Правительственный законопроект №13638 существенно сужает доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям, в частности для одиноких женщин, гражданских пар и пар с иностранцами.

Документ предусматривает утилизацию эмбрионов после трех месяцев хранения и запрещает их альтруистическое донорство.

Вводятся новые ограничения на суррогатное материнство, включая запрет для граждан стран, где эта практика не разрешена.

Репродуктологи и юристы называют инициативу дискриминационной и такой, что ухудшает доступ к лечению бесплодия.

Пациентки и врачи подчеркивают: такие правила лишат многих украинцев шанса стать родителями и противоречат демографическим потребностям страны.

История вопроса: ЭКЗ в Украине

В разгар демографического кризиса Кабмин предлагает закон, который, по словам некоторых экспертов (о них — ниже), отнимает у украинских женщин последнюю надежду на материнство.

Это прежде всего касается одиноких женщин, пар, которые не состоят в официальном браке, а также пар, где один из супругов — иностранец.

И это в то время, когда государство должно финансово поддержать женщин, которые, несмотря на войну, готовы рожать.

В Украине о необходимости узаконить правила использования современных репродуктивных технологий (в частности, экстракорпорального оплодотворения, ЭКЗ) говорят более десяти лет. Это не только медицинский, но и демографический вопрос. По расчетам ООН, даже небольшое увеличение рождаемости благодаря ЭКЗ может существенно компенсировать естественное сокращение населения.

В 2024 году ЭКЗ в Украине впервые стало доступно бесплатно. Однако программа действовала только в 46 клиниках и имела жесткое возрастное ограничение — женщины до 40 лет. В результате удалось родить лишь 197 младенцев, что свидетельствует об узком круге участников и ограниченности программы.

Народные депутатки Яна Зинкевич и Мария Ионова готовили законопроект, чтобы упростить условия ЭКЗ. Но внезапно Кабинет министров подал в Верховную Раду свой проект №13638. Это стало полной неожиданностью для профессионального сообщества репродуктологов, ведь текст не обсуждался даже с членом профильного комитета ВР Яной Зинкевич. Наибольшее возмущение вызвало то, что под видом «расширения возможностей» документ фактически вводит жесткие ограничения и запреты.

Зинкевич и Ионова попытались зарегистрировать альтернативный проект, но им отказали.

Кто может лишиться шанса стать родителями

Профессор Александр Юзько, президент Ассоциации репродуктивной медицины, назвал правительственную инициативу «Законом не разрешения, а запрета». По его мнению, во время войны нужно использовать все пути, чтобы дать женщинам и мужчинам возможность иметь детей, а предложенный проект делает все наоборот.

Главные спорные моменты и ограничения законопроекта №13638:

Обязательная генетическая связь: ЭКЗ разрешено только если будущий ребенок будет иметь генетическую связь с супругами. Единственное исключение — пары, которые прожили в браке не менее трех лет, проходили лечение всех форм бесплодия и только после этого получили диагноз об отсутствии собственных половых клеток.

Вопрос экспертов: что делать женщинам, которые не в браке? Почему пары должны терять время на «лечение», вместо того чтобы сразу воспользоваться проверенными технологиями? Законопроект просто лишает их надежды на родительство.

Утилизация эмбрионов: Законопроект обязывает хранить неиспользованные эмбрионы не более трех месяцев, после чего их нужно утилизировать.

Возмущение специалистов: с этической точки зрения эмбрионы, которые готовятся к жизни, нельзя просто уничтожать. Кроме того, пары часто обращаются за ними через 5–10 лет, чтобы родить второго ребенка или когда меняются жизненные обстоятельства. Эмбрионы должны храниться до момента их использования.

Запрет на донорство: Законопроект запрещает передавать неиспользованные эмбрионы на альтруистических началах другим женщинам, которые мечтают стать матерями (практика, распространенная в мире). Ограничения суррогатного материнства: Воспользоваться суррогатным материнством можно только если у женщины есть медицинские противопоказания к вынашиванию.

Проблема: если женщина может, но не хочет рожать сама (например, из-за высоких рисков для здоровья, не подпадающих под прямой запрет), законопроект трактует это как нарушение и делает такую возможность невозможной.

