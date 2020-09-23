В одесском дворе старое дерево превратили в памятник Пушкину и его другу

Еще один одесский двор украсился памятником, созданным из того, что осталось от старого дерева.

В стволе старого каштана вырезаны две исторические фигуры. Это поэт Пушкин и его друг — консул Австрии в Одессе Христофор Самуил фон Том.

Консул в свое время жил в этом месте — в доме на пересечении сегодняшних Преображенской улицы и пер.Маяковского. Говорят, был большой весельчак.

«Пушкин потянулся к этому веселому человеку, писавшему эпиграммы, бывшему хлебосольным хозяином и в городской квартире, и в Дальнике, где у него был хутор», — пишет по этому поводу культуролог Евгений Голубовский.

Фон Том жил в Одессе до самой смерти в 1840 году, был похоронен на Первом городском кладбище.

Автор этой необычной композиции — Александр Коваленко.

Дерево, которое получило свою необычную вторую жизнь — старый каштан, от которого остался только большой ствол, который и стал теперь памятником.

Напомним, это уже второе дерево, ставшее памятником. Первая подобная скульптура, как рассказывала «Одесская жизнь», появилась в доме на ул.Успенской. Она изображает старого моряка с внучкой и котом.

Фото: Мария Котова