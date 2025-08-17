Ключевые моменты:

  • В Балтском историческом музее презентовали проект «Україна понад усе» ко Дню Независимости;
  • В экспозиции – более 100 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства мастеров Подолья;
  • Каждая работа отражает культуру, традиции и исторический путь к независимости Украины;
  • Выставка будет работать месяц, а накануне Дня Независимости состоится праздничное мероприятие с народным хором «Будьмо».

Выставочный зал музея объединил более сотни работ мастеров разных жанров. Здесь представлены живопись и декоративно-прикладное искусство известных мастеров Подолья. Это работы Бориса Кольцова, Елены Бордюжи, Натальи Мерденовой, Татьяны Борбели, Светланы Кольцовой, Нины Килимник, Марии Бузовской, Оксаны Чижик, Натальи Ткачук и других.

Экспозицию презентовал директор музея Петр Ткач, который отметил, что Балта – это край мастеров и талантливых людей. И независимо от того, являются ли это полотна художников или работы мастеров декоративно-прикладного искусства – все они свидетельствуют о духовном наследии и историческом пути к независимости Украины.

Каждая работа – это произведение искусства, уникальное и величественное, которое несет в себе культуру и традиции украинского народа.

Посетители отмечали, что это не просто выставка – это прикосновение к душе Украины, это путешествие дорогами освободительной борьбы, красоты и духа нашей страны и нашего народа.

– Творчество мастеров передается через их эмоции, и от каждой работы будто исходят благодать и спокойствие. Перед нами оживает уникальный код нации, который передается через ощущения мастеров, – сказала, в частности, жительница города Балта Надежда Гальчинская. – Это стоит увидеть, почувствовать душой, чтобы этот дух несгибаемости, любви и влюбленности в свой край, в свою Украину передать потомкам.

Организаторы отмечают, что выставка будет проходить в течение месяца. А накануне Дня Независимости в зале исторического музея состоится творческое мероприятие с участием самодеятельного казацкого народного хора «Будьмо». Также семьи приглашают посетить выставку и принять участие в праздновании значимого дня в истории Украины и каждой украинской семьи.

