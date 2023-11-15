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Де в Одесі можна зустріти Пушкіна: прогулянка «народною стежкою» (фоторепортаж)

Де в Одесі можна зустріти Пушкіна: прогулянка «народною стежкою» (фоторепортаж)

Знести пам’ятник Пушкіну в Одесі!.. Ні, нехай стоїть на своєму місці!.. Таке враження, що в Одесі один-єдиний пам’ятник Пушкіну, чи одне-єдине його зображення. Чи є тільки одна відома вулиця, названа на його честь, чи взагалі є тільки «щось єдине славетне» в ім’я російського поета…Порахуємо, що у нас і де на «народній тропі»?

Ні-ні, включати в список зображення Пушкіна, що зберігаються в музеях та інших закладах (бібліотеках тощо), ми не будемо. Бо ніколи той список не закінчимо. Беремо до уваги тільки ті, що зустрічаються на вулицях і відомих одеських дворах.

Два пам’ятники, одна тінь

Звісно, звісно, почнемо з «головного» — пам’ятника-фонтану на Приморському бульварі. Це бронзове погруддя, присвячене поетові. Відкрили його у 1889 році.  До цього місця ми ще повернемось, а поки що підемо далі.

Пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі

Пам’ятник-фонтан Олександру Пушкіну на Приморському бульварі.

Другий пам’ятник Пушкіну знаходиться поруч з Літературно-меморіальним музеєм О.Пушкіна на однойменній вулиці. З’явився у 1999 році (скульптор О.Токарєв). Відомий цей пам’ятник тим, що в поета час від часу крали тростину. 

Пам'ятник Пушкіну на вул. Пушкінській поруч з музеєм

Пам’ятник Пушкіну на вул. Пушкінський поруч із музеєм поета.

А от під час рашистського повномасштабного вторгнення активісти то «прикрашали» пам’ятник написами, а потім зовсім його «перетворили» в полоненого окупанта.  Зараз пам’ятник знаходиться у саркофазі.

Пам'ятник Пушкіну на вул. Пушкінський зараз він одягнений у саркофаг

Нині пам’ятник знаходиться у захисному саркофазі – від вандалів та російських обстрілів.

Є ще одне творіння на честь Пушкіна. Це вже не пам’ятник, а, скоріше, артоб’єкт роботи О.Князика. Зветься він «Тінь Пушкіна», знаходиться на розі вулиць Рішельєвської та Дерибасівської. Впевнились: тінь — у прекрасному стані.

Тінь Пушкіна

«Тінь Пушкіна» знаходиться на перетині вулиць Рішельєвської та Дерибасівської

А от пам’ятник Пушкіну на Слобідці не зберігся. Це погруддя поетові, як зазначається в альбомі Є.Волокіна та О.Паларієва «Історія Одеси в пам’ятниках і скульптурах», примудрилися встановити на даху тодішнього Пушкінського училища… 

Названо ім’ям Пушкіна

Що у нас названо ім’ям Пушкіна? Звісно, колишня Італійська вулиця, що протягнулась від Думської площі до перетину вул. Пантелеймонівської та Привокзальної площі. 

Вулиця Пушкінська

Вулиця Пушкінська – одна з найкрасивіших в Одесі.

На Пушкінській — однойменний музей. Працює. Музей займає будівлю колишнього готелю «Норд», у якому один місяць прожив поет. Трохи змінив зовнішню картину пам’ятник у саркофазі та закрита фанерою меморіальна табличка поетові. Та то вже таке…

музей Пушкина табличка

Вивіска на музеї Пушкіна.

Меморіальна табличка біля музею О.Пушкина теж закрита

Меморіальна дошка на музеї Пушкіна зараз закрита фанерою.

Ще маємо сквер ім. Пушкіна, який «у народі» називають Круглим сквером, Привокзальним сквером. Це той самий сквер поруч з Залізничним вокзалом, в який можна потрапити тільки через підземний перехід. Знаменитий тим, що тут були леви, які незадовго до війни «збігли» на оновлення. Досі не повернулись. Ще тут часто відпочивають маргінали.

сквер Пушкина табличка

Табличка у сквері біля залізничного вокзалу повідомляє, що його названо на честь Пушкіна.

Сквер ім. Пушкіна

Сквер ім. Пушкіна розташований навпроти центрального входу до Одеського залізничного вокзалу.

Ім’я Пушкіна носить і одеський ліцей № 90 на Великій Арнаутській. Там і музей поета є.

Ліцей № 90 носить ім'я Пушкіна

Одеський ліцей №90 на Великій Арнаутській носить ім’я Пушкіна.

