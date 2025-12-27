Ключевые моменты:

Атака российских «шахедов» уничтожила резервный генератор детской поликлиники в Одессе.

Установлен новый промышленный дизельный генератор.

Автономия 10–12 часов, устойчивое напряжение для медицинской аппаратуры.

Установили промышленный генератор

В детскую поликлинику Одессы доставлен и установлен новый промышленный дизельный генератор. Благодаря новому оборудованию медицинское заведение сможет бесперебойно работать даже во время затяжных блекаутов. Ведь генератор способен работать автономно 10–12 часов без дозаправки и поддерживает стабильное напряжение для медицинской аппаратуры.

Добавим, что полную замену резервного источника питания произвели из-за того, что предыдущий генератор был разрушен во время атаки «шахедами».

Одесскому медучреждению помогли приобрести генератор международные партнеры UNICEF.

Напомним, ночная атака РФ 26 декабря повредила поликлинику в Измаиле. Разбиты 30 окон, повреждены двери и крыша.

