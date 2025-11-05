новорождённые

Ключевые моменты:

  • Помощь при рождении ребенка увеличится до 50 000 грн, а беременные женщины получат 7 000 грн.
  • Вводятся новые программы поддержки: «єЯсла», «єСадок» и «Пакунок школяра».
  • Для детей с инвалидностью будет действовать повышенный коэффициент выплат — 1,5.

Новые социальные выплаты для родителей с 2026 года

Верховная Рада Украины приняла закон №13532, который должен создать современные условия для совмещения родительства и профессиональной жизни и устанавливает размеры дородовой и послеродовой помощи на 2026 год.

За документ проголосовали 294 народных депутата. Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев.

Новые размеры пособий на 2026 год:

  • 7 000 грн — пособие в связи с беременностью и родами для незастрахованных лиц;
  • 50 000 грн — единовременное пособие при рождении ребенка;
    «Пакет малыша» — единовременное пособие в натуральной форме или денежная компенсация (на выбор родителей);
  • 7 000 грн — пособие для ухода за ребенком до одного года (в том числе для детей, рожденных в 2025 году).

Читайте также: Базовая социальная помощь: кто может рассчитывать на новый вид денежных выплат

Программы «єЯсла», «єСадок» и «Пакунок школяра»

Для родителей, которые возвращаются на работу, закон вводит дополнительные формы поддержки:

  • 8 000 грн — программа «єЯсла», выплата для ухода за ребенком от 2 до 3 лет в случае трудоустройства матери или другого законного представителя;
  • 8 000 грн — программа «єСадок», денежная выплата из местного бюджета для детей 4–6 лет, если в детских садах нет свободных мест (с 2028 года);
  • 5 000 грн — «Пакунок школяра», единовременное пособие для первоклассников.
  • Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, предусмотрен коэффициент 1,5 — 10 500 грн/мес.

ВАЖНО: если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и ДОПОЛНИТЕЛЬНО — 7 000 грн/мес до достижения ребенком 1 года.

Читайте также:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме