Ключевые моменты:

Усатовский сельсовет не будет демонтировать памятник из-за его связи со Второй мировой войной

Планируются общественные обсуждения дальнейшей судьбы этого мемориала

Причины отказа от демонтажа

Усатовский сельский совет отметил, что слово «совет» в названии памятника связано не с советским режимом, а с органами местного самоуправления. Согласно ч. 4 ст. 4 Закона о декоммунизации, памятники, связанные с событиями Второй мировой войны, могут не подлежать демонтажу.

Как объясняют чиновники, изображения орденов с серпом и молотом на памятнике посвящены чествованию участников партизанского движения, которые боролись против нацистских оккупантов. Мемориал рассматривают как чествование героев, которые сыграли важную роль в освобождении общины.

В то же время в сельсовете объявили об инициативе проведения общественных обсуждений, чтобы определить дальнейшую судьбу памятника с учетом мнений территориальной общины.