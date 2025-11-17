Ключевые моменты:

Вблизи Измаила загорелось судно с 4000 тонн сжиженного газа.

Румынское село Плауру частично эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Украинские службы контролируют ситуацию: угрозы для жителей Измаила нет.

Пожар на газовом танкере у Измаила

В результате ночной атаки дронов на территории Украины возле Измаила загорелось судно, перевозившее сжиженный нефтяной газ. Загруженное примерно 4000 тоннами топлива, оно находилось всего в 500 метрах от румынского села Плауру, что создало риск возможного взрыва.

Как сообщает Digi24.ro, власти Румынии приняли решение эвакуировать жителей Плауру и их животных. По словам мэра Чаталхии Тудора Чернеги, территорию обследовали дом за домом, людей вывозили в безопасные места. Всего эвакуировали от 100 до 150 человек. Транспортное движение на расстоянии двух километров вокруг места происшествия перекрыли. Чернега подчеркнул, что опасность остается высокой, так как танкер может взорваться в любой момент.

Румынские экстренные службы и МВД продолжают мониторить ситуацию. Для разведки и поддержки задействовали специальный пожарный автомобиль. Жителей призывают сохранять спокойствие и выполнять указания властей.

Есть ли угроза для жителей Измаила

По данным украинских служб, пожар возник на оборудовании для перекачки газа на борту гражданского судна под флагом Турции, пришвартованного в порту Измаила. На месте создан оперативный штаб во главе с руководителем Измаильской районной военной администрации. К тушению и контролю ситуации привлечены подразделения ГСЧС, включая команды с роботизированной техникой.

В Администрации морских портов Украины заявили, что ситуация полностью контролируется и оснований для эвакуации местных жителей нет. Все необходимые меры принимаются в соответствии с компетенцией ведомства.

Читайте также: Ночная атака на Одесчину: под удар российских дронов попала солнечная электростанция