одессе

Идем по одесской пушкинской «народной тропе» дальше. Теперь ищем изображение поэта «меньших» форм. Речь идет о бюстах и барельефах.

Конечно, прежде всего, смотрим на фасад Одесского национального театра оперы и балета. Присмотрелись? Вот он — Александр Сергеевич, фонтаном любуется.

Бюст Пушкина вы можете увидеть и на фасаде здания (там находятся несколько заведений) по адресу Старопортофранковская, 40. Бюст не в лучшем состоянии, но все же узнать поэта можно.

Барельеф поэта украшает фасад особняка Сан-Донато. Сейчас это один из музеев Одесской киностудии.

А вот еще один барельеф Пушкина вам определенно не понравится. Никак не понравится! Мы на Старопортофранковской, 20. Это бывшая женская гимназия, потом известная «Полярная звезда», выпускавшая одесское мороженое, потом — полуруины…

А фасад все еще «украшают» барельефы. Как утверждают краеведы, один из них — Пушкин. Но я его не узнала. Во-первых, барельефов было пять, а осталось только три. Если вы присмотритесь к нашему фото этих троих, то и сами увидите, что узнать среди них Пушкина трудно, очень трудно. Как и других двоих, потому что сами видите, в каком они состоянии. Может быть, первый? Или третий? А, может, Пушкин среди тех барельефов, которые уже сгинули с «лица» бывшей женской гимназии?

Пушкинские мемориальные доски в Одессе

Об одной из мемориальных досок, посвященных поэту, мы уже рассказали. Если у вас испортилось настроение по поводу того, что сейчас она закрыта фанерой, пойдем к открытым.

Конечно, начнем с Дерибасовской. Здесь на фасаде бывшего Ришельевского лицея установили доску в честь поэта. Случилось это в сентябре 2015 года. Да-да, это было уже после Крыма, после начала войны на Донбассе… Открывали весело, с воодушевлением. Надпись (конечно, на русском языке) на доске извещает, что в этом доме «в 1824 году бывал А.С.Пушкин». На этой доске после начала полномасштабной войны, как видите на фото, появилась надпись: «Демонтировать».

Подобное «бывал» (точнее, «был гостем») вы прочтете и на другой доске, установленной на старинном одесском доме на Гаванной, 1.

В одесском Городском саду мы можем увидеть «условную» мемориальную доску. Здесь, на памятнике «Одесское время», читаем строки Пушкина об Одессе, где «все Европой дышит, веет»…

Пушкин и… одесские деревья

Мы обещали вернуться к «главному» одесскому памятнику Пушкину на Приморском бульваре. Вот и возвращаемся. Потому что рядом с ним находится известный «пушкинский платан». Почему пушкинский? Потому что считается, что он посажен Александром Сергеевичем. Даже в Википедии есть отдельная статья «Пушкинский платан».

Сам платан — ботанический памятник природы местного значения в Украине. Объект природно-заповедного фонда Одесской области. Как сообщает одесское туристическое агентство «Тудой-сюдой», «так называемый в Одессе Пушкинский платан не мог быть посажен Пушкиным. И в его тени он не сидел. На старой открытке, посвященной открытию памятника поэту, платан чуть выше фонарного столба». Напомним, еще раз: памятник открывали в 1889 году.

Далее — «пушкинский тополь» на Торговой, 17. По одной легенде, он тоже был посажен Пушкиным, по другой… Да нет, другая легенда уж совсем непристойно-невероятная. Но все же зовется этот ботанический памятник «пушкинским»…

Кстати, «деревянное» направление нашей «народной тропы» на этом не заканчивается. В переулке Футуристов (бывший Маяковского), 7 есть дерево, имеющее уже не легендарное, а «конкретное» отношение к Пушкину. Это еще один памятник поэту, где он изображен рядом с консулом Австрии в Одессе Христофором Самуилом фон Томом.

Композиция с изображением друзей сделана необычно: наши герои вырезаны в стволе старого каштана, от которого только этот ствол и остался. Автор — Александр Коваленко — создал ее в 2020 году. Обе фигуры похожи друг на друга. Кстати, мне как-то пришлось услышать вопрос к гиду во время экскурсии по поводу этой композиции: «А кто из них Пушкин?»…

Пушкин на одесских стенах

Вы решили, что все это? А о стенах забыли? Изображение Пушкина вы встретите и на них. На мурале в известном одесском дворе на Ришельевской, 17 вы увидите его в компании с изображением уже демонтированной императрицы и графа Воронцова.

Мега-мурал на Еврейской, 22 тоже не обошел поэта: он изображена за столиком в кафе.

А вот на трансформаторной будке на углу Успенской и проспекта Украинских героев вы изображение памятника Пушкину (появилось в 2013 году) уже не увидите. Вместо него там появился новый котик, посвященный нашему Герою Виталию Гуляеву.

Мастера из LBWSCAT по этому поводу недавно сообщили: «В 2013 году мы сделали по заказу первый рисунок. Пришло время исправить ошибку! Новый кот посвящен полковнику Виталию Гуляеву. Под его командованием 28 ОМБр участвовало в деоккупации Николаевской и Херсонской областей. Погиб 23 июля 2022 под Николаевом. Честь и Слава всем воинам 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода!»…

И еще немного одесского Пушкина

Пожалуй, я все же что-то не «посчитала», пропустила что-то… Вот заканчиваю материал, и вспоминаю, что в Одессе есть известный экскурсовод Андрей Дембицкий. Очень похож на Пушкина. Его даже иногда называют «вторым Пушкиным». Как-то увидела его на театрализованной экскурсии: ну очень похож! Но в моей памяти — совсем другая его экскурсия Андрея: по Второму христианскому кладбищу…

А еще вспомнилась очередная одесская штучка: творение одесского кукольника Михаила Коломея «Как на Пушкина именины»… Там Менделеев, Горбачев и Пушкин собрались себе по-домашнему вокруг самогонного аппарата…

Наверное, хватит. Потому что вспоминать о Пушкине еще и в образе… обезьяны (было такое изображение на рекламных щитах в 2010 году) как-то и не очень хочется…

Фото Марии КОТОВОЙ, фото барельефа Пушкина на фасаде особняка Сан-Донато — Сергей КОТЕЛКО, мемориальная табличка (до закрытия фанерой) на фасаде Мемориального музея А.Пушкина — Одесский Литмузей.