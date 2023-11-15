Де в Одесі можна зустріти Пушкіна: прогулянка «народною стежкою» (фоторепортаж)

Ні-ні, включати в список зображення Пушкіна, що зберігаються в музеях та інших закладах (бібліотеках тощо), ми не будемо. Бо ніколи той список не закінчимо. Беремо до уваги тільки ті, що зустрічаються на вулицях і відомих одеських дворах.

Два пам’ятники, одна тінь

Звісно, звісно, почнемо з «головного» — пам’ятника-фонтану на Приморському бульварі. Це бронзове погруддя, присвячене поетові. Відкрили його у 1889 році. До цього місця ми ще повернемось, а поки що підемо далі.

Другий пам’ятник Пушкіну знаходиться поруч з Літературно-меморіальним музеєм О.Пушкіна на однойменній вулиці. З’явився у 1999 році (скульптор О.Токарєв). Відомий цей пам’ятник тим, що в поета час від часу крали тростину.

А от під час рашистського повномасштабного вторгнення активісти то «прикрашали» пам’ятник написами, а потім зовсім його «перетворили» в полоненого окупанта. Зараз пам’ятник знаходиться у саркофазі.

Є ще одне творіння на честь Пушкіна. Це вже не пам’ятник, а, скоріше, артоб’єкт роботи О.Князика. Зветься він «Тінь Пушкіна», знаходиться на розі вулиць Рішельєвської та Дерибасівської. Впевнились: тінь — у прекрасному стані.

А от пам’ятник Пушкіну на Слобідці не зберігся. Це погруддя поетові, як зазначається в альбомі Є.Волокіна та О.Паларієва «Історія Одеси в пам’ятниках і скульптурах», примудрилися встановити на даху тодішнього Пушкінського училища…

Названо ім’ям Пушкіна

Що у нас названо ім’ям Пушкіна? Звісно, колишня Італійська вулиця, що протягнулась від Думської площі до перетину вул. Пантелеймонівської та Привокзальної площі.

На Пушкінській — однойменний музей. Працює. Музей займає будівлю колишнього готелю «Норд», у якому один місяць прожив поет. Трохи змінив зовнішню картину пам’ятник у саркофазі та закрита фанерою меморіальна табличка поетові. Та то вже таке…

Ще маємо сквер ім. Пушкіна, який «у народі» називають Круглим сквером, Привокзальним сквером. Це той самий сквер поруч з Залізничним вокзалом, в який можна потрапити тільки через підземний перехід. Знаменитий тим, що тут були леви, які незадовго до війни «збігли» на оновлення. Досі не повернулись. Ще тут часто відпочивають маргінали.

Ім’я Пушкіна носить і одеський ліцей № 90 на Великій Арнаутській. Там і музей поета є.

Бюсти та барельєфи Пушкіна в Одесі

Йдемо одеською пушкінською «народною тропою» далі. Тепер шукаємо відображення поета «менших» форм. Йдеться про бюсти та барельєфи.

Звісно, перш за все дивимося на фасад Одеського національного театру опери та балету. Придивилися? Ось він — Олександр Сергійович, фонтаном милується.

Бюст Пушкіна ви можете побачити і на фасаді будівлі (там знаходяться кілька закладів) за адресою Старопортофранківська, 40. Бюст не в гарному стані, та все ж впізнати поета можна.

Барельєф поета прикрашає й фасад особняка Сан-Донато. Зараз це один з музеїв Одеської кіностудії.

А ось ще один барельєф Пушкіна вам точно не сподобається. Ніяк не сподобається! Ми на Старопортофранківській, 20. Це колишня жіноча гімназія, потім — відома «Полярна зірка», що випускала одеське морозиво, потім — напівруїни…

А фасад все ще «прикрашають» барельєфи. Як стверджують краєзнавці, один з них — Пушкін. Та я його не впізнала. По-перше, барельєфів було п’ять, а залишилось тільки три. Якщо ви придивитесь до нашої світлини оцих трьох, то й самі побачите, що впізнати серед них Пушкіна важко, дуже важко. Як і інших двох, бо самі бачите в якому вони стані. Може, перший? Чи третій? А може Пушкін серед тих барельєфів, які вже згинули з обличчя колишньої жіночої гімназії?..

Пушкінські меморіальні дошки в Одесі

Про одну з меморіальних дощок, присвячених поетові, ми вже розповіли. Якщо у вас зіпсувався настрій з приводу того, що зараз вона закрита фанерою, покрокуємо до відкритих.

Звісно, почнемо з Дерибасівської. Тут на фасаді колишнього Рішельєвського ліцею встановили дошку на честь поета. Сталося це у вересні 2015 року. Так-так, це було вже після Криму, після початку війни на Донбасі… Відкривали весело, з натхненням. Напис (звісно, російською мовою) на дошці сповіщає, що в цьому будинку «в 1824 году бывал А.С.Пушкин». На цій дошці після повномасштабної війни, як бачите на фото, з’явився напис: «Демонтувати».

