Ключевые моменты:
- Вблизи Измаила загорелось судно с 4000 тонн сжиженного газа.
- Румынское село Плауру частично эвакуировали из-за угрозы взрыва.
- Украинские службы контролируют ситуацию: угрозы для жителей Измаила нет.
Пожар на газовом танкере у Измаила
В результате ночной атаки дронов на территории Украины возле Измаила загорелось судно, перевозившее сжиженный нефтяной газ. Загруженное примерно 4000 тоннами топлива, оно находилось всего в 500 метрах от румынского села Плауру, что создало риск возможного взрыва.
Как сообщает Digi24.ro, власти Румынии приняли решение эвакуировать жителей Плауру и их животных. По словам мэра Чаталхии Тудора Чернеги, территорию обследовали дом за домом, людей вывозили в безопасные места. Всего эвакуировали от 100 до 150 человек. Транспортное движение на расстоянии двух километров вокруг места происшествия перекрыли. Чернега подчеркнул, что опасность остается высокой, так как танкер может взорваться в любой момент.
Румынские экстренные службы и МВД продолжают мониторить ситуацию. Для разведки и поддержки задействовали специальный пожарный автомобиль. Жителей призывают сохранять спокойствие и выполнять указания властей.
Есть ли угроза для жителей Измаила
По данным украинских служб, пожар возник на оборудовании для перекачки газа на борту гражданского судна под флагом Турции, пришвартованного в порту Измаила. На месте создан оперативный штаб во главе с руководителем Измаильской районной военной администрации. К тушению и контролю ситуации привлечены подразделения ГСЧС, включая команды с роботизированной техникой.
В Администрации морских портов Украины заявили, что ситуация полностью контролируется и оснований для эвакуации местных жителей нет. Все необходимые меры принимаются в соответствии с компетенцией ведомства.
