Новости Одессы и Одесской области

Как выглядит сейчас одесский дом с одной стеной (фоторепортаж)

Как выглядит сейчас одесский дом с одной стеной (фоторепортаж)

Да, это, пожалуй, очень позитивная история: дом с «одной стеной» в Воронцовском переулке выглядит так же, как и недавно. И снова можно искать ту «точку», с которой оптическая иллюзия рисует привычное впечатление: исторический дом кажется плоским. А рядом…

Как рассказывала «Одесская жизнь» рядом с домом возобновились строительные работы. Будем прощаться с оптической иллюзией?

Стройка возле дома с одной стеной

Но нет, как стало известно позже, уже через три дня после начала работ была демонтирована незаконная конструкция, появившаяся возле знаменитого «дома с одной стеной» в Воронцовском переулке.

Какая же хорошая новость: нашему «плоскому» дому быть! Хотя самое время напомнить, что борьба за его сохранение ведется еще задолго до ковида и до войны.

Дом с одной стеной в Одессе: стройку остановили

Факт остановки строительных работ подтвердил на своей странице в Фейсбуке депутат Одесского городского совета и начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Александр Авдеев.

…Мы снова в Воронцовском переулке. Да, незаконной конструкции, успевшей «вырасти», уже нет. Да, есть какие-то следы. Но домом с одной стеной снова можно любоваться.

И все же добавим: любоваться приходится не только нашим плоским домом, но и тем, что слева: тем же недостроем, который выглядит ужасающе еще с 2017 года.

И все равно: эта история, произошедшая в Воронцовском переулке – позитивна, не правда ли?

Ну а как этот уголок выглядит сегодня – смотрите на наших фото:

Дом с одной стеной в Одессе, стройка
Дом с одной стеной в Одессе в Воронцовском переулке
Дом с одной стеной в Одессе
Воронцовский переулок
В одесском Воронцовском переулке
Авто у дома с одной стеной в Одессе
Дом с одной стеной в Одессе, остановленная стройка
Дом с одной стеной в Одессе, стена

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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