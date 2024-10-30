Дом с одной стеной в Одессе: как сохранить уникальную архитектуру

«Дом с одной стеной» в Воронцовском переулке — одна из самых известных достопримечательностей исторического центра Одессы. За время своего существования он успел обрасти множеством мистических легенд и домыслов, призванных объяснить нестандартную планировку здания. А в последнее время добавилась история скандального строительства, уничтожающего необычный визуальный эффект легендарного памятника архитектуры. Недавно вновь появившийся навес над недостроем был вновь демонтирован. Можно ли на месте одиозного строительства создать архитектурный проект, созвучный старинному комплексу Воронцовского переулка, и какой должна быть застройка исторического центра нашего города, рассказывает старший преподаватель архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры Юрий Снядовский.
Как «дом-стена» стал памятником
Возведение частного здания на месте одноэтажного сарайчика, вплотную примыкавшего к «дому-стене», началось еще в 2012 году. Строительство грозило уничтожить уникальность знаменитого туристического объекта — свести на нет визуальный эффект «дома с одной стеной». Поэтому активисты выступили против застройки. В результате — по указанию муниципалитета работы были приостановлены. Сам «дом-стена» получил статус памятника архитектуры местного значения. А это значит, что любые работы в зоне его охраны должны вестись в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия». А также — быть согласованными с департаментом охраны объектов культурного наследия.
Когда ЮНЕСКО не указ
Но в 2017 году работы возобновились. После многочисленных предупреждений активисты снесли скандальную застройку. На встрече с муниципальным управлением архитектуры и охраны культурного наследия было вынесено предписание о немедленной остановке всех строительных работ.
Недавно, осенью 2024 года, навес над недостроем появился снова. Собственнику объекта, судя по всему, в голову не пришло, что в разрешении, выданном ему в далеком 2011 году, были прописаны условия застройки в историческом ареале «Старая Одесса». А на сегодняшний день — это зона охраны ЮНЕСКО. На этой территории требования совсем другие. И перед началом строительных работ необходимо получить согласование в Министерстве культуры.
В этот раз крышу над недостроем принудительно снесли сотрудники КП «Одеспроект».
Что вместо недостроя?
Сейчас исторический центр города, занесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО, «украшает» полуразвалившийся недострой. Одесситы, как водится, клянут наглых застройщиков и беспринципную власть. Вот только предложений относительно того, как должен выглядеть этот изуродованный фрагмент заповедной Одессы, практически нет.
— Строительство приостановили, но это не может бесконечно продолжаться. Заброшенный недострой так и будет там все время находиться? — спрашивает Юрий Снядовский.
Поэтому архитектор решил сделать эскиз-идею архитектурного комплекса — «дома-стены» и прилегающего к нему строения. Ведь новое сооружение нельзя рассматривать отдельно от памятника архитектуры с таким необычным визуальным эффектом.
— Строение рядом с «домом-стеной» необходимо пристроить таким образом, чтобы этот эффект не скрывать, а, наоборот, подчеркнуть, — рассказывает Юрий Александрович. — Кроме того, качество нового объекта по красоте и стилю должно быть на уровне дома — памятника архитектуры. И, что немаловажно, он должен восприниматься не сам по себе, а дополнять композицию, которая состоит из стоящих рядом зданий.
«Дом-крыша» рядом с «домом-стеной»
Судя по визуализации проекта скандальной застройки, архитектурное решение объекта было простым и непритязательным: прямые линии, незамысловатый дизайн, практически полное отсутствие декора. Эскиз-идея Юрия Снядовского предлагает стилизовать сооружение под импозантный и нарядный стиль «дома-стены» — ренессанса и эклектики.
— Новое сооружение, по моему замыслу, является как бы продолжением «дома-стены» — ее фрагментом. А сам объем этого здания построен в виде мансарды. По аналогии его можно назвать «дом-крыша». Его стена должна идти под углом, не примыкая непосредственно к «дому-стене». Идея с уклоном дает возможность построения двухэтажного здания, что не ограничивает визуальный эффект знаменитого сооружения. Мансардные окна выполнены в том же стиле, что и в «доме-стене». Фасад может быть украшен аллегорическими скульптурами в нишах, лепниной, колоннами, карнизами, сандриками — небольшими карнизами над наличниками окон и дверей. Главное — найти правильный стиль, — отмечает архитектор.
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На одном из эскизов Юрия Снядовского кровля здания над мансардными окнами выполнена под старинную черепицу. На втором — крыша представлена в современном лаконичном стиле со стеклянными конструкциями. По идее архитектора, такая крыша может служить фоном и усиливать эффект «богатого» стиля «дома-стены». К тому же создает необычное впечатление. Не современная застройка, как часто бывает, возвышается над старинными домами. Наоборот — памятник истории и архитектуры доминирует над модерновой кровлей.
Современная архитектура и старинные ценные здания могут соседствовать вполне гармонично, считает Юрий Снядовский. Даже если — на контрасте — это будет строение из стекла и бетона. Главное, сочетая современные и исторические сооружения, правильно найти масштаб и пропорции — чтобы вместе классика и модерн создавали гармоничную композицию.
Когда оставляют фасад
В Одессе, по мнению архитектора, очень много старинных зданий, которые могут реконструироваться, достраиваться. В таком случае стиль первых двух этажей можно оставить без изменений, а верхние — достроить в современном духе. При этом, конечно, необходимо соблюсти пропорциональность. А если это новостройка — первые этажи выполнить в стиле соседнего здания.
— Есть много участков в Одессе, где стоят просто руины, сохранившие при этом красивые фасады. С ними надо что-то делать. Со временем эта проблема будет возникать в нашем городе все чаще — ведь время ракушняка сегодня почти исчерпано, — считает архитектор. — Чтобы решить проблему, можно использовать прием, когда из старого здания оставляют только фасад. Таким образом был реконструирован дом на Дерибасовской на углу Ришельевской. Внутренняя планировка была полностью модернизирована с использованием железобетонных конструкций, а фасад остался один в один.
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Но прежде всего, собираясь реконструировать старинное здание, необходимо учитывать, как его планируют эксплуатировать. Ведь еще древние говорили: архитектура — это польза, прочность, красота. Вот, например, в нарядной «мансарде» у «дома-стены» в старинном Воронцовском переулке мог бы расположиться колоритный бар. И, несомненно, отбоя от туристов и одесситов там не было бы.
Свою проектную работу Юрий Снядовский пока никому не предлагал. В то же время в архитектурно-художественном институте, где он преподает, есть практика разработки таких проектов.
— Если кто-то может предложить альтернативный вариант — пожалуйста! — говорит архитектор, — Давайте конкурс объявим. Я «закинул удочку» — дело за креативными идеями.
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