Игнорирование гражданского брака: Если один из пары — иностранец, условие для суррогатного материнства — официальный брак более трех лет. Гражданский брак, который становится все распространеннее, игнорируется. Запрет по иностранному гражданству: Суррогатное материнство запрещается, если один из пары является гражданином страны, где эта практика запрещена. Возраст: Возраст для применения ЭКЗ ограничивается 49 годами (и для женщин, и для мужчин), хотя современные технологии позволяют женщинам рожать и после 50, а мужчины нередко становятся отцами после 40.

Ассоциация юристов Украины также обнародовала свою позицию: перечисленные ограничения существенно нарушают права человека, и в таком виде законопроект принимать нельзя.

«Если бы не ВРТ, надежды бы не было»: что думают о новом законе те, кто прошел путь ЭКЗ

В одном из роддомов Одессы, который специализируется на родах после экстракорпорального оплодотворения, я встретилась с Юлией. Женщина прошла уже восьмую попытку ЭКЗ. Сейчас она беременна и ожидает девочку.

— Я потеряла первую беременность, — рассказывает Юлия, не сдерживая слез. — Было очень тяжело согласиться с тем, что риск повторения существует и в будущем. Врачи рекомендовали прибегнуть к ЭКЗ. Но и тут все было непросто. Семь попыток оказались неудачными. И только сейчас я забеременела и молюсь Богу, чтобы все сложилось хорошо. Но я понимаю: если бы не современные технологии, моей беременности не было бы.

По моему мнению, женщин нельзя лишать всех существующих возможностей для материнства. Сейчас война — семьи теряют родных. Поэтому государство должно искать пути поддержать тех, кто готов взять на себя ответственность за рождение и воспитание ребенка. В том числе финансово. Ведь самостоятельно оплачивать ЭКЗ сможет лишь небольшое количество семей.

Реанимационные меры для демографии: мнение эксперта

С Юлией полностью солидарна профессор, врач акушер-гинеколог с 37-летним стажем Светлана Галич.

Она настаивает на «пакете реанимационных мер», которые необходимо внедрить немедленно, чтобы преодолеть демографический кризис:

Доступность ЭКЗ: Государство должно взять на себя 1–3 цикла оплодотворения (как в развитых странах), поскольку сейчас пациенты вынуждены платить почти всю стоимость. Защита военных: Обеспечить поддержку репродуктивного здоровья защитников и пострадавших от войны (например, бесплатное замораживание клеток перед мобилизацией или эвакуацией). Законодательное урегулирование: Нормализовать вопросы донорства эмбрионов, суррогатного материнства и возраста для ЭКЗ, убрав дискриминационные запреты.

Таким образом, правительственный законопроект считают дискриминационным и негуманным и граждане, и врачи, и юристы. Остается ждать, прислушается ли Верховная Рада к этой резкой критике.

Как объясняют новые жесткие правила авторы законопроекта

Законопроект о вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ) вызвал резонанс из-за своих жестких ограничений. Авторы обосновывают их необходимостью навести этический и правовой порядок в сфере, которая стремительно коммерциализировалась.

Основные аргументы и жесткие правила:

Борьба с «репродуктивным туризмом» (Эксплуатация):

Правило: Ограничение или запрет суррогатного материнства для иностранцев.

Логика: Защитить украинских женщин от эксплуатации и снять с страны ярлык неконтролируемого «репродуктивного хаба».

Обеспечение генетической связи (Этика):

Правило: Существенное ограничение или запрет донорства эмбрионов.

Логика: Гарантировать, что ребенок имеет генетическую связь с родителями, чтобы избежать правовых и психологических коллизий в будущем.

ЭКЗ — крайняя мера (Здоровье):

Правило: Требование применять ЭКЗ только после исчерпания всех других методов лечения бесплодия.

Логика: Защитить пациенток от лишних сложных вмешательств, заставляя врачей начинать с более простых методов.

Жесткость закона — это осознанная попытка государства стать «этическим надзирателем». Однако именно эти ограничения вызвали сопротивление профессионального сообщества, которое считает их чрезмерными и ограничивающими право на лечение бесплодия.

