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Роскошный Одесский дом в стиле эпохи Возрождения: где он находится и что в нем располагалось?

Роскошный Одесский дом в стиле эпохи Возрождения: где он находится и что в нем располагалось?

Огромный пятиэтажный доходный дом, расположенный на углу улиц Успенской, 45 и Осипова, 19, напоминает собой лучшие итальянские палаццо эпохи Возрождения. История дома выглядит несколько запутанной, а его владельцами, по разным документам, считались два совершенно разных человека.

Дом был построен в 1912 году известным одесским архитектором Самуилом Гальперсоном лично для себя. Здание представляет собой одно из лучших архитектурных сооружений Одессы и, в частности, улицы Успенской, созданных в стиле ретроспективного модерна.

Во многих списках и справочной литературе здание долгое время числилось как дом  Гальперина, однако как выяснилось позже, эти данные были ошибочными. Во время строительства дома мало какие одесские жилые здания превосходили его габаритами и этажностью. В доме были предусмотрены огромные квартиры для сдачи внаем состоятельным людям, а также помещения для аренды. Сразу после строительства здесь открылась хирургическая лечебница по женским болезням и акушерству доктора Марка Райха. В доме было также немало и торговых помещений, а многие квартиросъемщики были людьми, хорошо известными в городе. 

Здание отличается вытянутыми пропорциями и вследствие этого необычной компоновкой. Несмотря на то, что оформление его фасада достаточно сдержанное, дом выглядит живописно и не подавляет своими габаритами.

Как и многие одесские дома, здание отделано глубоким рустом, имитирующим грубо отесанный камень. Массивная нижняя часть здания создает контраст по сравнению с более легким декором верхних этажей. Второй этаж отделан пятью длинными балконами с каменными ограждениями. 

На всю высоту здания протянуты два выступа-ризалита с эркерами, которые на последнем этаже заканчиваются открытыми террасами. Примыкающие к зданию углубления в земле, куда выходят подвальные окна, огорожены чугунными парапетами в неоклассическом стиле.

Источник: all.archodessa.com

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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