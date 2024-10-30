Дом с одной стеной в Одессе: как сохранить уникальную архитектуру

Как «дом-стена» стал памятником

Возведение частного здания на месте одноэтажного сарайчика, вплотную примыкавшего к «дому-стене», началось еще в 2012 году. Строительство грозило уничтожить уникальность знаменитого туристического объекта — свести на нет визуальный эффект «дома с одной стеной». Поэтому активисты выступили против застройки. В результате — по указанию муниципалитета работы были приостановлены. Сам «дом-стена» получил статус памятника архитектуры местного значения. А это значит, что любые работы в зоне его охраны должны вестись в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия». А также — быть согласованными с департаментом охраны объектов культурного наследия.

Когда ЮНЕСКО не указ

Но в 2017 году работы возобновились. После многочисленных предупреждений активисты снесли скандальную застройку. На встрече с муниципальным управлением архитектуры и охраны культурного наследия было вынесено предписание о немедленной остановке всех строительных работ.

Недавно, осенью 2024 года, навес над недостроем появился снова. Собственнику объекта, судя по всему, в голову не пришло, что в разрешении, выданном ему в далеком 2011 году, были прописаны условия застройки в историческом ареале «Старая Одесса». А на сегодняшний день — это зона охраны ЮНЕСКО. На этой территории требования совсем другие. И перед началом строительных работ необходимо получить согласование в Министерстве культуры.

В этот раз крышу над недостроем принудительно снесли сотрудники КП «Одеспроект».

Что вместо недостроя?

Сейчас исторический центр города, занесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО, «украшает» полуразвалившийся недострой. Одесситы, как водится, клянут наглых застройщиков и беспринципную власть. Вот только предложений относительно того, как должен выглядеть этот изуродованный фрагмент заповедной Одессы, практически нет.

— Строительство приостановили, но это не может бесконечно продолжаться. Заброшенный недострой так и будет там все время находиться? — спрашивает Юрий Снядовский.

Поэтому архитектор решил сделать эскиз-идею архитектурного комплекса — «дома-стены» и прилегающего к нему строения. Ведь новое сооружение нельзя рассматривать отдельно от памятника архитектуры с таким необычным визуальным эффектом.

— Строение рядом с «домом-стеной» необходимо пристроить таким образом, чтобы этот эффект не скрывать, а, наоборот, подчеркнуть, — рассказывает Юрий Александрович. — Кроме того, качество нового объекта по красоте и стилю должно быть на уровне дома — памятника архитектуры. И, что немаловажно, он должен восприниматься не сам по себе, а дополнять композицию, которая состоит из стоящих рядом зданий.

«Дом-крыша» рядом с «домом-стеной»

Судя по визуализации проекта скандальной застройки, архитектурное решение объекта было простым и непритязательным: прямые линии, незамысловатый дизайн, практически полное отсутствие декора. Эскиз-идея Юрия Снядовского предлагает стилизовать сооружение под импозантный и нарядный стиль «дома-стены» — ренессанса и эклектики.

— Новое сооружение, по моему замыслу, является как бы продолжением «дома-стены» — ее фрагментом. А сам объем этого здания построен в виде мансарды. По аналогии его можно назвать «дом-крыша». Его стена должна идти под углом, не примыкая непосредственно к «дому-стене». Идея с уклоном дает возможность построения двухэтажного здания, что не ограничивает визуальный эффект знаменитого сооружения. Мансардные окна выполнены в том же стиле, что и в «доме-стене». Фасад может быть украшен аллегорическими скульптурами в нишах, лепниной, колоннами, карнизами, сандриками — небольшими карнизами над наличниками окон и дверей. Главное — найти правильный стиль, — отмечает архитектор.

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На одном из эскизов Юрия Снядовского кровля здания над мансардными окнами выполнена под старинную черепицу. На втором — крыша представлена в современном лаконичном стиле со стеклянными конструкциями. По идее архитектора, такая крыша может служить фоном и усиливать эффект «богатого» стиля «дома-стены». К тому же создает необычное впечатление. Не современная застройка, как часто бывает, возвышается над старинными домами. Наоборот — памятник истории и архитектуры доминирует над модерновой кровлей.

Современная архитектура и старинные ценные здания могут соседствовать вполне гармонично, считает Юрий Снядовский. Даже если — на контрасте — это будет строение из стекла и бетона. Главное, сочетая современные и исторические сооружения, правильно найти масштаб и пропорции — чтобы вместе классика и модерн создавали гармоничную композицию.

Когда оставляют фасад

В Одессе, по мнению архитектора, очень много старинных зданий, которые могут реконструироваться, достраиваться. В таком случае стиль первых двух этажей можно оставить без изменений, а верхние — достроить в современном духе. При этом, конечно, необходимо соблюсти пропорциональность. А если это новостройка — первые этажи выполнить в стиле соседнего здания.

— Есть много участков в Одессе, где стоят просто руины, сохранившие при этом красивые фасады. С ними надо что-то делать. Со временем эта проблема будет возникать в нашем городе все чаще — ведь время ракушняка сегодня почти исчерпано, — считает архитектор. — Чтобы решить проблему, можно использовать прием, когда из старого здания оставляют только фасад. Таким образом был реконструирован дом на Дерибасовской на углу Ришельевской. Внутренняя планировка была полностью модернизирована с использованием железобетонных конструкций, а фасад остался один в один.

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Но прежде всего, собираясь реконструировать старинное здание, необходимо учитывать, как его планируют эксплуатировать. Ведь еще древние говорили: архитектура — это польза, прочность, красота. Вот, например, в нарядной «мансарде» у «дома-стены» в старинном Воронцовском переулке мог бы расположиться колоритный бар. И, несомненно, отбоя от туристов и одесситов там не было бы.

Свою проектную работу Юрий Снядовский пока никому не предлагал. В то же время в архитектурно-художественном институте, где он преподает, есть практика разработки таких проектов.

— Если кто-то может предложить альтернативный вариант — пожалуйста! — говорит архитектор, — Давайте конкурс объявим. Я «закинул удочку» — дело за креативными идеями.

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