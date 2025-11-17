Ключевые моменты:
- Группа из 15 одесских специалистов будет заниматься возведением фортификаций, ликвидацией последствий атак и поддержкой инфраструктуры в Донецкой области.
- Все командированные сотрудники полностью обеспечены продуктами, инструментами и средствами защиты.
Детали
Как сообщается, специалисты будут помогать в возведении оборонительных фортификаций, а также ликвидации последствий российских атак. Кроме того, они будут выполнять технические задачи для поддержания работы критической инфраструктуры в регионе.
Все сотрудники, отправившиеся в командировку, обеспечены необходимыми продуктами питания, инструментами для работы и средствами личной защиты.
Читайте также:
- Судно с тоннами газа загорелось у Измаила — в Румынии объявили эвакуацию
- Миллиард на благоустройство: как Одесса увеличивала расходы при Труханове
- Увольнения, реформы в энергетике и бойкот звезд: что происходит из-за дела Миндича
Спросить AI: