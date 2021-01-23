Одесский сквер Пушкина: круглый, труднодоступный, с фонтаном и львами (фото)

Сквер имени Пушкина на Привокзальной площади в Одессе – это некая загадка. Вы пытались в него попасть? Да, конечно, только через подземный переход. А переходов у Железнодорожного вокзала несколько. К скверу же ведет только один. Сквер совершенно круглый и носит имя Александра Сергеевича. Для многих это тоже загадка. Между тем, отгадка проста: одна из красивейших улиц города – Пушкинская – оканчивается именно здесь. Отсюда и название.

Да, конечно, не всегда именовался он именем поэта. Был он Вокзальным, Привокзальным. Но всегда круглым. И всегда с фонтаном. Два льва на постаментах – тоже его признак. Ну и красовался когда-то здесь огромный памятник Сталину. Это уже было совсем давно: именно его должны были первым лицезреть приезжие, попадая в Одессу…

Сквер удивителен еще и тем, что, добравшись сюда, вы имеете возможность разглядывать окрестности. Перед вами, как на ладони – тот же Железнодорожный вокзал, вся Привокзальная площадь и «куски» близлежащих улиц-переулков. А вокруг сквера – потоки и потоки машин. И пусть вас не сбивают с толку открытые с одной из сторон «ворота» сквера: попадете вы в него только через «подземку»!

В летний зной вас здесь не спасет даже фонтан. В сквере часто «тусуются» маргиналы и люди без определенного места жительства. Одно время благотворители их здесь кормили обедами. Даже одежду для бездомных тут же собирали разные благотворительные организации.

Ограда сквера, многие скамейки, зеленые насаждения (их, кстати, немного) – это уже день сегодняшний. Многие скамейки (уже новые) погнуты. Что касается ограды, то до 2009 года здесь была другая – литая, фигурная, установленная в пятидесятые годы. Она находилась в состоянии «не ахти», и ее заменили.

Жаль, но и красивую ограду, появившуюся здесь в 2009 году, уже успели кое-где погнуть, а одна из секций вообще отсутствует.

Фонтан зимой, конечно, не работает, ну а львов, как мы сообщали, увезли на «лечение». Остались только постаменты – в ожидании обновленных хранителей сквера.

Впрочем, пустынно в сквере совсем не по этим причинам. Он вообще обычно не многолюден. То ли его некоторая труднодоступность сыграла свою роль, то ли другие факторы. Ни тебе кафешки (была когда-то), ни даже кофемашины. Ну и сами посудите: насколько «удобно» с коляской, например, добираться в сквер через подземный переход?..

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