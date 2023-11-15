Анекдот дня: почему Софа прячет столовое серебро?

Анекдот дня про бизнес Рабиновича Доброе утро, одесситы! Рабочая неделя набирает обороты, все на пике активности. Чтобы быть на пике бодрости — подкрепляемся чашкой кофе. А «Одесская жизнь» подарит порцию утреннего позитива. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: кем работает жена Сёмы Доброе утро, неунывающие одесситы! Несмотря на то, что враг пытается периодически строить нам козни, духом не падаем и свое дело спокойно делаем, верно? И на ЗСУ донатить, конечно же, не забываем. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: пара слов о фруктах на Привозе Доброе утро, мы из Одессы! Встречаем воскресенье с улыбкой и неиссякаемой верой в то, что все у нас таки будет и даже очень. ПОДРОБНЕЕ