Ключевые моменты:

Популярность электронных сигарет объясняется агрессивным маркетингом, ориентированным на молодежь и женщин, и отсутствием запаха табака;

Вспышка болезни EVALI в 2019 году – тысячи случаев поражения легких, десятки смертей – изменила отношение к электронным сигаретам и вейпам;

На рынке существует несколько типов устройств: одноразовые и многоразовые электронные сигареты, моды, вейпы и табачные изделия для нагрева с разным уровнем вредности и составом;

Украинские исследования показали, что основные компоненты жидкостей для электронных сигарет (пропиленгликоль, глицерин, токоферол, ароматизаторы) могут быть токсичными, а многие – содержат тяжелые металлы, гербициды, промышленные химикаты;

Мнение врача: эффект от электронок не менее опасен, чем от классических сигарет, а также не отменяют психическую и физиологическую зависимость;

Нынешнее законодательство уже запрещает электронки, но контроль отсутствует, потому как реализовывать на практике законопроект №13548 – неясно;

Как бросить курить, используя проверенные сервисы помощи и консультации.

Почему электронные сигареты стали так популярны?

Электронные приборы для курения фирмы-производители выводили на рынок как современную, яркую и менее безопасную форму курения. Агрессивный маркетинг был рассчитан прежде всего на молодежь и женщин. Пользователи увидели в электронных сигаретах возможность избавиться от неприятного запаха и одновременно получать удовольствие от цветочно-фруктового вкуса электронок.

Даже специалисты поначалу стали жертвами рекламы. Например, в США Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) указывает, что в целом электронные сигареты менее вредны, чем табак. Хотя в составе жидкости большинство электронных изделий также содержат никотин, вызывающий зависимость.

В 2019 году в США была зафиксирована вспышка заболевания легких после употребления электронных сигарет. Появился даже специальный диагноз – EVALI – повреждение легких, вызванное вейпингом. Было зарегистрировано около 3000 случаев, из которых почти 70 закончились летально. 15% пациентов были моложе 18 лет. Симптомы включали одышку, кашель, боль в груди, лихорадку, диарею, рвоту, тахикардию.

После этого Индия, Таиланд, Сингапур, Бразилия полностью запретили вейпы и электронные сигареты, а США и Австралия ввели строгие ограничения из-за рисков для здоровья и роста их использования среди молодежи.

Справка «ОЖ»: какие бывают электронки

Электронная сигарета – это устройство, позволяющее вдыхать никотин в виде пара, а не дыма. Она, в отличие от обычной сигареты, не сжигает табак, что позволяет избегать процесса выделения смол и монооксида углерода – двух наиболее вредных элементов табачного дыма.

Электронный кальян или вейп – это устройство, имитирующее процесс курения традиционного кальяна, но вместо табака использует специальные жидкости с ароматизаторами и никотином или без него. Он работает на основе нагрева жидкости, превращает ее в пар, который вдыхает пользователь.

Моды – это более мощные и более громоздкие электронные сигареты для использования под кальянную затяжку, позволяющие выпускать большие облака пара. Такие устройства обычно выбирают более опытные пользователи, поскольку их нужно подбирать, настраивать и обслуживать.

Табачные изделия для нагрева – так называют портативные устройства со специальными табачными стиками, похожими на сигареты. Благодаря нагреву изделия выделяется аэрозоль, который и вдыхает курильщик. В отличие от электронных сигарет, жидкости которых не всегда могут содержать табак, стики для табачных изделий для нагрева обязательно содержат табак и, соответственно, никотин.

Почти все жидкости для электронных сигарет содержат никотин, ароматизаторы и красители, которые придают им приятный вкус и запах. На украинском рынке представлены электронные сигареты разных видов и моделей, одноразового и многоразового использования, а также самые разные жидкости для их заправки. Кстати, приобрести их в Интернете могут даже несовершеннолетние, выбирая из более чем 1800 вкусов – с ягодами, фруктами и даже фисташковым мороженым, сладкой ватой или чизкейком.

Помогают ли электронные сигареты избавиться от курения?

Подавляющее большинство исследований, говорящих об уменьшенном уровне вредных веществ в электронных сигаретах или табачных изделиях для нагрева, по сравнению с обычными сигаретами, первоначально были выполнены по заказу табачных корпораций. Потому неудивительно, что их результаты вызывают сомнения.

В то же время в сентябре 2020 года ученые из Гонконга провели исследование, доказавшее, что табачные изделия для нагревания не являются эффективным средством отказа от курения, а лишь подвергают пользователей лишним рискам вследствие вдыхания токсичных соединений. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения, Агентство по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, Международный Союз по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями не рекомендуют употреблять электронные сигареты и табачные изделия для нагрева при отказе от курения.

Что содержит жидкость для электронных сигарет?

В пояснительной записке к законопроекту ВР представлены результаты исследований, проведенных в Украине. Здесь есть о чем задуматься. Основные ингредиенты жидкостей для электронных сигарет – пропиленгликоль и глицерин – обеспечивают вкусовые свойства и интенсивное испарение, но исследования свидетельствуют об их токсичности. Токоферол (витамин Е) может вызвать раздражение при вдыхании, а ацетальдегид и формальдегид являются канцерогенами (способны вызывать онкологические заболевания).

Также в жидкостях для электронных сигарет содержатся:

акролеин – гербицид, который может вызвать необратимое повреждение легких;

– гербицид, который может вызвать необратимое повреждение легких; диэтиленгликоль – токсичное химическое вещество, которое используется в антифризах и может вызвать болезни легких;

– токсичное химическое вещество, которое используется в антифризах и может вызвать болезни легких; никель, олово, свинец – тяжелые металлы;

– тяжелые металлы; бензол – химическое вещество, содержащееся в выхлопных газах автомобилей, может влиять на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Запреты не помогут

– На моей памяти – это уже третья или четвертая попытка запретить опасное курение, первая была еще в начале нулевых, – говорит врач Одесского областного медицинского центра психического здоровья Сергей Горанский. – Каждый раз речь идет о запретах, но их никто не собирается выполнять! Поэтому все это вызывает у меня только большее раздражение. Потому что можно сколько угодно менять то, что не работает, но работать оно не начнет. Должен быть сформирован социальный запрос общества на запрещение курения.

В частности, сейчас нельзя курить в местах общего пользования, а в ресторанах выделяют места для курящих. Предлагать кальяны в ресторанах тоже нельзя, а их предлагают и даже разносят на пляжах. В уже существующем законе есть запрет на электронные устройства для курения. Но все виды курения существуют, несмотря на запрещающий их закон. Поэтому не понимаю необходимости введения новых ограничений, когда не выполняется принятое ранее.

Мнение врача: лучшие или худшие электронные сигареты, чем обычные

– В чем заключается принципиальная разница между курением обычных сигарет и электронных?

– С дымом человечество имеет дело уже очень давно. И легкие наработали системы защиты от дыма. От обычных сигарет легкие грязные, и большая работа приходится на долю ворсинок, предпринимающих попытки эту грязь выбросить из организма человека. А пропиленгликолевые и глицериновые смеси из электронных сигарет залепляют легкие, приводя к воспалениям, пневмониям, развитию инфекций. Там еще добавляют примеси, и не пищевые, а промышленные. Делают это для усиления вкуса. И какие последствия это будет иметь для здоровья человека, производителей совсем не интересует. Не существует сертификатов, которые предоставляли бы информацию о составе смесей.

– Мне вспомнилась история о крупной иностранной фирме-производителе БАДов. Когда я общалась с членами клуба потребителей этих БАДов, обратила внимание на какое-то странное их веселое состояние. Потом последовал скандал: выяснилось, что фирма добавляла в состав БАДов наркотические вещества. Так потребители скорее к ним привыкали…

– В смеси для кальянов тоже добавляют синтетические наркотики. И отследить это практически невозможно. Очень часто мы выясняем это на профосмотрах. Человек приходит, и у него в моче мы находим наркотики. Спрашиваем, употребляет ли их. Отвечает, что нет. Но потом выясняем, что употребляет кальян. Оттуда и наркотическая зависимость.

И вообще, курение – это психическое расстройство. Нельзя говорить, что безопаснее. Это все равно, как говорить о потреблении алкогольных и слабоалкогольных напитков. Метиловый спирт всюду одинаков. Лишь процентная часть его в напитках разная.

Сегодня начинают курить даже дети от 10 лет. Электронные сигареты, вейпы они периодически используют. Далее работает обычная схема: сначала формируется привычка – хочется делать что-то необычное, прикольное, что, в частности, повышает самооценку. Потом появляется психологическая зависимость – курить уже нужно с определенными интервалами, в определенных условиях. Если смесь имеет никотин, формируется физиологическая зависимость. Без этого уже тяжело – голова болит, ухудшается аппетит, человек не может сконцентрироваться, не может заснуть. Начинается классическая ломка.

– Моя знакомая говорит, что курение электронной папиросы помогает ей успокоиться и засыпать после прилетов. Это действительно так, или больше эффект плацебо?

– Такое курение может вызвать эйфорию. Ваша знакомая сама себе назначила транквилизатор в очень опасном и бесконтрольном виде. Сначала она будет использовать это для сна, затем – для работы, аппетита. Без курения ухудшается настроение, начинаются приступы злости. Очень часто преодолеть эту зависимость без помощи специалистов невозможно.

Что дальше?

Пока ведутся споры по поводу дальнейшей судьбы предложенного законопроекта – примут его, запретят электронные сигареты, будут штрафовать продавцов или нет – специалисты советуют отказаться от курения. Ибо это мировая тенденция – выбирать здоровый образ жизни. Поэтому уже сейчас можно обратить внимание на полезный сервис с рекомендациями, как подготовиться, чтобы бросить курить, номером горячей линии и советами, как помочь курильщику.

