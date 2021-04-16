Этот день в истории: в Одессе открыли памятник Пушкину

В 1889 году 16 апреля в Одессе на Николаевском бульваре (сейчас Приморском) открыли памятнику Александру Пушкину.

Идея создания памятника появилась летом 1880 года, когда в городе проходили мероприятия, посвященные дню рождения поэта. Изначально монумент предполагалось установить на Театральной площади, но потом решили отвести ему место на Николаевском бульваре, напротив здания Биржи.

В конце 1880 года собрали Комиссию по сооружению памятника, которая объявила конкурс на лучший проект и призвала одесситов жертвовать на сооружение памятника. К назначенному сроку подали только четыре работы, но все их отклонили. Конкурс продлили до 1 мая 1882 года. В итоге победил архитектор Х. К. Васильев.

Однако деньги собирались очень медленно. В марте 1886 года Комиссия попросила городское общественное управление соорудить памятник за счёт бюджета города к 50-летию кончины поэта, но получила отказ.

В январе 1887 года Комиссия предложила Славянскому благотворительному обществу взять сбор средств на себя. И уже 2 февраля состоялся праздник закладки памятника. После этого одесситы стали жертвовать активнее. Среди меценатов были аристократы, одесские сановники и представители деловых кругов: генерал-губернатор Х. Х. Рооп, градоначальник П. А. Зеленой, братья Анатра, фирма «Арист Мас и Ко», Ф. П. Родоканаки и многие другие.

Фото: 048.ua