Бюсти та барельєфи Пушкіна в Одесі

Йдемо одеською пушкінською «народною тропою» далі. Тепер шукаємо відображення поета «менших» форм. Йдеться про бюсти та барельєфи.

Звісно, перш за все дивимося на фасад Одеського національного театру опери та балету. Придивилися? Ось він — Олександр Сергійович, фонтаном милується.

Бюст Пушкіна на фасаді Одеського національного театру опери та балету

Погруддя Пушкіна на фасаді Одеського національного театру опери та балету.

Бюст Пушкіна ви можете побачити і на фасаді будівлі (там знаходяться кілька закладів) за адресою Старопортофранківська, 40. Бюст не в гарному стані, та все ж впізнати поета можна. 

Бюст Пушкіна за адресою Старопортофранківська, 40

Погруддя Пушкіна за адресою Старопортофранківська, 40.

Барельєф поета прикрашає й фасад особняка Сан-Донато. Зараз це один з музеїв Одеської кіностудії.

Барельєф Пушкіна - Старопортофранківська, 40

Барельєф Пушкіна прикрашає фасад будинку Сан-Донато.

А ось ще один барельєф Пушкіна вам точно не сподобається. Ніяк не сподобається! Ми  на Старопортофранківській, 20. Це колишня жіноча гімназія, потім — відома «Полярна зірка», що випускала одеське морозиво, потім — напівруїни

Бывшая гимназия, бывшая Полярная звезда, сейчас заброшка Старопортофранковская, 20

Ще один барельєф Пушкіна розташовувався на фасаді будівлі на Старопортофранківській, 20.

А фасад все ще «прикрашають» барельєфи. Як стверджують краєзнавці, один з них — Пушкін. Та я його не впізнала. По-перше, барельєфів було п’ять, а залишилось тільки три. Якщо ви придивитесь до нашої світлини оцих трьох, то й самі побачите, що впізнати серед них Пушкіна важко, дуже важко. Як і інших двох, бо самі бачите в якому вони стані. Може, перший? Чи третій? А може Пушкін серед тих барельєфів, які вже згинули з обличчя колишньої жіночої гімназії?..

Пушкінські меморіальні дошки в Одесі

Про одну з меморіальних дощок, присвячених поетові, ми вже розповіли. Якщо у вас зіпсувався настрій з приводу того, що зараз вона закрита фанерою, покрокуємо до відкритих. 

Меморіальна табличка на фасаді Музея Пушкіна (зараз закрита фанерою) фото - Одеський Літмузей

Меморіальна табличка на фасаді Музею Пушкіна (зараз закрита фанерою) / фото – Одеський Літмузей

Звісно, почнемо з Дерибасівської. Тут на фасаді колишнього Рішельєвського ліцею встановили дошку на честь поета. Сталося це у вересні 2015 року. Так-так, це було вже після Криму, після початку війни на Донбасі… Відкривали весело, з натхненням. Напис (звісно, російською мовою) на дошці сповіщає, що в цьому будинку «в 1824 году бывал А.С.Пушкин». На цій дошці після повномасштабної війни, як бачите на фото, з’явився напис: «Демонтувати». 

Меморіальна табличка в честь Пушкіна на Дерибасівській

Меморіальна табличка на честь Пушкіна на Дерибасівській вулиці.

Подібне «бывал» (точніше, «був гостем») ви прочитаєте й на іншій дошці, що встановлена на старовинному одеському будинку на Гаванній, 1.

Будинок на Гаванній 1 де бував Пушкін

Меморіальна табличка на честь Пушкіна на вулиці Гаванній, 1.

В одеському Міському саду ми можемо побачити «умовну» меморіальну дошку. Тут, на пам’ятнику «Одеський час», читаємо рядки Пушкіна про Одесу, де все дихає Європою…

Вірші Пушкіна на пам'ятнику Одеський час

На пам’ятнику «Одеський час» читаємо рядки Пушкіна про Одесу, де «все Європою дихає, віє».

Пушкін і… одеські дерева

Ми обіцяли повернутися до «головного» одеського пам’ятника Пушкіну на Приморському бульварі. От і повертаємось. Бо поруч з ним знаходиться відомий «пушкінський платан». Чому пушкінський? Бо вважається, що він посаджений Олександром Сергійовичем. Навіть в Вікіпедії є окрема стаття «Пушкінський платан».

Пушкінський платан

Пушкінський платан на Приморському бульварі.

Сам платан — ботанічна пам’ятка природи місцевого значення в Україні. Об’єкт природно-заповідного фонду Одеської області.

