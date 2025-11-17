Ключевые моменты
- Правительственный законопроект №13638 существенно сужает доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям, в частности для одиноких женщин, гражданских пар и пар с иностранцами.
- Документ предусматривает утилизацию эмбрионов после трех месяцев хранения и запрещает их альтруистическое донорство.
- Вводятся новые ограничения на суррогатное материнство, включая запрет для граждан стран, где эта практика не разрешена.
- Репродуктологи и юристы называют инициативу дискриминационной и такой, что ухудшает доступ к лечению бесплодия.
- Пациентки и врачи подчеркивают: такие правила лишат многих украинцев шанса стать родителями и противоречат демографическим потребностям страны.
История вопроса: ЭКЗ в Украине
В разгар демографического кризиса Кабмин предлагает закон, который, по словам некоторых экспертов (о них — ниже), отнимает у украинских женщин последнюю надежду на материнство.
Это прежде всего касается одиноких женщин, пар, которые не состоят в официальном браке, а также пар, где один из супругов — иностранец.
И это в то время, когда государство должно финансово поддержать женщин, которые, несмотря на войну, готовы рожать.
В Украине о необходимости узаконить правила использования современных репродуктивных технологий (в частности, экстракорпорального оплодотворения, ЭКЗ) говорят более десяти лет. Это не только медицинский, но и демографический вопрос. По расчетам ООН, даже небольшое увеличение рождаемости благодаря ЭКЗ может существенно компенсировать естественное сокращение населения.
В 2024 году ЭКЗ в Украине впервые стало доступно бесплатно. Однако программа действовала только в 46 клиниках и имела жесткое возрастное ограничение — женщины до 40 лет. В результате удалось родить лишь 197 младенцев, что свидетельствует об узком круге участников и ограниченности программы.
Народные депутатки Яна Зинкевич и Мария Ионова готовили законопроект, чтобы упростить условия ЭКЗ. Но внезапно Кабинет министров подал в Верховную Раду свой проект №13638. Это стало полной неожиданностью для профессионального сообщества репродуктологов, ведь текст не обсуждался даже с членом профильного комитета ВР Яной Зинкевич. Наибольшее возмущение вызвало то, что под видом «расширения возможностей» документ фактически вводит жесткие ограничения и запреты.
Зинкевич и Ионова попытались зарегистрировать альтернативный проект, но им отказали.
Кто может лишиться шанса стать родителями
Профессор Александр Юзько, президент Ассоциации репродуктивной медицины, назвал правительственную инициативу «Законом не разрешения, а запрета». По его мнению, во время войны нужно использовать все пути, чтобы дать женщинам и мужчинам возможность иметь детей, а предложенный проект делает все наоборот.
Главные спорные моменты и ограничения законопроекта №13638:
- Обязательная генетическая связь: ЭКЗ разрешено только если будущий ребенок будет иметь генетическую связь с супругами. Единственное исключение — пары, которые прожили в браке не менее трех лет, проходили лечение всех форм бесплодия и только после этого получили диагноз об отсутствии собственных половых клеток.
Вопрос экспертов: что делать женщинам, которые не в браке? Почему пары должны терять время на «лечение», вместо того чтобы сразу воспользоваться проверенными технологиями? Законопроект просто лишает их надежды на родительство.
- Утилизация эмбрионов: Законопроект обязывает хранить неиспользованные эмбрионы не более трех месяцев, после чего их нужно утилизировать.
Возмущение специалистов: с этической точки зрения эмбрионы, которые готовятся к жизни, нельзя просто уничтожать. Кроме того, пары часто обращаются за ними через 5–10 лет, чтобы родить второго ребенка или когда меняются жизненные обстоятельства. Эмбрионы должны храниться до момента их использования.
- Запрет на донорство: Законопроект запрещает передавать неиспользованные эмбрионы на альтруистических началах другим женщинам, которые мечтают стать матерями (практика, распространенная в мире).
- Ограничения суррогатного материнства: Воспользоваться суррогатным материнством можно только если у женщины есть медицинские противопоказания к вынашиванию.
Проблема: если женщина может, но не хочет рожать сама (например, из-за высоких рисков для здоровья, не подпадающих под прямой запрет), законопроект трактует это как нарушение и делает такую возможность невозможной.
