Анекдот дня: почему Софа прячет столовое серебро?

Доброе утро, одесситы! Только середина трудовой недели, погода стала по-настоящему осенней, отопление в квартиры еще не всем дошло… Поэтому «Одесская жизнь» стоит на страже вашего хорошего настроения и дарит порцию традиционного утреннего позитива.
Забегает на кухню взмыленный Изя:
— Софа, прячь столовое серебро! Рабиновичи в гости идут!
— А что, украдут?
— Узнают!
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