«Большая реставрация» продолжается: что происходит в Одесской филармонии сейчас

Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации.

Читайте также: При ремонте Одесской филармонии обнаружили загадочный подземный ход

Заместитель председателя Одесской ОВА Андрей Фигель совместно с руководством Департамента капитального строительства и дорожного хозяйства ОВА встретился с представителями подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы здания Одесской филармонии. Обсужден вопрос своевременного выполнения работ.

Первоочередной задачей сейчас является защита фундамента здания от вредного воздействия окружающей среды. Архитектор проекта предоставил поэтапный план экстренного решения этой неотложной проблемы.

Также обсуждены сроки выполнения работ и обследованы работы по укреплению фундамента внутри здания. До конца года должны быть завершены противоаварийные и консервационные меры.

Одесская областная филармония основана в 1931 году. В 2021 году ей исполнилось 90 лет. Это памятник архитектуры национального значения. Уникальности зданию придает и то, что деревянный потолок из ливанского кедра выполнен без единого гвоздя. Главный зал на тысячу мест по красоте и акустическим свойствам считается одним из лучших в Европе.

Напомним, здание Новой биржи, в котором располагается Одесская филармония, уже давно находится в аварийном состоянии. На его ремонт в 2021-м году в рамках президентской программы «Большая реставрация» выделили 30 млн грн при общем бюджете проекта работ в 53,8 млн грн. Победитель тендера, компания «Экстерьер-Дизайн», обязалась снять аварийные элементы декора и разобрать кровлю здания, заменив ее временной, усилить фундаменты и стены памятника, произвести их гидроизоляцию и заделать трещины.

В декабре 2021 года филармонию обнесли строительным забором, подрядчик разобрал крышу, из-за чего начались проблемы — залы филармонии начало заливать дождями.