Як повідомляє одеське туристичне агентство «Тудой-сюдой», «так званий в Одесі «Пушкінський платан» не міг бути посаджений Пушкіним. І в його тіні він не сидів. На старій листівці, присвяченій відкриттю пам’ятника поетові, платан ледве вищий за ліхтарний стовп». Нагадаємо ще раз: пам’ятник відкривали у 1889 році.

Далі — «пушкінська тополя» на Торговій, 17. За одною легендою, вона теж була посаджена Пушкіним, за іншою… Та ні, інша легенда вже зовсім якась непристойно-неймовірна. Але все ж зветься цей ботанічний пам’ятник «пушкінським»…

Пушкінський тополь на Торговой 17

Пушкінська тополя на вулиці Торговій.

До речі, «дерев’яний» напрямок нашої «народної тропи» на цьому не закінчується. В провулку Футуристів (колишній Маяковського), 7 є дерево, яке має вже не легендарне, а «конкретне» відношення до Пушкіна. Це ще один пам’ятник поетові, де він зображений поруч з консулом Австрії в Одесі Христофором Самуїлом фон Томом.  

Скульптура Пушкіна у Провулоку Футуристів (Маяковського), 7

На стовбурі дерева Пушкіна зображено поруч із консулом Австрії в Одесі Христофором Самуїлом фон Томом.

Композиція з зображенням друзів зроблена незвично: наші герої вирізані в стволі старого каштану, від якого тільки цей ствол і зостався. Автор — Олександр Коваленко — створив її у 2020 році.

Обидві фігури схожі одна на одну. До речі, мені якось довелось почути запитання до гіда під час екскурсії з приводу цієї композиції: «А хто з них Пушкін?»… 

Пушкін на одеських стінах

Ви вирішили, що це все? А про стіни забули? Зображення Пушкіна ви зустрінете й на них.

На стінописі у відомому одеському дворі на Рішельєвський, 17 ви побачите його в компанії з зображенням вже демонтованої імператриці та графа Воронцова.

Мурал с Пушкиным на на Ришельевской, 17.

Стінопис із Пушкіним у відомому одеському дворі на Рішельєвський, 17.

Мега-стінопис на Єврейській, 22 теж не обійшов поета: він зображений за столиком у кав’ярні. 

Мурал с Пушкиным Еврейская 22

Мега-стінопис з Пушкіним на Єврейській, 22

А ось на трансформаторній будці на розі Успенської та проспекту Українських героїв ви зображення пам’ятника Пушкіну (з’явився у 2013 році) вже не побачите. Замість нього там з’явився новий котик, присвячений нашому Герою — Віталію Гуляєву.

Успенская угол Проспекта Украинских героев (це зображення нещодавно прибрали його автори)

На трансформаторній будці на розі Успенської та проспекту Українських героїв ви зображення пам’ятника Пушкіну (з’явився у 2013 році) вже не побачите.

Майстри з LBWSCAT з цього приводу нещодавно повідомили: «У 2013 році ми зробили на замовлення перший малюнок. Прийшов час виправити помилку! Новий кіт присвячений полковнику Віталію Гуляєву. Під його командуванням 28 ОМБр брала участь у деокупації Миколаївської та Херсонської областей. Загинув 23 липня 2022 року під Миколаєвом. Честь і Слава всім воїнам 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу!»…

І ще трохи одеського Пушкіна

Мабуть, я все ж щось не «зарахувала», пропустила щось… Ось закінчую матеріал, і згадую, що є в Одесі відомий екскурсовод Андрій Дембіцький. Дуже схожий на Пушкіна. Його навіть інколи називають «другим Пушкіним». Якось побачила його на театралізованій екскурсії: ну дуже схожий! Але ж в моїй пам’яті — зовсім інша його екскурсія Андрія: по Другому християнському кладовищу…

Андрій Дембицький - двійник Пушкіна в Одесі

Одеський екскурсовод Андрій Дембіцький дуже схожий на Пушкіна.

А ще згадалась така собі одеська штучка: творіння одеського лялькаря Михайла Коломєя «Як на Пушкіна іменини»… Там Менделєєв, Горбачов і Пушкін зібрались собі по-домашньому навколо самогонного апарату…

Михаил Коломей со своей композицией Как на Пушкина именины 2011 год

Серед творінь одеського лялькаря Михайла Коломєя є й Пушкін.

Мабуть, досить. Бо згадувати про Пушкіна ще й в образі… мавпи (було таке собі зображення на рекламних щитах у 2010 році) якось і не дуже хочеться…

Фото Марії КОТОВОЇ, фото барельєфа Пушкіна на фасаді особняка Сан-Донато — Сергій КОТЕЛККО, меморіальна табличка (до закриття фанерою) на фасаді Меморіального музею О.Пушкіна — Одеський Літмузей.

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