Письмо читательницы в редакцию
Добрый день, редакция!
Я пенсионерка, живу на минимальную пенсию, а взрослый сын материально мне не помогает. Подскажите, пожалуйста, могу ли я подать в суд на алименты и что для этого нужно? Учтет ли суд, что у сына есть собственная семья и дети?
Галина Николаевна, г. Одесса
Обязаны ли взрослые дети содержать пожилых родителей
В Украине право на достойную старость — это не просто моральный вопрос, а норма закона. Конституция прямо говорит: совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Эта норма подробно раскрыта в Семейном кодексе Украины.
Однако важно понимать: алименты на родителей — это не автоматические выплаты. Чтобы их получить, должны совпасть несколько обязательных условий.
Когда родители могут требовать алименты от детей
Суд рассмотрит дело только в том случае, если доказаны три ключевых обстоятельства:
- во-первых, родственная связь между родителями и детьми;
- во-вторых, нетрудоспособность родителей (пенсионный возраст или инвалидность);
- в-третьих, реальная потребность в материальной помощи.
Если пенсии или социальных выплат не хватает на лечение, коммунальные услуги и базовые потребности — это весомый аргумент для суда.
Как определяется размер алиментов на родителей
Алименты взыскиваются только через суд, если дети не помогают добровольно. Суд устанавливает сумму с учетом доходов обеих сторон, семейного положения детей и наличия у них других иждивенцев.
Важный нюанс: даже если один из детей ухаживает за родителями, это не освобождает других детей от финансового участия.
Когда дети могут быть освобождены от обязанности содержать родителей
Закон предусматривает исключения. Если родители в прошлом не выполняли своих обязанностей — не воспитывали ребенка, не платили алименты или были лишены родительских прав, — суд может полностью освободить детей от обязанности их содержать.
То есть принцип простой: забота работает в обе стороны.
Бесплатная правовая помощь для пенсионеров
Пенсионеры имеют право на бесплатную юридическую помощь от государства. Юристы помогут составить иск, собрать документы и будут представлять интересы в суде, если доход не превышает установленный законом порог.
Это особенно важно для пожилых людей, которые часто остаются один на один со сложной правовой процедурой.