Подібне «бывал» (точніше, «був гостем») ви прочитаєте й на іншій дошці, що встановлена на старовинному одеському будинку на Гаванній, 1.

В одеському Міському саду ми можемо побачити «умовну» меморіальну дошку. Тут, на пам’ятнику «Одеський час», читаємо рядки Пушкіна про Одесу, де все дихає Європою…

Пушкін і… одеські дерева

Ми обіцяли повернутися до «головного» одеського пам’ятника Пушкіну на Приморському бульварі. От і повертаємось. Бо поруч з ним знаходиться відомий «пушкінський платан». Чому пушкінський? Бо вважається, що він посаджений Олександром Сергійовичем. Навіть в Вікіпедії є окрема стаття «Пушкінський платан».

Сам платан — ботанічна пам’ятка природи місцевого значення в Україні. Об’єкт природно-заповідного фонду Одеської області.

Як повідомляє одеське туристичне агентство «Тудой-сюдой», «так званий в Одесі «Пушкінський платан» не міг бути посаджений Пушкіним. І в його тіні він не сидів. На старій листівці, присвяченій відкриттю пам’ятника поетові, платан ледве вищий за ліхтарний стовп». Нагадаємо ще раз: пам’ятник відкривали у 1889 році.

Далі — «пушкінська тополя» на Торговій, 17. За одною легендою, вона теж була посаджена Пушкіним, за іншою… Та ні, інша легенда вже зовсім якась непристойно-неймовірна. Але все ж зветься цей ботанічний пам’ятник «пушкінським»…

До речі, «дерев’яний» напрямок нашої «народної тропи» на цьому не закінчується. В провулку Футуристів (колишній Маяковського), 7 є дерево, яке має вже не легендарне, а «конкретне» відношення до Пушкіна. Це ще один пам’ятник поетові, де він зображений поруч з консулом Австрії в Одесі Христофором Самуїлом фон Томом.

Композиція з зображенням друзів зроблена незвично: наші герої вирізані в стволі старого каштану, від якого тільки цей ствол і зостався. Автор — Олександр Коваленко — створив її у 2020 році.

Обидві фігури схожі одна на одну. До речі, мені якось довелось почути запитання до гіда під час екскурсії з приводу цієї композиції: «А хто з них Пушкін?»…

Пушкін на одеських стінах

Ви вирішили, що це все? А про стіни забули? Зображення Пушкіна ви зустрінете й на них.

На стінописі у відомому одеському дворі на Рішельєвський, 17 ви побачите його в компанії з зображенням вже демонтованої імператриці та графа Воронцова.

Мега-стінопис на Єврейській, 22 теж не обійшов поета: він зображений за столиком у кав’ярні.

А ось на трансформаторній будці на розі Успенської та проспекту Українських героїв ви зображення пам’ятника Пушкіну (з’явився у 2013 році) вже не побачите. Замість нього там з’явився новий котик, присвячений нашому Герою — Віталію Гуляєву.

Майстри з LBWSCAT з цього приводу нещодавно повідомили: «У 2013 році ми зробили на замовлення перший малюнок. Прийшов час виправити помилку! Новий кіт присвячений полковнику Віталію Гуляєву. Під його командуванням 28 ОМБр брала участь у деокупації Миколаївської та Херсонської областей. Загинув 23 липня 2022 року під Миколаєвом. Честь і Слава всім воїнам 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу!»…

І ще трохи одеського Пушкіна

Мабуть, я все ж щось не «зарахувала», пропустила щось… Ось закінчую матеріал, і згадую, що є в Одесі відомий екскурсовод Андрій Дембіцький. Дуже схожий на Пушкіна. Його навіть інколи називають «другим Пушкіним». Якось побачила його на театралізованій екскурсії: ну дуже схожий! Але ж в моїй пам’яті — зовсім інша його екскурсія Андрія: по Другому християнському кладовищу…

А ще згадалась така собі одеська штучка: творіння одеського лялькаря Михайла Коломєя «Як на Пушкіна іменини»… Там Менделєєв, Горбачов і Пушкін зібрались собі по-домашньому навколо самогонного апарату…

Мабуть, досить. Бо згадувати про Пушкіна ще й в образі… мавпи (було таке собі зображення на рекламних щитах у 2010 році) якось і не дуже хочеться…

Фото Марії КОТОВОЇ, фото барельєфа Пушкіна на фасаді особняка Сан-Донато — Сергій КОТЕЛККО, меморіальна табличка (до закриття фанерою) на фасаді Меморіального музею О.Пушкіна — Одеський Літмузей.