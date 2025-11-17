Ключевые моменты:

Группа из 15 одесских специалистов будет заниматься возведением фортификаций, ликвидацией последствий атак и поддержкой инфраструктуры в Донецкой области.

Все командированные сотрудники полностью обеспечены продуктами, инструментами и средствами защиты.

Детали

Как сообщается, специалисты будут помогать в возведении оборонительных фортификаций, а также ликвидации последствий российских атак. Кроме того, они будут выполнять технические задачи для поддержания работы критической инфраструктуры в регионе.

Все сотрудники, отправившиеся в командировку, обеспечены необходимыми продуктами питания, инструментами для работы и средствами личной защиты.