- Игнорирование гражданского брака: Если один из пары — иностранец, условие для суррогатного материнства — официальный брак более трех лет. Гражданский брак, который становится все распространеннее, игнорируется.
- Запрет по иностранному гражданству: Суррогатное материнство запрещается, если один из пары является гражданином страны, где эта практика запрещена.
- Возраст: Возраст для применения ЭКЗ ограничивается 49 годами (и для женщин, и для мужчин), хотя современные технологии позволяют женщинам рожать и после 50, а мужчины нередко становятся отцами после 40.
Ассоциация юристов Украины также обнародовала свою позицию: перечисленные ограничения существенно нарушают права человека, и в таком виде законопроект принимать нельзя.
«Если бы не ВРТ, надежды бы не было»: что думают о новом законе те, кто прошел путь ЭКЗ
В одном из роддомов Одессы, который специализируется на родах после экстракорпорального оплодотворения, я встретилась с Юлией. Женщина прошла уже восьмую попытку ЭКЗ. Сейчас она беременна и ожидает девочку.
— Я потеряла первую беременность, — рассказывает Юлия, не сдерживая слез. — Было очень тяжело согласиться с тем, что риск повторения существует и в будущем. Врачи рекомендовали прибегнуть к ЭКЗ. Но и тут все было непросто. Семь попыток оказались неудачными. И только сейчас я забеременела и молюсь Богу, чтобы все сложилось хорошо. Но я понимаю: если бы не современные технологии, моей беременности не было бы.
По моему мнению, женщин нельзя лишать всех существующих возможностей для материнства. Сейчас война — семьи теряют родных. Поэтому государство должно искать пути поддержать тех, кто готов взять на себя ответственность за рождение и воспитание ребенка. В том числе финансово. Ведь самостоятельно оплачивать ЭКЗ сможет лишь небольшое количество семей.
Реанимационные меры для демографии: мнение эксперта
С Юлией полностью солидарна профессор, врач акушер-гинеколог с 37-летним стажем Светлана Галич.
Она настаивает на «пакете реанимационных мер», которые необходимо внедрить немедленно, чтобы преодолеть демографический кризис:
- Доступность ЭКЗ: Государство должно взять на себя 1–3 цикла оплодотворения (как в развитых странах), поскольку сейчас пациенты вынуждены платить почти всю стоимость.
- Защита военных: Обеспечить поддержку репродуктивного здоровья защитников и пострадавших от войны (например, бесплатное замораживание клеток перед мобилизацией или эвакуацией).
- Законодательное урегулирование: Нормализовать вопросы донорства эмбрионов, суррогатного материнства и возраста для ЭКЗ, убрав дискриминационные запреты.
Таким образом, правительственный законопроект считают дискриминационным и негуманным и граждане, и врачи, и юристы. Остается ждать, прислушается ли Верховная Рада к этой резкой критике.
Как объясняют новые жесткие правила авторы законопроекта
Законопроект о вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ) вызвал резонанс из-за своих жестких ограничений. Авторы обосновывают их необходимостью навести этический и правовой порядок в сфере, которая стремительно коммерциализировалась.
Основные аргументы и жесткие правила:
- Борьба с «репродуктивным туризмом» (Эксплуатация):
Правило: Ограничение или запрет суррогатного материнства для иностранцев.
Логика: Защитить украинских женщин от эксплуатации и снять с страны ярлык неконтролируемого «репродуктивного хаба».
- Обеспечение генетической связи (Этика):
Правило: Существенное ограничение или запрет донорства эмбрионов.
Логика: Гарантировать, что ребенок имеет генетическую связь с родителями, чтобы избежать правовых и психологических коллизий в будущем.
- ЭКЗ — крайняя мера (Здоровье):
Правило: Требование применять ЭКЗ только после исчерпания всех других методов лечения бесплодия.
Логика: Защитить пациенток от лишних сложных вмешательств, заставляя врачей начинать с более простых методов.
Жесткость закона — это осознанная попытка государства стать «этическим надзирателем». Однако именно эти ограничения вызвали сопротивление профессионального сообщества, которое считает их чрезмерными и ограничивающими право на лечение бесплодия.
