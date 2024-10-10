Как выглядит сейчас одесский дом с одной стеной (фоторепортаж)

Как рассказывала «Одесская жизнь» рядом с домом возобновились строительные работы. Будем прощаться с оптической иллюзией?

Но нет, как стало известно позже, уже через три дня после начала работ была демонтирована незаконная конструкция, появившаяся возле знаменитого «дома с одной стеной» в Воронцовском переулке.

Какая же хорошая новость: нашему «плоскому» дому быть! Хотя самое время напомнить, что борьба за его сохранение ведется еще задолго до ковида и до войны.

Факт остановки строительных работ подтвердил на своей странице в Фейсбуке депутат Одесского городского совета и начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Александр Авдеев.

…Мы снова в Воронцовском переулке. Да, незаконной конструкции, успевшей «вырасти», уже нет. Да, есть какие-то следы. Но домом с одной стеной снова можно любоваться.

И все же добавим: любоваться приходится не только нашим плоским домом, но и тем, что слева: тем же недостроем, который выглядит ужасающе еще с 2017 года.

И все равно: эта история, произошедшая в Воронцовском переулке – позитивна, не правда ли?

Ну а как этот уголок выглядит сегодня – смотрите на наших фото:

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