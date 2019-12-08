Ни гимназии, ни мороженого. Зато какая «заброшка»!

Почему-то считается, что понятие «заброшка» в городе-миллионнике означает какую- нибудь небольшую развалюху где-то на окраине. Ничуть не бывало. Порой наши «заброшки» красуются в центре города, поражают воображение размерами и пугающе смотрят на нас, словно спрашивают: «И как вы довели меня до жизни такой?».

Памятник архитектуры

На сей раз я говорю о некогда женской гимназии, позже — фабрике одесского мороженого, именуемого в последние годы своего существования «Полярная звезда». И вот уже много-много лет — ни гимназии, ни мороженного. Одно лишь огромное здание с не менее огромной трубой. Оно занимает целый квартал, и им можно «наслаждаться» с улиц Старопортофранковской и Мечникова. Есть чему поражаться, честное слово.

Ресурс «Домофото. Ахитектурная фотобаза» дает нам справку об этом историческом доме: «Начало строительства — 1892 г. Окончание — 1893 г. Архитекторы — С.Ландесман, Г.Левин. Стиль: неоренессанс. Текущее состояние: не используется (заброшено), назначение: завод мороженого «Полярная звезда» — бывшая ІІ-я женская гимназия… Здание является памятником № 818-Од архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом доходный» и памятником истории местного значения (В здании в 1922 — 1924 гг. (в доме профтехшколы № 1) учился конструктор ракетно-космической техники, акад., Дважды Герой Социалистического Труда Королев С. П.)»

Имеем пока еще не руины…

О том, что здесь была гимназия, свидетельствуют сохранившиеся медальоны на фасаде здания. О том, что оно теперь — заброшка, и «свидетельств» не надо. Стоит себе, разрушается потихоньку, рядом ходить (обошла его со всех сторон) страшновато. Одним внешним видом пугает.

С каких пор пустует? Да давно уже, с начала двухтысячных. Были суды по «дерибану» «Полярной звезды», потом одесские СМИ сообщали, что памятник архитектуры потом продавали-перепродавали… Суть на сегодняшний день одна: мы теряем очередное наше достояние, имеем пока еще не руины, но нечто давно пустующее и разрушающееся. Ситуация — почти как еще недавно с домом Руссова.

Конечно, о том, что здесь была гимназия и та же профшкола, уже мало кто помнит. Одесситы вспоминают вкуснейшее (потому что «родное») одесское мороженое, а на остановке на Старопортофранковской, еще можно разобрать буквы, оставшиеся от словосочетания «Полярная звезда». Теперь здесь полная разруха, тот самый кошмар «средь бела дня», к которому мы уже даже и привыкли. Проходим мимо, проезжаем — уже и не удивляемся.

…и пока не развалины

Со стороны ул. Мечникова, где более «глухая» обстановка, у здания бродят бродячие псы, тусуются какие-то маргиналы. А между тем здесь еще можно разглядеть «приметы» старого кафе, работавшего при предприятии. Одесситы шутили: «здесь можно поесть самое свежее одесское мороженое «с пылу, с жару».

Сейчас — заколоченные ворота и двери, зияющие дыры, огромные трещины, выбитые стекла окон. В общем — те самые зловещие еще не развалины, на которые, впрочем, уже смотреть страшно. Местные жители говорят, что вовнутрь, несмотря на колючую проволоку по периметру и прочие «преграды», кто-то все равно умудряется забираться. Так забирались в Масонский дом. Он рухнул.

Подождем?

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