В центре Одессы «разукрасили» Пушкина (фото)

В Одессе неизвестные «отметились» возле скульптурного изображения русского поэта Александра Пушкина на одноименной улице.
На изображение Пушкина нанесли белой краской надписи «Геть» (что в переводе с украинского означает «Вон» или «Долой»).
Скульптура расположена на улице Пушкинской рядом с музеем, посвященным поэту. Ее установили в 1999 году к 200-летию рождения поэта. Пушкин изображен в возрасте 24 лет – именно сколько ему было тогда, когда он посещал Одессу.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в одесском парке Шевченко на памятнике Александру Второму активисты разместили государственный флаг и плакат, намекающий, что русскому императору не место в украинском городе.
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Источник и фото: Суспiльне Одеса