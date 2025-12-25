Ключевые моменты:

Инклюзивно-ресурсный центр №1 в Одессе на улице Мечникова был разрушен российским дроном и уже более полугода остаётся без полноценного восстановления.

Почти тысяча детей с особыми образовательными потребностями вынуждены временно заниматься на базе другого учебного заведения, пока здание центра лишь консервируют на зиму.

Из-за затянувшихся бюрократических решений реальные работы по восстановлению могут начаться не раньше весны, а возвращение детей в родной центр откладывается как минимум на год.

Разрушенный дроном инклюзивный центр в Одессе не восстанавливают полгода

Периодически проходя мимо разрушенного «шахедом» здания инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ) №1 на улице Мечникова, я каждый раз мечтала, чтобы начались работы по его восстановлению. Но время шло, и с июня, когда произошёл прилёт, ничего не менялось. Разрушенное здание оставалось во власти дождей и ветров, которые продолжали его разрушать.

Чтобы узнать, будут ли восстанавливать здание центра и проходят ли сейчас занятия с детьми, которые нуждаются в особом внимании и профессиональном подходе, «Одесская жизнь» обратилась к директору центра Виктории Пастерначенко.

Она рассказала, что подопечных ИРЦ перевели в 122-й лицей, где сотрудники центра имеют возможность продолжать занятия с детьми.

Что касается восстановления собственного здания, то различные комиссии так и не смогли прийти к окончательному решению — что именно делать: полностью сносить здание или восстанавливать только второй этаж?

По словам Виктории Пастерначенко, если бы оперативно приняли решение о сносе лишь второго этажа и его восстановлении, сегодня существовала бы высокая вероятность того, что к Новому году центр смог бы вернуться домой.

Пока же происходит только консервация объекта на зимний период. Работы по восстановлению могут начаться не ранее марта. Поэтому вопрос возвращения детей в центр откладывается до конца уже следующего года.

— Я радуюсь тому, что работы будут выполнять люди, которые строили этот центр восемь лет назад, — ООО «Резервация Б.К.Буджак», — говорит директор центра. — Они строили его, потом двое привели сюда своих детей, затем эти ребята ушли на фронт и погибли. Поэтому для всех людей из этой фирмы восстановление нашего центра стало делом чести.

Однако, по её словам, не всё зависит только от строителей. К сожалению, бюрократическая волокита откладывает возвращение детей и персонала в центр на Мечникова ещё примерно на год.

— И для нас очень важно, чтобы это возвращение всё-таки состоялось. Его ждут почти тысяча наших подопечных и их семьи, — надеется госпожа Виктория.

Читайте также: Новый адрес и уникальные методики: что ждёт инклюзивный центр в Одессе после разрушения?