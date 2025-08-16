Ключевые моменты:

Кариатида, поддерживающая балкон отеля «Бристоль» в Одессе, изменила выражение лица, что вызвало споры среди горожан;

Администрация гостиницы заявила, что реставрация не началась, идут только противоаварийные работы;

Чиновники подтверждают: внешний облик зафиксирован в проектной документации и будет восстановлен при реставрации;

Здание отеля серьезно пострадало в январе 2025 года от российского ракетного удара по историческому центру Одессы.

Новый образ кариатиды на «Бристоле» возмутил многих одесситов – люди обсуждают в соцсетях изменившиеся разрезы глаз и форму губ, что привело к утрате оригинального образа.

Как разъяснили представители администрации «Бристоля», реставрационные работы на здании еще не начаты, и внешний облик лепных элементов – промежуточный результат противоаварийных работ.

Эту же информацию подтвердила изданию «Думская» замдиректора департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОВА Елена Воробьева.

«Работы на памятнике местного значения ведутся на основании постановления и согласованы с департаментом. Это первоочередные противоаварийные мероприятия – чтобы законсервировать здание, закрыть поврежденные участки, защитить от влаги и атмосферных явлений. Реставрационные работы будут позже – по итогам осмотра и на основе научно-проектной документации с участием специалистов и технологов», – отметила чиновница.

По ее словам, внешний облик скульптур, лепнины и других декоративных элементов зафиксирован в проектной документации прошлой реставрации. Именно на нее должны будут опираться специалисты при проведении аналогичных работ, когда до них дойдет очередь.

Напомним, вечером 31 января 2025 года в Одессе прогремели мощные взрывы – россияне атаковали баллистикой исторический центр города. В результате пострадали семь человек.

Одна из ракет повредила элитный отель «Бристоль» на улице Итальянской (ранее – Пушкинской) – одно из самых красивых зданий Одессы, построенное в 1898-1899 годах по проекту Александра Бернардацци.

Также в зоне поражения оказались Литературный, Историко-краеведческий, Археологический музеи, Музей Западного и Восточного искусства и Одесская филармония.

