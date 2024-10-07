Дому с одной стеной быть: строительные работы удалось остановить

Факт остановки строительных работ подтвердил на своей странице в Фейсбук Депутат Одесского городского совета и начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Александр Авдеев

По словам Авдеева, незаконное строительство было возобновлено 3 октября, но уже на следующий день работа была остановлена. Жители окрестных домов отметили, что строители якобы имели разрешение от города, однако в ходе расследования выяснилось, что помещение принадлежит физическому лицу на законных основаниях, а ранее было выдано разрешение на реконструкцию, которое в 2017 году было отменено из-за нарушений.

Напомним, ситуация с незаконным строительством возле «дома с одной стеной» не новая. Это уже третья попытка начать работы на этом участке, сопровождавшаяся протестами местных активистов в 2012 и 2017 годах.

Недавно также было принято решение суда о восстановлении памятника архитектуры, старинного особняка Гавсевича, из-за халатного отношения владельца. За это решение был наложен штраф в более 9 миллионов гривен на компанию, которая арендует объект культурного наследия. Возмущение общественности и активные действия властей стали важными факторами в борьбе за сохранение исторического облика Одессы.

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