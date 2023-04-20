Где в Одессе находится дом, о котором ничего не известно

Здание на улице Пантелеймоновской, 28, практически не изучено историками и краеведами. Однако его элегантный облик и изысканный декор привлекают к нему внимание как одесситов, так и гостей города.

Доходный дом Беляева украшает собой Пантелеймоновскую улицу, которая не может похвастать большим количеством подобных зданий. В архитектуре дома можно увидеть элементы итальянского ренессанса, неоготики и эклектики. О владельце дома ничего не известно — как и о том, кто именно из одесских архитекторов строил это здание. Не знаем мы и точной даты его постройки, но вероятнее всего, это конец XIX века.

Архитектурные детали и элементы отделки указывают, что авторство проекта может принадлежать выдающимся мастерам одесской архитектуры, предположительно известным одесским архитекторам Александру Бернардацци или Альберту Шейнсу.

Отделка дома Беляева некоторым образом напоминает отделку Новой купеческой биржи (современной филармонии). Фасад украшают неоготические элементы, которые достаточно редко можно встретить в отделке одесских зданий.

Первый этаж здания выполнен в стиле итальянского ренессанса — стрельчатые окна, ниши с заостренным верхом и резные детали фасада. В украшении здания использованы геральдические элементы, например, при оформлении въездной арки — по сторонам и над ней. Внутри арки находятся ниши, которые были украшены фресковой живописью. В советское время изображения были закрашены, но во время реставрации в 2011 году один из орнаментов был очищен. В то же время были демонтированы уникальные оконные переплеты с витражным стеклом.

Второй этаж декорирован готическими трилистниками и стрельчатыми нишами, под которыми распростерли крылья изящные скульптурные изображения орлов. Ступени и площадки внутренней лестницы облицованы мрамором, а перила украшены балясинами, увенчанными головами мифических птиц.

Источник: all.archodessa.com

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