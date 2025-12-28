Ключевые моменты:

Совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей, если те нуждаются в материальной помощи.

Алименты на родителей взыскиваются исключительно через суд и назначаются в фиксированной сумме или в доле от дохода.

Суд может уменьшить или отменить алименты, если родители в прошлом уклонялись от своих обязанностей.

Пенсионеры имеют право на бесплатную правовую помощь, включая представительство в суде.

Письмо читательницы в редакцию

Добрый день, редакция! Я пенсионерка, живу на минимальную пенсию, а взрослый сын материально мне не помогает. Подскажите, пожалуйста, могу ли я подать в суд на алименты и что для этого нужно? Учтет ли суд, что у сына есть собственная семья и дети? Галина Николаевна, г. Одесса

Обязаны ли взрослые дети содержать пожилых родителей

В Украине право на достойную старость — это не просто моральный вопрос, а норма закона. Конституция прямо говорит: совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Эта норма подробно раскрыта в Семейном кодексе Украины.

Однако важно понимать: алименты на родителей — это не автоматические выплаты. Чтобы их получить, должны совпасть несколько обязательных условий.

Когда родители могут требовать алименты от детей

Суд рассмотрит дело только в том случае, если доказаны три ключевых обстоятельства:

во-первых, родственная связь между родителями и детьми;

во-вторых, нетрудоспособность родителей (пенсионный возраст или инвалидность);

в-третьих, реальная потребность в материальной помощи.

Если пенсии или социальных выплат не хватает на лечение, коммунальные услуги и базовые потребности — это весомый аргумент для суда.

Как определяется размер алиментов на родителей

Алименты взыскиваются только через суд, если дети не помогают добровольно. Суд устанавливает сумму с учетом доходов обеих сторон, семейного положения детей и наличия у них других иждивенцев.

Важный нюанс: даже если один из детей ухаживает за родителями, это не освобождает других детей от финансового участия.

Когда дети могут быть освобождены от обязанности содержать родителей

Закон предусматривает исключения. Если родители в прошлом не выполняли своих обязанностей — не воспитывали ребенка, не платили алименты или были лишены родительских прав, — суд может полностью освободить детей от обязанности их содержать.

То есть принцип простой: забота работает в обе стороны.

Бесплатная правовая помощь для пенсионеров

Пенсионеры имеют право на бесплатную юридическую помощь от государства. Юристы помогут составить иск, собрать документы и будут представлять интересы в суде, если доход не превышает установленный законом порог.

Это особенно важно для пожилых людей, которые часто остаются один на один со сложной правовой процедурой.

