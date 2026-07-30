Плоский дом
Плоский дом

Ключевые моменты:

  • «Плоский дом» стоит в Воронцовском переулке с XIX века.
  • Оптическую иллюзию создает острый угол между стенами.
  • Дом принадлежал банкиру Георгию Рафаловичу.
  • Внутри сохранились редкие архитектурные детали парадных.

В Одессе насчитываются сотни памятников архитектуры, однако именно «плоский дом» давно стал одним из самых узнаваемых символов города. Его историю изучают краеведы и архитекторы, а само здание входит в историческую среду центральной части Одессы, охраняемую государством и являющуюся частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Одессы». При подготовке материала использовались сведения историко-архитектурного ресурса all.archodessa.com, а также открытые данные о культурном наследии города и исследования одесских краеведов.

Загадка «дома с одной стеной»

Одесский «плоский дом» давно стал одной из самых известных архитектурных загадок города. Туристы специально приходят в Воронцовский переулок, чтобы убедиться: если встать в нужной точке, кажется, будто здание состоит всего из одной стены. На самом деле никакой мистики здесь нет — секрет скрыт в мастерском архитектурном решении XIX века.

Дом по адресу Воронцовский переулок, 4 часто называют также «домом с одной стеной», «домом-стеной» или даже «Ведьминым домом». Подобных зданий в Одессе насчитывается около десятка, однако именно это стало настоящей туристической визитной карточкой благодаря своей необычной оптической иллюзии.

В свое время дом принадлежал известному банкиру, предпринимателю и греческому консулу Георгию Рафаловичу. Для строительства ему достался участок очень неудобной формы — он напоминал деформированную трапецию. Именно эта особенность и определила будущий облик здания.

Если смотреть на дом под определенным углом, боковая стена почти полностью скрывается за фасадом. Из-за острого угла между ними человеческий глаз воспринимает здание как абсолютно плоское. Эта геометрическая особенность уже более ста лет вводит в заблуждение гостей Одессы и порождает многочисленные легенды.

Как появился знаменитый «плоский дом»

В конце XIX века Воронцовский переулок активно застраивался доходными домами. Георгий Рафалович решил возвести здесь просторное трехэтажное здание с квартирами, которые можно было сдавать в аренду. Точное авторство проекта до сих пор вызывает споры среди исследователей. Чаще всего его связывают с архитекторами Дмитрием Климовым или Дмитрием Тележинским, однако документального подтверждения ни одной из этих версий пока не найдено.

Архитекторам удалось превратить недостаток участка в главную особенность здания. Вместо того чтобы менять конфигурацию застройки, они максимально использовали форму землевладения. В результате появилась постройка, которая и сегодня считается одним из самых интересных примеров архитектурной оптической иллюзии в Украине.

Фасад дома выполнен сдержанно, без излишней декоративности, однако именно эта лаконичность придает ему благородство. Нижний этаж оформлен крупным рустом, который на следующем уровне становится более плоским, а над окнами образует характерные веерообразные элементы. Наиболее богато украшен второй этаж, тогда как третий выглядит значительно более сдержанно, что было характерно для доходных домов того времени.

Дом с одной стеной
Дом с одной стеной

Несмотря на внешнюю простоту, дом имеет немало деталей, которые делают его по-настоящему особенным. Композицию здания завершает декоративный аттик, а центральную часть крыши украшает изящная люкарна — небольшое окно, характерное для европейской архитектуры конца XIX века. Именно такие элементы придавали доходным домам солидный и респектабельный вид.

Не менее интересно оформлена и проездная арка. Исследователи архитектуры Одессы отмечают, что ее декоративное убранство практически не имеет аналогов в городе. Внутри парадных частично сохранились стены, покрытые венецианской штукатуркой под мрамор. Хотя время и многочисленные перестройки не пощадили интерьеры, отдельные фрагменты старинной отделки до сих пор напоминают о состоятельном прошлом дома.

Здание является ярким примером эклектики — популярного в Одессе архитектурного направления второй половины XIX века. Архитекторы сочетали мотивы ренессанса, классицизма и других стилей, создавая при этом сдержанные и элегантные фасады. Именно поэтому даже без обилия лепного декора дом выглядит гармонично и легко узнаваем.

Почему его называют «Ведьминым домом»

С этим необычным зданием связано немало легенд. Одна из самых распространенных утверждает, что дом якобы скрывает тайный треугольный двор или вообще не имеет задней стены. Другие рассказывали о загадочных архитектурных приемах, которые будто бы использовали строители, чтобы создать «дом-призрак».

Именно из-за этих городских легенд здание получило еще одно неофициальное название — «Ведьмин дом». На самом деле объяснение гораздо проще. Все дело в перспективе. Если встать в определенной точке Воронцовского переулка, острый угол между фасадной и боковой стенами почти полностью скрывает последнюю. Человеческий глаз видит лишь узкий торец здания, из-за чего оно кажется совершенно плоским.

Интересно, что подобный архитектурный прием можно встретить и в некоторых других европейских городах, однако именно одесский дом стал самым известным примером такой оптической иллюзии в Украине. Поэтому уже много лет он входит в популярные туристические маршруты по историческому центру Одессы, а возле его фасада почти всегда можно увидеть желающих сделать необычную фотографию.

Кто жил в знаменитом доме

Владельцем дома был Георгий Рафалович — представитель известной одесской семьи банкиров и предпринимателей греческого происхождения. Во второй половине XIX века семья Рафаловичей играла заметную роль в финансовой жизни города, а их доходные дома считались престижной недвижимостью.

Как и большинство крупных городских домов того времени, здание в Воронцовском переулке объединяло жилые квартиры и помещения, приносившие владельцу стабильный доход от аренды. Именно поэтому такие здания и называли доходными домами.

В разные годы здесь жили представители одесской интеллигенции, чиновники и предприниматели. Одним из самых известных жильцов был Борис Витте — брат государственного деятеля Сергея Витте, который в разные годы возглавлял Министерство финансов Российской империи и занимал пост председателя Совета министров.

После установления советской власти большие квартиры, как и во многих исторических домах Одессы, перепланировали под коммунальное жилье. Просторные апартаменты разделили на несколько отдельных комнат, а часть исторической отделки постепенно была утрачена.

Дом, ставший символом Одессы

Сегодня «плоский дом» является не только популярной туристической локацией, но и памятником архитектуры местного значения. Он входит в историческую застройку центра Одессы, которая формировалась на протяжении XIX века и создала неповторимый архитектурный облик города.

Популярность дома давно вышла за пределы Украины. Его фотографии регулярно появляются в международных подборках необычной архитектуры мира, а туристические путеводители называют здание одной из самых интересных достопримечательностей исторического центра Одессы. Особенно много посетителей приходит сюда именно ради снимка, создающего иллюзию дома без боковой стены.

В 2012 году вокруг дома разгорелась дискуссия из-за планов застройки соседнего участка. Краеведы и общественные активисты выступили против нового строительства, подчеркивая, что оно может закрыть знаменитый ракурс, благодаря которому возникает оптическая иллюзия. В итоге исторический облик переулка удалось сохранить, и сегодня туристы по-прежнему могут увидеть одну из самых известных архитектурных достопримечательностей Одессы.

Несмотря на многочисленные фотографии и публикации, «плоский дом» продолжает удивлять тех, кто видит его впервые. Он напоминает, что самые интересные городские легенды часто имеют вполне рациональное объяснение, а настоящая магия рождается благодаря таланту архитекторов, необычной геометрии и способности человеческого глаза воспринимать пространство.

Источник: all.archodessa.com

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