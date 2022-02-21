День экскурсовода по-одесски: «Улицы Одессы – это наша сцена»

Яркая внешность, природное обаяние и прекрасное знание истории Одессы делают Андрея одним из самых востребованных экскурсоводов города. Его «второе» имя Пушкин, и своим визуальным сходством с классиком он успешно пользуется. Наверняка, вы тоже встречали его на улицах Одессы. К Всемирному дню экскурсовода, который отмечается с 1990 года, публикуем интервью с Андреем Дембицким.

Настоящим экскурсоводом стать не так просто. Нельзя просто заучить информационный текст, запомнить маршрут и рассчитывать, что теперь все туристы упадут к вашим ногам. Ещё хуже для этой профессии – это лишь умение травить анекдоты без базовых знаний. Быть экскурсоводом – это ежедневный труд, который требует постоянного развития, физической и моральной устойчивости, отличной памяти и сообразительности. Ну и, конечно, призвания.

Работа экскурсовода похожа на работу артиста театра. Только наша сцена – это улицы города, а наши декорации – это памятники, здания и дворы, – делится своими ощущениями Андрей

Глядя на Андрея сложно поверить, что его жизнь не всегда была связана с Одессой и экскурсиями. Его манера разговора, жестикуляция, чувство юмора и абсолютная любовь к городу доказывают, что одесситами не рождаются, одесситами становятся. Ведь родился Андрей в Каменец-Подольском – там провёл детство и закончил техникум. Потом поступил в Одесскую строительную академию и осознал, что быть инженером-строителем это не его мечта, ведь с детства он увлекался историей и литературой. Хотя до сих пор знания, полученные в академии, позволяют ему с легкостью разбираться пилястрах, отличать дорический ордер от ионического и сходу рассказать об архитектурных особенностях любого здания.

У меня в школьном аттестате (по пятибальной системе – прим. Ред.) только четвёрки, а пятёрок всего пять: по пению, рисованию, труду, истории и литературе. Так что да, точные науки никогда не были моей страстью. На каникулах я подрабатывал официантом и барменом. Получалось неплохо, и меня пригласили на речные круизы. Там я, кстати, задержался на девять лет. Потом даже попробовал поработать по специальности, но надолго меня не хватило, – рассказывает Андрей.

К концу 2000-х Андрей уже исшагал всю Одессу, окончательно и бесповоротно влюбился в Молдаванку и превратился в любителя поводить друзей по городу. Так что, узнав, что в Одессе есть Бюро путешествий и экскурсий, отправился получать новую профессию. И вот уже 14 лет он работает экскурсоводом. А на вопрос, не жалеет ли о своём выборе, Андрей задумывается буквально на секунду, смотрит с удивлением и отвечает уверенным «нет».

Сегодня, когда получить любую информацию можно за несколько секунд, экскурсовод – это не просто источник знаний, как, наверное, было раньше. Я вижу своей задачей не только дать точную информацию, но помочь человеку влюбиться в Одессу, как это когда-то произошло со мной. Показать лучшее, что есть в этом городе, развеять заезженные стереотипы и заодно открыть что-то новое для себя.

Когда Андрей сравнивает работу экскурсовода с работой артиста, он нисколько не преувеличивает. И с удовольствием участвует в театрализованных экскурсиях. Началось всё, конечно, с Пушкина и чтения одесской главы «Евгения Онегина». Но ещё одна роль, в которой Андрей очаровывает зрителей и слушателей – это «мамина сына по имени Додик, который должен хорошо кушать и найти приличную невесту».

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Самые неожиданные чаевые:

Во время экскурсии «Бандитская Одесса все гости были очень закрытыми – они не выдавали практически никакой реакции ни на шутки, ни на серьёзные факты, ни на что. И мне всё время казалось, что я им не нравлюсь и они чем-то недовольны. Но честно доработал, хотя в ситуациях без взаимодействия со слушателями всегда сложно. И вдруг на прощание они меня благодарят очень тепло и аккуратно передают в руку какую-то купюру, мол, разрешите высказать наше удовольствие таким способом. Сказали и ушли. А в руках у меня осталось 100 долларов чаевых. А ещё как-то во время групповой экскурсии «прибилось» несколько чужих слушателей. Они прошли со мной участок от Дюка до мэрии, а потом подошли со словами, мол, очень интересно, но нам пора. И вручили шоколадку. И такое было.

Самые запоминающиеся туристы:

Семь с половиной лет назад, в сентябре, в Одессу приехали две семейные пары из Днепра и попали ко мне на экскурсию. С тех пор они приезжают на неделю в каждом сентябре и каждый раз заранее просят показать им что-то ещё. Их друзья уже спрашивают, что же в той Одессе можно столько смотреть. А те просто приезжают и в этом году тоже планируют – восьмой раз. Это, кстати, к вопросу о том, что Одесса – город трёх часов или там одного дня. Но это не так.

Самая любимая и самая нелюбимая экскурсия:

Любимых экскурсий у меня две – это последняя, потому что, чему бы она ни была посвящена, она новенькая, и обзорка, то есть самая первая, с которой всё началось. Несмотря на то, что обзорная экскурсия – это обычно классика с традиционным маршрутом и понятным фактажем, она всё равно постоянно видоизменяется и остаётся интересной для меня. А вот нелюбимая – это «криминалка». Мне не нравится, что многим Одесса кажется интересной только благодаря бандитам и криминалу. Поэтому я, конечно, читаю и её тоже, но в другом ключе – с точки зрения литературы. Ведь если бы не Исаак Бабель, кто бы знал Мишку-Япончика? И Одесса куда многограннее, чем некоторые её представляют. Например, одну из своих экскурсий Андрей посвятил улице Дворянской – она так и называется «Дворяне улицы Дворянской». Прогулки по катакомбам и одесским дворикам, поездка на Судоремонтный завод, погружение в «Украинскую Одессу» и загадочный мир Молдаванки. У него даже разработана авторская экскурсия «Выпьем, няня, где же кружка!». И каждая из них – это Одесса, о которой мы вроде знаем, а вроде как и нет. Поэтому экскурсии по Одессе – это не только для туристов. А работа экскурсовода несёт в себе куда больше смыслов, чем это может показать на первый взгляд. Любите Одессу, ведь ей всегда есть, чем вас удивить.

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