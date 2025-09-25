Ключевые моменты:

Если Верховная Рада примет закон 14057, журналисты могут попасть под суды за публикации, нарушающие принцип презумпции невиновности, поскольку приговоры часто затягиваются на годы.

Новый закон позволит требовать компенсацию за любое субъективное оценивание, которое может быть воспринято как «унижение достоинства» или другой вид морального ущерба.

Информацию можно будет удалять по запросу, если она, по мнению запрашивающего, станет «неактуальной». Это может привести к исчезновению важных материалов, свидетельствующих о коррупции или других преступлениях.

Закон, в случае принятия, позволит блокировать доступ к информации, что может привести к самоцензуре и давлению на медиа.

Опасения журналистов: что говорят в Bihus.Info и Институте массовой информации

Запрещение расследований до вынесения приговора: угроза уничтожения журналистских расследований

Журналисты выражают опасения, что новый закон запретит проводить расследования до вынесения приговора суда. Презумпция невиновности может стать основанием для судебных исков против медиа, если расследования касаются лиц, которые еще не получили судебного приговора.

Как отмечают журналисты в материале Bihus.info, это фактически заблокирует публикацию важных журналистских материалов:

«Если бы мы ждали приговора суда, прежде чем рассказать о коррупционных схемах, мы бы никогда не узнали ни об оборонке Гладковского, ни об электростанциях Шурмы, ни о мясе Колюбаева, ни о дронах Розенблата, ни о ‘яйцах по 17’ — да вообще ни о чем.»

Моральный ущерб: потенциал для злоупотреблений и судебных исков

Вторым важным моментом является возможность требовать компенсацию за моральный ущерб через публикации, которые не соответствуют чьим-то субъективным стандартам.

Законопроект предлагает, чтобы даже оценочные суждения, которые могут быть впечатляющими или критичными, можно было трактовать как «унижение достоинства», если такое впечатление останется у фигурантов публикаций.

Это, по словам журналистов, может привести к многочисленным судебным искам за любые публикации, которые являются важными для общества, но имеют негативный отклик у фигурантов публикаций.

«Если эти изменения будут приняты, журналисты будут вынуждены работать в постоянном страхе перед судебными исками, поскольку субъективная оценка любой ситуации может быть воспринята как унижение достоинства», — подчеркивают расследователи.

«Право на забвение»: удаление материалов по субъективному решению

Третьим важным моментом является предложение введения «права на забвение». Если закон будет принят в текущей редакции, любое лицо сможет требовать удаления информации, которая, по его мнению, стала неактуальной или утратила общественный интерес.

В этом случае журналисты и медиа могут быть вынуждены удалять материалы, которые имеют важное общественное значение, если фигурант считает их устаревшими или бесполезными для него. Защитники свободы слова опасаются, что это право может стать инструментом цензуры и для крупных корпораций или чиновников, которые могут требовать удаления критических материалов, даже если они правдивы.

Как отмечают в Bihus.info:

«Заблокировав или удалив важную информацию о коррупционных схемах, можно скрыть правду от общества, и это станет серьезным ударом по журналистской этике.»

Блокировка доступа к публикациям: угроза цензуры и самоцензуры

Еще одно опасение журналистов касается механизма блокировки доступа к публикациям. Сообщества медиа боятся, что этот инструмент может быть использован для давления на независимые СМИ и цензуры. Законопроект позволяет заблокировать доступ к материалам, которые нарушают права личности. В результате этого журналисты могут быть вынуждены отказываться от публикаций или даже закрывать доступ к своим ресурсам.

«Механизм блокировки доступа может стать чрезвычайно мощным инструментом для влияния на независимые СМИ, особенно когда речь идет о критических материалах, которые раскрывают коррупцию,» — подчеркивают журналисты.

Комментарии главы Верховной Рады Стефанчука

Спикер парламента Руслан Стефанчук ответил на эти опасения, подчеркивая, что изменения в законодательстве направлены на защиту прав граждан и не нарушают свободу слова.

Презумпция невиновности:

Стефанчук заверил, что новые правила не запрещают журналистам проводить расследования, но добавляют важную норму относительно соблюдения презумпции невиновности.

«Этот законопроект не запрещает журналистам проводить расследования, — заверил Стефанчук. — Презумпция невиновности является основой правовой системы. Мы лишь гарантируем, что лицо не будет признано виновным до того, как это подтвердит суд.»

Спикер пояснил, что журналисты могут публиковать материалы о коррупции или других правонарушениях, однако не должны делать выводы о вине без вынесения судебного приговора. Это поможет избежать ситуаций, когда публикация материалов о возможных правонарушениях может вызвать судебный процесс из-за нарушения презумпции невиновности.

Моральный ущерб:

Комментируя опасения по поводу возможных злоупотреблений из-за новой нормы о моральном ущербе, Стефанчук подчеркнул, что ее применение будет регулироваться четко определенными правилами.

«Моральный ущерб — это защита личных прав от недостоверных или уничижительных публикаций. Журналисты не будут нести ответственность за субъективные оценки, которые выражаются в публикациях», — говорит он.

Спикер также отметил, что эти изменения не предусматривают дополнительных обязательств для СМИ по публикации опровержений или ответов. Это лишь обеспечивает дополнительную возможность для лиц защитить свои права, когда их честь и достоинство действительно были нарушены.

«Право на забвение»:

Стефанчук разъяснил, что это право является частью евроинтеграционных обязательств Украины и не приведет к удалению важной общественной информации:

«Право на забвение не предполагает удаление важной информации, имеющей общественный интерес. Это право касается только случаев, когда информация утратила актуальность для общества.»

Спикер также подчеркнул, что «право на забвение» не является инструментом для цензуры или скрытия важных фактов, имеющих значение для общества.

Цензура и блокировка:

Объясняя механизм блокировки доступа к публикациям, Стефанчук успокоил, что изменения не являются инструментом цензуры:

«Изменения не являются механизмом цензуры. Они лишь уточняют нормы для защиты прав граждан в интернете. Блокировка информации будет применяться только в случае нарушения личных прав, но не для борьбы с журналистскими расследованиями.»

Спикер подчеркнул, что блокировка доступа к материалам будет применяться только в тех случаях, когда речь идет о нарушении прав лиц, упомянутых в материалах, и не будет касаться журналистских расследований или других публикаций, важных для общества.

Этот законопроект не первая попытка парламента этого созыва ограничить борьбу с коррупцией в Украине. Ранее общественные протесты вызвало решение подчинить Национальное антикоррупционное бюро Генеральному прокурору, что ликвидировало независимые антикоррупционные органы в стране.

Однако под давлением общественности парламентарии позднее приняли другой закон, который вернул НАБУ независимость.

В том, что украинцам нужны независимые журналисты, способные проводить расследования, которые раскрывают злоупотребления во власти, читатели “Одесского Жития” могут убедиться, прочитав наше расследование о слишком дорогом ремонте спуска Блажко в Одессе.

