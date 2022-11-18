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В Одессе памятник Пушкину превратили в пленного оккупанта

В Одессе памятник Пушкину превратили в пленного оккупанта

Памятник Пушкину, установленный возле музея поэта на улице Пушкинской в Одессе, неизвестные представили в виде российского оккупанта, взятого в плен.

На опубликованной в соцсетях фотографии Пушкин стоит с обмотанной желтым скотчем головой. Именно так в ВСУ поступают с пленными российскими военными, когда берут их в плен.

На одежде поэта краской нарисована буква Z, чтобы не было сомнений, какую сторону представляет в современной войне российский литератор 19 века. У снования памятника надпись: «оккупант».

Недавно этот же памятник исписали словом «Геть». «Одесская Жизнь» уже рассказывала об этом.

Помимо памятника на ул. Пушкинской в Одессе есть также бюст Пушкина на Приморском бульваре, установленный перед зданием Одесского горсовета. Активисты добиваются его сноса или переноса в другое место.

Ранее общественники направляли письма в областную военную администрацию, в министрество культуры и в кабмин в целом с требования демонтировать в Одессе памятники российским писателям Толстому, Пушкину, Горькому.

Требование объясняется тем, что эти авторы или занимались пропагандой российской имперской тоталитарной политики, или впоследстви были мифологизированы имперской и тоталитарной пропагандой, и сегодня используются для распространения собственных идей.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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