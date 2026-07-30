Ключевые моменты:

«Плоский дом» стоит в Воронцовском переулке с XIX века.

Оптическую иллюзию создает острый угол между стенами.

Дом принадлежал банкиру Георгию Рафаловичу.

Внутри сохранились редкие архитектурные детали парадных.

В Одессе насчитываются сотни памятников архитектуры, однако именно «плоский дом» давно стал одним из самых узнаваемых символов города. Его историю изучают краеведы и архитекторы, а само здание входит в историческую среду центральной части Одессы, охраняемую государством и являющуюся частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Одессы». При подготовке материала использовались сведения историко-архитектурного ресурса all.archodessa.com, а также открытые данные о культурном наследии города и исследования одесских краеведов.

Загадка «дома с одной стеной»

Одесский «плоский дом» давно стал одной из самых известных архитектурных загадок города. Туристы специально приходят в Воронцовский переулок, чтобы убедиться: если встать в нужной точке, кажется, будто здание состоит всего из одной стены. На самом деле никакой мистики здесь нет — секрет скрыт в мастерском архитектурном решении XIX века.

Дом по адресу Воронцовский переулок, 4 часто называют также «домом с одной стеной», «домом-стеной» или даже «Ведьминым домом». Подобных зданий в Одессе насчитывается около десятка, однако именно это стало настоящей туристической визитной карточкой благодаря своей необычной оптической иллюзии.

В свое время дом принадлежал известному банкиру, предпринимателю и греческому консулу Георгию Рафаловичу. Для строительства ему достался участок очень неудобной формы — он напоминал деформированную трапецию. Именно эта особенность и определила будущий облик здания.

Если смотреть на дом под определенным углом, боковая стена почти полностью скрывается за фасадом. Из-за острого угла между ними человеческий глаз воспринимает здание как абсолютно плоское. Эта геометрическая особенность уже более ста лет вводит в заблуждение гостей Одессы и порождает многочисленные легенды.

Как появился знаменитый «плоский дом»

В конце XIX века Воронцовский переулок активно застраивался доходными домами. Георгий Рафалович решил возвести здесь просторное трехэтажное здание с квартирами, которые можно было сдавать в аренду. Точное авторство проекта до сих пор вызывает споры среди исследователей. Чаще всего его связывают с архитекторами Дмитрием Климовым или Дмитрием Тележинским, однако документального подтверждения ни одной из этих версий пока не найдено.

Архитекторам удалось превратить недостаток участка в главную особенность здания. Вместо того чтобы менять конфигурацию застройки, они максимально использовали форму землевладения. В результате появилась постройка, которая и сегодня считается одним из самых интересных примеров архитектурной оптической иллюзии в Украине.

Фасад дома выполнен сдержанно, без излишней декоративности, однако именно эта лаконичность придает ему благородство. Нижний этаж оформлен крупным рустом, который на следующем уровне становится более плоским, а над окнами образует характерные веерообразные элементы. Наиболее богато украшен второй этаж, тогда как третий выглядит значительно более сдержанно, что было характерно для доходных домов того времени.

Несмотря на внешнюю простоту, дом имеет немало деталей, которые делают его по-настоящему особенным. Композицию здания завершает декоративный аттик, а центральную часть крыши украшает изящная люкарна — небольшое окно, характерное для европейской архитектуры конца XIX века. Именно такие элементы придавали доходным домам солидный и респектабельный вид.

Не менее интересно оформлена и проездная арка. Исследователи архитектуры Одессы отмечают, что ее декоративное убранство практически не имеет аналогов в городе. Внутри парадных частично сохранились стены, покрытые венецианской штукатуркой под мрамор. Хотя время и многочисленные перестройки не пощадили интерьеры, отдельные фрагменты старинной отделки до сих пор напоминают о состоятельном прошлом дома.

Здание является ярким примером эклектики — популярного в Одессе архитектурного направления второй половины XIX века. Архитекторы сочетали мотивы ренессанса, классицизма и других стилей, создавая при этом сдержанные и элегантные фасады. Именно поэтому даже без обилия лепного декора дом выглядит гармонично и легко узнаваем.

Почему его называют «Ведьминым домом»

С этим необычным зданием связано немало легенд. Одна из самых распространенных утверждает, что дом якобы скрывает тайный треугольный двор или вообще не имеет задней стены. Другие рассказывали о загадочных архитектурных приемах, которые будто бы использовали строители, чтобы создать «дом-призрак».

Именно из-за этих городских легенд здание получило еще одно неофициальное название — «Ведьмин дом». На самом деле объяснение гораздо проще. Все дело в перспективе. Если встать в определенной точке Воронцовского переулка, острый угол между фасадной и боковой стенами почти полностью скрывает последнюю. Человеческий глаз видит лишь узкий торец здания, из-за чего оно кажется совершенно плоским.

Интересно, что подобный архитектурный прием можно встретить и в некоторых других европейских городах, однако именно одесский дом стал самым известным примером такой оптической иллюзии в Украине. Поэтому уже много лет он входит в популярные туристические маршруты по историческому центру Одессы, а возле его фасада почти всегда можно увидеть желающих сделать необычную фотографию.

Кто жил в знаменитом доме

Владельцем дома был Георгий Рафалович — представитель известной одесской семьи банкиров и предпринимателей греческого происхождения. Во второй половине XIX века семья Рафаловичей играла заметную роль в финансовой жизни города, а их доходные дома считались престижной недвижимостью.

Как и большинство крупных городских домов того времени, здание в Воронцовском переулке объединяло жилые квартиры и помещения, приносившие владельцу стабильный доход от аренды. Именно поэтому такие здания и называли доходными домами.

В разные годы здесь жили представители одесской интеллигенции, чиновники и предприниматели. Одним из самых известных жильцов был Борис Витте — брат государственного деятеля Сергея Витте, который в разные годы возглавлял Министерство финансов Российской империи и занимал пост председателя Совета министров.

После установления советской власти большие квартиры, как и во многих исторических домах Одессы, перепланировали под коммунальное жилье. Просторные апартаменты разделили на несколько отдельных комнат, а часть исторической отделки постепенно была утрачена.

Дом, ставший символом Одессы

Сегодня «плоский дом» является не только популярной туристической локацией, но и памятником архитектуры местного значения. Он входит в историческую застройку центра Одессы, которая формировалась на протяжении XIX века и создала неповторимый архитектурный облик города.

Популярность дома давно вышла за пределы Украины. Его фотографии регулярно появляются в международных подборках необычной архитектуры мира, а туристические путеводители называют здание одной из самых интересных достопримечательностей исторического центра Одессы. Особенно много посетителей приходит сюда именно ради снимка, создающего иллюзию дома без боковой стены.

В 2012 году вокруг дома разгорелась дискуссия из-за планов застройки соседнего участка. Краеведы и общественные активисты выступили против нового строительства, подчеркивая, что оно может закрыть знаменитый ракурс, благодаря которому возникает оптическая иллюзия. В итоге исторический облик переулка удалось сохранить, и сегодня туристы по-прежнему могут увидеть одну из самых известных архитектурных достопримечательностей Одессы.

Несмотря на многочисленные фотографии и публикации, «плоский дом» продолжает удивлять тех, кто видит его впервые. Он напоминает, что самые интересные городские легенды часто имеют вполне рациональное объяснение, а настоящая магия рождается благодаря таланту архитекторов, необычной геометрии и способности человеческого глаза воспринимать пространство.

Источник: all.archodessa.com

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