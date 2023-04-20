Нематериальное культурное наследие: главный инструмент борьбы за нашу независимость

Тема культуры и культурного наследия стала особенно актуальна во время войны. Появилось множество мер, связанных с поддержкой и сохранением наших ценностей. Одним из примеров является создание Национального перечня элементов нематериального культурного наследия Украины, куда недавно вошли некоторые блюда и обряды от Одесщины.

Интересно узнать, по каким критериям отбирают нематериальное наследие, на что обращают внимание, как это происходит. Об этом и другом «Одесской жизни» рассказала председатель экспертного совета по вопросам охраны нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики (МКИП) Валентина Демьян.

Все о нематериальном культурном наследии

— Что такое Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины? Почему он так важен во время войны?

— Вопросы нематериального культурного наследия (НКС) были актуальны всегда. Российская агрессия в первую очередь направлена на наши культурные ценности, на то, что нас объединяет, комплекс знаний, умений, традиций, воспоминаний. Утрата наследия — это утрата нашей идентичности, поскольку речь идет о потере языка, мировоззрения, культурных пространств, исторической памяти. Именно поэтому внимание к нематериальному культурному наследию возросло, и не только в Украине. Одним из важных инструментов охраны нематериального наследия есть формирование Национального перечня элементов нематериального культурного наследия Украины. Формирование перечня происходит на инклюзивной основе с подходом снизу вверх и принципах ЮНЕСКО: сообщества, практикующие то или иное проявление нематериального культурного наследия, культурные, общественные организации и т.п. представляют в Министерство культуры пакет документов, рассматриваемых Экспертным советом по вопросам нематериального культурного наследия. Если сказать кратко, то главное, чтобы это наследие было живым, передавалось из поколения в поколение, было актуальным в обществе. В Национальный список не могут быть включены элементы, которые наносят вред жизни и здоровью человека, направленные на разжигание межнациональной и религиозной розни, являются объектами авторского права или имеют запатентованное название.

— В чем смысл создания Национального перечня элементов нематериального культурного наследия?

— Украина ведет Национальный перечень начиная с 2012 года. По крайней мере, именно тогда в Национальный перечень были включены первые элементы, а уже в следующем, 2013 году в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества был включен первый элемент от Украины — «Петриковская роспись». Можно сказать, что смысл ведения Национального перечня – охрана, повышение уровня осведомленности и уважения к нематериальному культурному наследию. Сообщества, элементы которых включены в список, декларируют таким образом свои намерения и усилия по охране определенного элемента.

Хранитель коренных народов Украины

— В Национальный перечень входят только старинные традиции, обряды или современная культура тоже?

— Термин «нематериальное культурное наследие» в Конвенции ЮНЕСКО означает — те обычаи, формы показа и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, которые признаны сообществами, группами и в некоторых случаях отдельными лицами как часть их культурного наследия. Это нематериальное культурное наследие, которое передается из поколения в поколение, постоянно воспроизводится сообществами и группами под влиянием их окружения. Поэтому нематериальное наследие и является современным, поскольку это постоянно развивающаяся живая культура, но имеющая неразрывную связь с прошлым.

— Могут ли обычные люди предлагать свои варианты национальному перечню?

— Подавать элементы нематериального культурного наследия в Национальный перечень могут сообщества, группы, общины и отдельные лица, общественные организации, объединения, союзы независимо от национальности, убеждений, географического расположения. Если мы посмотрим элементы в Национальном списке, то увидим, что в него уже включены:

«Традиция приготовления эт аяклак» — караимского пирожка с мясом.

«Практика и культурный контекст приготовления чиберек и янтик — традиционных блюд крымских татар.

«Рождественский обряд «Мошу» — обряд мужучей коляды молдаван.

«Милина» — знание, навыки и обычаи болгар.

Это все представляет культуру коренных народов Украины. Кстати, последние два — из Одесской области.

Война Минкульта за нашу независимость

— Как изменилась работа Министерства культуры во время войны? Удастся ли нам сохранить нематериальное культурное наследие тех районов Украины, в которых российская агрессия разрушила почти все?

— Вы затронули очень важный вопрос. Свой ответ разделю на две части. Во-первых, Экспертный совет пытается в своей работе избежать излишней бюрократии и услышать голос общин. С этой целью мы проводим семинары, консультации и т.д. Что касается наследия, которое находится на временно оккупированной территории или разделено на части, то здесь следует учитывать объективную реальность и понимать, что мы не можем пренебрегать безопасностью людей. Однако проводятся исследования о потерях. Здесь должны работать компетентные эксперты, которые могут оценить потери: экологические, культурные пространства, материальные артефакты. Многие практикующие носители временно переехали в другие регионы и страны, и здесь мы должны понимать, что такие исследования должны быть очень осторожными, поскольку мы общаемся с людьми, которые получили негативный опыт. Во-вторых, Министерством культуры в 2022 году был создан сектор сохранения и развития нематериального культурного наследия, являющегося структурным подразделением Департамента культурного наследия Министерства, в нем работают молодые, активные и очень мотивированные люди. Сегодня Министерство проводит адвокатирование Нематериального культурного наследия как на национальном, так и на международном уровне. Например, в этом году в списки ЮНЕСКО были представлены три номинации, а именно:

Международная номинация, подготовленная совместно с Эстонией, — «Украинская писанка: традиция и искусство».

Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции.

Технология вышивки «белым по белому» города Решетиловка Полтавской области.

Символично, что во время войны Украина впервые за последние 15 лет представляет три номинации.



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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